Türkiye’de hayat şartları daha iyi mi, daha kötü mü olacak?

Zamlar peş peşe gelirken…

Maaşlar erimeye başlarken…

Geçim sıkıntısı had safhada iken, Türkiye’de mutlu olmak mümkün mü?

Elbette değil..

Türkiye İstatistik Kurumu, ‘Yaşam Memnuniyeti Araştırması, 2021’ sonuçlarını açıkladı. Sözcü gazetesi, sonuçları değerlendirdi. TÜİK araştırmasına göre, ‘mutlu’ olduğunu beyan eden 18 ve üzeri yaştaki bireylerin oranı, 2020 yılında yüzde 48,2 iken 2021 yılında yüzde 49,3 oldu. Mutsuz olduğunu beyan eden bireylerin oranı ise 2020 yılında yüzde 14,5 iken 2021 yılında yüzde 16,6’ya yükseldi.

BEKLENTİLER BOZULDU

Araştırma sonuçlarında dikkat çeken noktalardan biri, ‘bir yıl sonrasına ilişkin genel olarak yaşama ilişkin beklentiler’ sorusuna verilen yanıtlar oldu. 2020’de yüzde 29,0 olan ‘daha iyi olacak’ diyenlerin oranı 2021’de sert düşüşle yüzde 20,9’a gerilerken, ‘daha kötü olacak’ diyenlerin oranı bu dönemde yüzde 21,1’den yüzde 33,8’e sert yükseliş kaydetti. ‘Aynı olacak’ diyenlerin oranı, bu dönemde yüzde 39,6’dan yüzde 37,3’e geriledi. ‘Daha kötü olacak’ diyenlerin oranı, 2003 yılına kadar giden seride en yüksek seviyeye çıkarken, ‘daha iyi olacak’ diyenlerin oranı ise serinin en düşük seviyesine geriledi.

KADINLAR VE EVLİLER

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı, 2020 yılında yüzde 43,2 iken 2021 yılında yüzde 43,9 oldu. Kadınlarda ise bu oran, 2020 yılında yüzde 53,1 iken 2021 yılında yüzde 54,6 oldu. Evli bireylerin, evli olmayan bireylere göre daha mutlu olduğu görüldü. Mutlu olduğunu belirten evli bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 54,0 iken evli olmayanlarda bu oran, yüzde 40,1 olarak gerçekleşti. Evli olanların mutluluk düzeyi cinsiyete göre incelendiğinde; evli erkeklerin yüzde 48,9’unun, evli kadınların ise yüzde 58,8’inin mutlu olduğu gözlendi.

EN DÜŞÜK MUTLULUK ORANI

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 65 ve üzeri yaş grubu, 2020 yılında yüzde 57,7, 2021 yılında ise yüzde 56,2 ile en yüksek mutluluk oranının görüldüğü yaş grubu oldu. En düşük mutluluk oranı ise 2020 yılında yüzde 45,4 ile 35-44 yaş grubunda görülürken 2021 yılında yüzde 44,5 ile 18-24 yaş grubunda gözlendi. Eğitim durumuna göre mutluluk düzeyi incelendiğinde; 2021 yılında en yüksek mutluluk oranı, yüzde 54,4 ile bir okul bitirmeyenlerde görüldü. Bunu sırasıyla; yüzde51,4 ile ilkokul mezunu, yüzde 47,8 ile lise ve dengi okul mezunu, yüzde 47,6 ile yükseköğretim mezunu ve yüzde 45,7 ile ilköğretim veya ortaokul mezunu bireyler takip etti.

MUTLULUK KAYNAĞI

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde; kendilerini en çok ailelerinin mutlu ettiğini belirtenlerin oranı, 2021 yılında yüzde 67,6 olurken bunu sırasıyla; yüzde 16,8 ile çocuklar, yüzde 4,1 ile eş, yüzde 4,0 ile anne/baba yine yüzde 4,0 ile kendisi ve yüzde 2,1 ile torunlar takip etti. Bireylerin mutluluk kaynağı olan değerler incelendiğinde; kendilerini en çok sağlıklı olmanın mutlu ettiğini ifade edenlerin oranı, 2021 yılında yüzde 69,0 olurken bunu sırasıyla; yüzde 14,3 ile sevgi, yüzde 8,9 ile başarı, yüzde 5,1 ile para ve yüzde 2,3 ile iş takip etti.

EN YÜKSEK MEMNUNİYET

Kamu hizmetlerinden memnuniyet düzeyleri incelendiğinde; 2021 yılında asayiş hizmetlerinden memnun olduğunu beyan edenlerin oranı yüzde 73,8 olurken bunu sırasıyla yüzde 69,8 ile ulaştırma, yüzde 68,1 ile sağlık, yüzde 59,1 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 55,7 ile eğitim ve yüzde 54,8 ile adli hizmetlerinden memnuniyet takip etti. Kendi geleceklerinden umutlu olduğunu beyan eden bireylerin oranı, 2021 yılında yüzde 60,7 oldu. Kendi geleceklerinden umutlu olan erkeklerin oranı yüzde 59,1 iken kadınlarda bu oran yüzde 62,4 oldu.

Yukarıdaki haberin özeti şu;

TÜİK'in araştırmasına göre, 'bir yıl sonra daha iyi olacak' diyenlerin oranı 2021'de yüzde 20,9'a gerilerken, 'daha kötü olacak' diyenlerin oranı sert yükselişle yüzde 21,1'den yüzde 33,8'e yükseldi. Yani vatandaşlar, gelecekten umutsuz.

Kartepe Ataevler sakinleri

elektrik kesintilerinden bıktı

Şu sıralar Kartepe’den sık sık elektrik kesintileriyle ilgili şikayetler alınıyor. Önceki gün Kartepe Uzunçiftlik Ataevler Mahallesi’nden arayan vatandaşlar, elektrik kesintilerinden şikayetçi oldu. Son bir haftadır her gün elektriklerin kesildiğini söyleyen Vatandaşlar, “Elektrik kesintileri öncelikle Ataevler Mahallesi Yağmur Sokak civarında oluyor. Elektrik kesintilerinden bıktık. Sedaş’ı arıyoruz, arıza var deyip geçiştiriyorlar. Yeter artık, bu elektrik kesintisi işine bir son versinler. Her an elektrikler kesilecek diye, diken üstündeyiz” diyorlar. Sedaş, bu konuya bir el atsa iyi olur… Sedaş’ın kimseyi mağdur etmeye hakkı yok…

İhaleler iptal!

Ekonomik kriz kendisini baş gösterince, maliyetler artınca, Türkiye’de ihaleler peş peşe iptal ediliyor… CHP İl Başkanı Harun Yıldızlı, önceki gün ihalelerle ilgili bazı bilgiler paylaştı… Yıldızlı, Kocaeli’de 2022 yılı itibari ile kamu kurumlarına ait 20 ihalenin iptal edildiğini söyledi. İhalenin iptali demek, hizmette aksama demek… Böyle giderse, ihale edilen ihalelerin sayısı daha da artacak…

AKP’li Kandaz

ne yapmaya çalıştı!

Yılbaşında kademeli olarak elektriğe gelen yüzde 127 zam, herkesi inim inim inletiyor… Her kesimden zamlara büyük bir tepki var… AKP Kartepe Seçim İşlerinden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcısı Avukat Furkan Ali Kandaz, zamlı elektrik faturaları üzerinden Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) aleyhine Danıştay’a başvurdu…Yani, Danıştay’a EPDK’yı şikayet etti… Kandaz, bu davranışıyla sanırım zamların suçlusu AKP iktidarı değil, EPDK demeye getirdi… Yersen…

Dükkânını açmayan

esnaf daha kârlı

Elektrik faturaları can yakıyor… Türkiye’nin birçok yerinde elektrik faturalarıyla ilgili eylemler var… Esnafa bir dokun, bir ah işit… Esnafların çoğu "Elektrik ve doğalgaz faturaları çarpıyor, açmamak daha kârlı" diyor… Hem vatandaş, hem esnaf, hem de sanayi kesimi, zamların makul seviyeye indirilmesini bekliyor…