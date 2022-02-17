Play-Off garanti… Süper Lig: neden olmasın ?..

Dün oynanan maçlardan sonra iyice kanaat getirdim. Yenilenen Kocaelispor, Play-Off’a rahat rahat kalır. Ne Ümraniye, ne de Bandırma, Adana ve Manisa… Bizim, Balıkesir’i küme düşüren takım hepsine 5 basar. Yeter ki biraz daha sabırla destek verelim. Mevcut takımdaki bir çok isim daha önce yolda bile karşılaşmamış isimler. Çıktılar, sezonun en zor maçlarından birini kazandılar. Zira Balıkesir, transfer yapamamasına rağmen önceki hafta, Tuzla gibi bir takımı deplasmanda mağlup etti. Mehmet Altıparkmak’ın yerinde müdahaleleriyle 3 puan geldi. Şimdi Tuzla’yı cumartesi akşamı yenmeye gidiyoruz.

………………………………….