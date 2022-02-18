Eyy AKP’liler, o başkanın Atatürk’e dil uzatmasına sessiz mi kalacaksınız?

Sevgili okurlarım, üç gün önce Başiskele İlçesi’nde ikinci “Atatürk düşmanlığı” olayı yaşandı.

Olayın faili yine aynı kişiydi.

AKP’li Belediye Başkanı Yasin Özlü…

Partisinin ilçe danışma kurulu toplantısında, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ülkemizin kurtarıcısı, devletimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ten “daha üstün” tutmaya kalktı.

Konuşmasının bir bölümünde, “Şu CHP’liler var ya şu CHP’liler, eğer Erdoğan gibi bir liderleri olsa her yere heykellerini dikerler. Atatürk’ün heykellerini yıkarlar” diyerek, Gazi Mustafa Kemal’e dil uzattı.

Konuşmanın sosyal medyada yayılması üzerine, CHP ve İyi Parti yöneticileri Belediye Başkanı Yasin Özlü’ye tepki gösterdiler.

AKP kesiminden, Yasin Özlü’nün bu sözlerine tepki gelmedi.

“Sen ne yapıyorsun?” diyen çıkmadı.

Yasin Özlü’nin ilk olayı neydi?

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8 Kasım 2921’de dile getirmiştim.

Tescilli Atatürk düşmanı Mustafa Armağan’ın kitaplarının Başiskele Belediyesi Kütüphanesi için satın alınmasına karşı çıkmış, “Başkan, o Atatürk düşmanını listeden çıkar” diye yazmıştım.

Çıkarmadı, kulağının üzerine yattı, Atatürk düşmanının kitaplarını kütüphane için satın aldırdı.

O yazıyı bir hatırlayalım!

“Önce o Atatürk düşmanını tanıtayım size.

Hem de öyle böyle değil, tescilli bir Atatürk düşmanı…

Adı, Mustafa Armağan.

24 Şubat 1961 tarihinde Urfalı bir anne ve babanın çocuğu olarak o tarihte Mardin’e bağlı Cizre’de dünyaya gelmiş.

1967’de Bursa’ya taşınmışlar, ilk ve orta öğrenimini Bursa’da tamamlamış, daha sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nde üniversiteyi bitirmiş.

Mezun olduktan sonra çeşitli yayınevlerinde editör olarak çalışmış.

Özgeçmişinde kendisini “Kürt asıllı yazar-gazeteci” olarak tanıtıyor.

Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti yakın tarihi konusunda kitapları var.

Dahası…

FETÖ’ye ait Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı’nın yayın bölümünde yönetici olarak çalışmış.

Yine FETÖ’ye ait Samanyolu TV’nin yan kuruluşu olan Mehtap TV’de program yapmış.

Ve FETÖ’ye ait Zaman Gazetesi’nde köşe yazısı yazmış.

“Derin Tarih” adlı tarih dergisini çıkarmış.

Mustafa Armağan, aynı zamanda 3 Nisan 2013 tarihinde AKP Hükümeti tarafından açıklanan 63 kişilik “Akil insanlar” listesinde “Marmara Bölgesi temsilcisi” olarak yer almış.

Yine kendisi gibi Atatürk düşmanı Yavuz Bahadıroğlu ile TV programları yapmış.

Atatürk’e hakaretten hapis cezası var.

Mustafa Armağan, tescilli bir Atatürk düşmanı.

Genel yayın yönetmeni olduğu Derin Tarih Dergisi'nde kaleme aldığı yazıda Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret ettiği gerekçesiyle 31 Ekim 2017’de İstanbul Bakırköy 2. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Osmanlı hayranı, Cumhuriyet düşmanı.

Mustafa Armağan’ın yazdığı epey kitap var.

Şöyle bir göz attım, konuları tam çizgisi doğrultusunda kitaplar.

*Medya Aynasında Fethullah Gülen

*Diyaloğa Adanmış Hayat

*Osmanlı; İnsanlığın Son Adası

*Osmanlı Tarihinde Maskeler ve Yüzler

*Abdülhamid’in Kurtlarla Dansı

*Küller Altında Yakın Tarih

*Yakın Tarihin Kara Delikleri

*Efsaneler ve Gerçekler

*Korku Duvarını Yıkmak

*Büyük Osmanlı Projeleri

*Kır Zincirlerini Osmanlı

*Geri Gel Ey Osmanlı

*Cumhuriyet Efsaneleri

Kitaplarının isimlerinden de anlaşılacağı gibi, yazdıklarında Osmanlı’ya övgü, Cumhuriyet’e yergi var.

Bunu da zaten gizlemiyor, Cumhuriyet’in değerlerini yerin dibine batırıyor, her fırsatta Osmanlı’ya özlemini dile getiriyor.

Kitabının adından belli değil mi, “Geri Gel Ey Osmanlı” diyor.

Kitaplarının bilimsel bir değeri olsa neyse, bilimsel bir değeri yok, tamamen “siyasi ve ticari rant” için yazılmış kitaplar.

Böyle bir Atatürk düşmanının kitaplarının Başiskele Belediyesi Kütüphanesi’nde ne işi var?

Başiskele Belediyesi biliyorsunuz AKP’li.

Başkanı, Yasin Özlü.

Özlü; 40’lı yaşların başında, iletişim fakültesi mezunu, “kamu yönetimi” konusunda yüksek lisansını yapmış, işini düzgün yapmaya çalışan bir başkan.

Kendisinin ve ailesinin, Atatürk ve Cumhuriyet değerleriyle bir sorunu da olduğunu sanmıyorum.

Aslına bakarsanız, Başiskele İlçesi’nde oturan halkın da çok az bir kesim hariç Atatürk ve Cumhuriyet değerleriyle bir sorunu yok.

Durum böyle olmasına rağmen, tescilli bir Atatürk düşmanı olan Mustafa Armağan’ın kitaplarının belediye kütüphanesine alınacak kitaplar arasında bulunmasına anlam veremiyorum.

Mustafa Armağan’ın pek çok kitabının Başiskele Belediye Kütüphanesi’nde bulunacak olması, kamuoyunda otomatikman “Başkan Yasin Özlü’nün de Atatürk ve Cumhuriyet düşmanı olduğu” algısını yaratacaktır.

Başkan Özlü, böylesine ağır bir algıyı kaldırabilecek midir?

Bence Yasin Özlü, bu genç yaşında, “isminin üzerinde böylesine olumsuz bir algının yaratılmasına” izin vermemelidir.

Kütüphane için kitap alma ihalesi, herhangi bir değişiklik olmazsa, 17 Kasım 2021 tarihinde yapılacak.

Ben, Mustafa Armağan’a ait kitapların “satın alınacaklar listesinden” çıkarılmasını öneriyor, kamuoyu adına “Başkan, bu Atatürk düşmanını listeden çıkar” ricasında bulunuyorum.”

Demek Başkan Özlü’nün Atatürk’le sorunu varmış

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İlk yazımda, “Başkan Yasin Özlü’nün Atatürk’le bir sorunu olduğunu sanmıyorum” diye yazmıştım.

Yanılmışım…

Toplum adına rica etmeme rağmen, o Atatürk düşmanının kitaplarını belediye kütüphanesine aldırdı, üç gün önceki konuşmasında da Mustafa Kemal’e dil uzattı.

Demek Yasin Özlü’nün Atatürk’le sorunu varmış.

Bu artık kesin.

AKP’lilere çağrımdır

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Üç ay arayla Başiskele’de iki “Atatürk düşmanlığı” olayı yaşandı.

Her iki olayın da faili, AKP’li Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü.

Şimdi bütün AKP camiasına sesleniyorum:

Eyy AKP’liler, Başkan Yasin Özlü’nün Atatürk’e dil uzatmasına sessiz mi kalacaksınız?

Eyy il başkanı ve ilçe başkanları, eyy milletvekilleri, eyy diğer belediye başkanları, eyy belediye meclis üyeleri, eyy parti üyeleri, eyy AKP’ye oy ve gönül verenler; size soruyorum, Başkan Yasin Özlü’nün “Atatürk’e dil uzatmasını” onaylıyor musunuz?

Sizler de aynı görüşte misiniz?

Onaylamıyorsanız, aynı görüşte değilseniz, lütfen “ses” verin.

Ses vermezseniz, kamuoyu sizlerin de “Atatürk’le sorununuz” olduğunu sanacaktır.

Karar sizin.