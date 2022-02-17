Tarih, 13 Ekim 2019…

“Sizin topunuz bir araya gelseniz zaten bir tane Türkiye etmezsiniz. Siz petrolünüzle konuşursunuz… Ama Türkiye duruşuyla konuşur…”

AKP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; bu sözleri 2.5 yıl önce Arap ülkesi yönetimlerine karşı söylemişti.

Petrol zengini ülkelere adeta meydan okumuş, “Sizin petrolünüz varsa, bizim de dik duruşumuz var” demişti.

Ya bugün?

Türkiye darda, Arap ülkelerine “avuç açar” durumda.

İşte daha yeni, Birleşik Arap Emirlikleri ile ne bileyim ne antlaşmaları yapılmış.

Sonuçta hepsinin ucunda “borç para alma” var.

Tamam da, ne oldu o “dik duruşa”?

Demek, “boş kasa ile dik duruş” olmuyormuş.

Çalışacaksın, üreteceksin, kasanı dolduracaksın, sonra da haklıysan dik duracaksın.

Kasan boşsa ve kasanın boş olduğunu diğer bütün devletler biliyorsa, “dik durmak” bir anlam taşımıyor.

Bak dünyaya, kasası boş olup da dik durabilen bir tek devlet var mı?

Sonuçta 84 milyonluk Türkiye, 3-5 milyon nüfuslu Arap aşiret devletlerinden borç istemek durumunda kaldı ya, bu ayıp bize yeter.

Bunun utancını hep birlikte yaşamalıyız.

“Coğrafi tescilli ürün” yönünden Avrupa fakiriyiz

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Son yıllarda hayatımıza bir de “coğrafi işaretli ürün” girdi.

Sık sık haber yapılır, şu ürün “coğrafi işaret” aldı diye.

“Üretildikleri bölge ile özdeşleşen” ürünler bunlar.

*Kayseri Pastırması…

*Afyon Sucuğu…

*Taşköprü Sarımsağı…

*Antep Baklavası…

*Malatya Kayısısı…

*Kars Kaşarı…

*Antakya Künefesi…

*Amasya Elması…

Liste böyle uzayıp gider.

Türkiye’de 191 “coğrafi işaret” tescili almış ürün varmış.

287 ürün de “tescil” bekliyormuş.

Tescil işlemini, “Türk Patent ve Marka Kurumu” yapıyormuş.

Coğrafi işaretle, “ürünün kalitesi” korunuyor ve “yöreselliği” yasal hale getiriliyormuş.

Bu çalışma, tabii bir ülkenin milli ve kültürel değerlerinin korunması yönünden de önem taşıyor.

Ancak bunun için Avrupa Birliği’nden “coğrafi tescil” almış olmak şart.

Yani Türk Patent ve Marka Kurumu’nun tescili ayrı, Avrupa Birliği’nin tescili ayrı.

Avrupa’da “tescil” fakiriyiz

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Son rakamlara göre, Avrupa Birliği’nden “coğrafi tescil” almış ürün sayısı 1479.

Bazı ülkelerin tescilli ürün sayıları şöyle:

*İTALYA, 302.

*FRANSA, 254.

*İSPANYA, 200.

*PORTEKİZ, 140.

*YUNANİSTAN, 113

Peki Türkiye’nin?

Türkiye’nin Avrupa Birliği’nden tescil almış sadece 7 ürünü var.

Uzun süredir 5 idi, Taşköprü Sarımsağı ve Çanakkale Bayramiç Beyazı’nın (beyaz nektarin) coğrafi işaretinin tescil edilmesiyle bu sayı 7 oldu.

“AB coğrafi işaretli” diğer 5 ürünümüz şöyle:

*Gaziantep Baklavası.

*Aydın İnciri

*Malatya Kayısısı

*Aydın Kestanesi.

*Milas Zeytinyağı.

Avrupa Birliği’nde henüz tescil edilmemiş, inceleme süresi devam eden ürünlerimiz de var.

*Afyon Sucuğu.

*Afyon Pastırması.

*İnegöl Köfte.

*Kayseri Sucuğu.

*Kayseri Pastırması.

*Kayseri Mantısı.

*Antep Fıstığı.

*Antep Lahmacunu.

*Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini.

*Giresun Tombul Fındığı.

*Antakya Künefesi.

*Maraş Çöreği.

*Çağlayancerit Cevizi.

*Maraş Tarhanası.

*Gemlik Zeytini.

*Milas Yağlı Zeytini.

*Gaziantep Melengiç Kahvesi.

*Araban Sarımsağı.

Avrupa Birliği’nden tescil bekleyen ürünlerimiz de bunlar.

Ne zaman tescil edilir, tescil edilir mi edilmez mi bilmem, ama gerçek ortada.

Yunanistan’ın bile Avrupa’da 113 tescilli ürünü varken, bizim tescilli ürünümüz sadece 7.

Yani Avrupa’da “tescilli ürün” yönünden de fakiriz.