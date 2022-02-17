İsa Güven, bana güven…

İsa Güven adı sizlere hiç yabancı gelmiyor değil mi? Sanki bir yerlerden hatırlıyorsunuz.

Evet, hiç yanılmıyorsunuz. Biraz daha düşününce iyice hatırlayacaksınız.

Pandemi dönemi her akşam veya her sabah haber programlarında kahveci esnafının sorunlarını dile getiren tek esnaf temsilcisi.

İsa Güven Ankara Kahveciler Esnaf Odası Başkanı.

Kimseden korkusu olmadan yüreği ile konuşan koca ülkede tek kişi. Kimsenin çıkıp konuşmaya cesaret edemediği zamanda, çıkıp konuşan, Türkiye’ye Esnafın sorunları anlatan tek kişi. Evet! Tek kişi…

Her platformda konuştu sorunları ortaya koydu.

Ancak hiçbir zaman Deli Dumrul misali aklına eseni de konuşmadı. Konuşmalarının hiç birinde şov yoktu. Yalın, net ifadelerle Esnafın ne durumda olduğunu anlattı. Çözüm önerilerini ortaya koydu.

Bazen televizyonda bazen gazetelerde ve bazen de muhalefet partilerinin meclis toplantılarına katılıp kürsülerinden esnaf sorunlarını dile getirdi.

Koskoca ülkede tek bir sivil toplum örgütü vardı İsa Güven ve temsil ettiği Ankara Kahveciler Esnaf Odası.

Birlikte Uluslararası Gazeteciler Cemiyetinin yönetiminde uzun zamandır yer alıyoruz, mücadeleci bir insan.

Şu sıra bütün ülkede Esnaf Teşkilatlarının kongreleri oluyor.

Esnaf arayışta.

Arayışta derken kendini temsil edecek sorunlarını dile getirecek yönetimler arıyor. Kendine tatlı vaatler vereni, yapamayacaklarını vaat edenleri, tutamayacağı sözleri söyleyenlerin farkında ve onları önemsemiyor, esnaf.

Esnaf ayakları yere sağlam basan, doğru ve mantıklı konuşan insanlar arıyor.

Kısaca yeni hayal kırıklıkları yaşamak istemiyor, esnaf.

Eğer hayal kırıklığı yaşayacaksam eskisi ile ne farkı var, hiç olmazsa orada oturuyor doğru kimseyi bulana kadar da kalsın başım ağrımasın diyor, esnaf.

İşin özü çizgisi değişmeyecek, yalpa yapmayacak kendi dertlerini dert edecek teşkilatı siyasi arenaya sokmayacak hatta uzaklaştıracak esnaf gibi esnaf arıyor.

Yıllarca zorunlu olarak kayıt olduğu teşkilatların başına çöreklenmiş verdiği veya vermek istemediği aidatları toplayıp keyfine bakan, sırtını siyaset ve siyasetçiye dayamış insanlardan da bıkmış hatta yılmış esnaf.

Sivil toplum teşkilatlarını arka bahçeleri haline getirmiş siyasetçilerden de halk artık nefret ediyor.

Esnaf bir daha tongaya basmak istemiyor. Kendilerini temsil etmek üzere seçeceği kurumun başındakilerden tek istekleri var, seçtiği kişiye veya kişilere “ GÜVEN” duyabilmek.

İşte onun için İsa Güven başarılı.

İşte onun için esnaf teşkilatları İsa Güven’i Türkiye Kahveciler, Kıraathaneciler ve Büfeciler Federasyon Başkanı olarak görmek istiyor.

Dalga dalga destekleri büyüyor.

Herkes biliyor ki; İsa Güven’i seçtiklerinde ona güvenebilecek, kendi sorunlarını her platformda dile getirecektir. Sağa sola yalpa yapmayacak, kendini ilgilendirmeyen konularda fikir beyan etmeyecektir.

Ve şuna inanıyorum sevgili arkadaşım, can dostum İsa Güven gibi teşkilat başlarına gelen dürüst ve aklı başında kişiler çoğaldıkça ülke daha çok haklarına sahip çıkar hale gelecektir.

Ve bu sayede politikacılar çok oturup ense yapmak yerine daha çok halkın yararına, toplumun yararına çalışmak zorunda kalacaklardır.

Toplam 20 yıldır ülkede her şey çok fazla siyasetin içine gömüldü. Bakıyoruz birçok teşkilat başkanı siyasetin göbeğinde yer alıyor. Siyasetin içinde yer alırlarken bulundukları kurumun, teşkilatın hiçbir sorunun çözmüyorlar. Sadece kendilerini ön planda tutup kendi siyasetleri için yer kaplıyorlar. Bir çoğu siyaset ve temsil ettiği kurumu kullanarak büyük rant elde etmenin peşindeler.

Esnaf, artık sakin yapısıyla, kendini ön plana çıkarmadan kurumunu savunacak güven duyacağı, siyasete ve siyasilere alet olmayan gerçek temsilcilerin aday olmasını bekliyor.