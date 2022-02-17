SEPAŞ 97 günlük faturayı nasıl açıklayacak

Şu sıralar vatandaşın gündeminde elektrik ve doğalgaz faturaları var. İki kat hatta daha fazla faturalarla karşılaşan vatandaş, veryansın ediyor.

Vatandaş telefonunu şarj ederken bile düşünmeye başladığı bu dönemde bir de anlamsız kesilen faturalarla uğraşıyor.

Körfez ilçesindeki bir mesken abonesine gelen 885 TL’lik fatura bardağı taşıran son nokta oldu.

Henüz birkaç ay öncesine kadar 150-200 TL fatura ödeyen vatandaşa bu defa 885 TL fatura gelmişti.

Zam zam da bu kadar da olmaz…

Meğer fatura 97 gün üzerine kesilmiş. Aynı binadaki diğer dairelerin faturaları 35 gün üzerinden kesilirken bu daireninki 97 gün üzerinden kesilmiş.

Konu SEPAŞ’a ve SEDAŞ’a bildirilmiş.

İki kardeş kuruluş birbirine çamur atsa da ortada bir hata olduğunu kabul etmiş. Birkaç işlem yapılması halinde faturanın taksitlendirilebileceği söylenmiş.

Şimdi size Sepaş Enerji’nin, abonesinden nasıl özür dilediğini ve iyilik yaptığını anlatayım.

SEPAŞ 97 gün boyunca sayacını okumadığı aboneye bir SMS atarak. “885 TL BORCUNUZ BULUNMAKTADIR. ELEKTRİĞİNİZİN KESİLMEMESİ VE BORCUNUZLA İLGİLİ İCRA TAKİBİNİN BAŞLATILMAMASI İÇİN ÖDEMENİZİ KREDİ KARTINIZLA 9 AYA VARAN TAKSİT İMKANI İLE YATIRABİLİRSİNİZ” demiş.

Peki sevgili SEPAŞ, vatandaşın kredi kartı yoksa ya da kartında limiti yoksa ne olacak?

Yaptığınız hatayı vatandaşa mal etme lüksünü nereden buluyorsunuz?

Özür dileyip indirim yapacağına ya da fazlalık kısmı faturaya ay ay böleceğine vatandaşa, “Kredi kartınla borcunu öde yoksa seni icraya veririm” diyorsunuz.

İşte Türkiye’nin son geldiği süreç.

Yağmur yağar elektrik kesilir, şimşek çakar elektrik kesilir, kar yağar elektrik kesilir, göçmen kuşlar kablolara konar elektrik kesilir ya da elektrik kesilmesi için hiçbir neden yokken de elektrik kesilir. Arıza servisinize ulaşamayız ama 3 ayı aşkın bir süre okumadığınız sayaca yüzlerce lira fatura kesersiniz, bunun da suçlusu vatandaşmış gibi muamele edersiniz. Bence bu kadarı da çok artık.

SEDAŞ ve SEPAŞ’ın bu konuyla ilgili savunmasının ne olacağını merakla bekliyorum.

Kürşat Bal korona oldu

Deniz Ticaret Odası Kocaeli Şubesi Meclis Başkanı ve LİMAŞ Limanı Stratejik Planlama ve Endüstriyel İlişkiler Müdürü Dr. Kürşat Bal koronavirüse yakalandı. Testi pozitif çıkan Bal, evinde istirahate çekildi. Genel durumu iyi olan Kürşat Bal, bu haftayı evinde istirahat ederek geçirecek. Kendisine geçmiş olsun diyorum.

Tülin Keçeci Görgün

bugün adaylığını açıklıyor

Kocaeli SMMM Odası’nda Yönetim Kurulu Üyesi olarak görevini sürdüren Mali Müşavir Tülin Keçeci Görgün, yeni dönemde başkanlık görevine talip. Mayıs ayında yapılacak olan seçimlerde başkan adayı olan Tülin Hanım, bugün düzenlenecek olan toplantıyla adaylığını resmen duyuracak. Antikkapı Restaurant’ta yapacağı toplantıyla Kocaeli Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası’nda adaylığını açıklayacak olan Tülin Keçeci Görgün’ün toplantı saati ise 11.00 olarak belirlendi.