Yüzde 4 ile yüzde 2’nin buluşması

Bu ne biçim başlık demeyin. Dünyada kıt olan iki biyolojik değişimin aynı kişide buluşmasını gösteriyor.

Kıt olanın biri geçen yıl Eylül ayında yazdığım gibi AB kan grubu. İsa doğduğunda, kanı AB grubundan olan insan yoktu. Bu nedenledir ki günümüzde, örneğin Avrupa kıtasında, AB grubu kan taşıyan insanların oranı sadece Polonya ve Finlandiya’da %7 düzeyinde olmak üzere ancak %2 ile % 5 arasında dolaşıyor. Türkiye’deki oranı %4 düzeyinde.

Bilim insanları, kan grupları ile insanların ruhsal ve bünyesel yapıları arasındaki bağlantıyı sürekli incelemişlerdir. AB grubu için varılan sonuç özetle şöyle:

Bu gruptan olanların bağışıklık sistemi çok toleranslıdır. Bunun doğal bir sonucu olarak yedikleri besinlerin olumsuz sonuçlarını belirlemede zorluk çekerler. Kuvvetlerini ve enerjilerini yeniden sağlamaları için zaman gerekir.

Onlar başkalarına ve dış dünyaya karşı duyarlı ve açıktırlar. Kendilerini daima hür hissetme onlar için çok önemlidir. Bir konu üstünde yoğunlaşma açısından çok büyük kapasiteye sahip olduklarından hassasiyeti çok yüksek işlere uygundurlar. Hem iş hem de kişisel yaşamlarında ani değişiklikleri sevmezler ve değişikliklere hemen uyum sağlamazlar. Yapı olarak aşırı duyarlı olmalarına karşın realite karşısında tarafsızlıklarını korurlar.

Dünyamızda kıt olan diğer biyolojik değişim göz renginin yeşil oluşu. Bilimsel araştırmalara göre dünya insanlarının %70’i kahverengi, %10’u mavi, %5’i açık kahverengi (Fındık kabuğu rengi), %5’i amber (Kehribar), %3’ü gri ve %1’i kırmızı renkli gözlere sahip. Gri renk mavinin bir tonudur ve kırmızı renk bir hastalık sonu oluşmaktadır.

Bilimsel araştırmalara göre nedeni “Lipokrom” isimli sarı bir pigment olan yeşil göz dünya genelinde ancak %2 oranında. Bu son derece düşük oran gözde yeşil rengin, insan organizmasında AB grubu kan gibi çok sonra oluştuğunu göstermektedir.

Göz rengi nasıl oluşuyor? Bunun için yaklaşık 16 gen devreye giriyor. Bu genler göz renginin oluştuğu iris içindeki hücrelerin “Melanin” üretmelerini sağlıyor. Melanin derideki özel hücrelerin salgıladığı bir pigment topluluğudur. Derinin, saçın ve gözlerin rengi bu salgısının miktarına bağlıdır. Ne kadar çok olursa göz rengi o kadar koyu oluyor ve yokluğunda ise albanizm görülüyor.

Doğum sonrasında melanin üretimi hemen başlamadığı için bir çocuğun göz rengi tam olarak 3 yaşına doğru ortaya çıkmaktadır.

Gözlerimizin rengi, parmak izlerimiz kadar benzersizdir. Çünkü benzer renklerin konsantrasyonu farklıdır. Güvenlik için kullanılan retina taraması da buna dayanmaktadır.

Gözler ruhun aynasıdır. İsveç'teki Orebro Üniversitesi'nden bir grup araştırmacının yaptığı bilimsel çalışma sonunda göz rengi ile kişilik arasında ilinti olabileceği ortaya konulmuştur. Bu durum, irisin gelişiminden sorumlu genlerin, kişiliğimizi etkileyen beynin ön lobunun bir bölümünü oluşturmada da önemli bir rol oynamasına dayandırılmaktadır. Biological Psychology adlı bilimsel dergide de yayınlanmış olan araştırma, irisin farklı özelliklerine bağlı olarak farklı kişilik özelliklerinin de oluştuğunu ortaya koymuştur.

Edinburgh Üniversitesi'nden uzmanlar da göz rengi ve kişilik arasındaki bağlantıyı inceleyerek, gözlerin beyin için dünyaya açılan gerçek bir pencere olduğuna dikkat çekmişlerdir.

Bir başka bilimsel araştırmaya göre, yeşil gözlü insanlar özellikle çekici ve gizemli kabul edilmektedir. Bu insanlar özgün, yaratıcı, çok iyi çalışan, oldukça gizemli ve kendine güvenen, zor sinirlenen ve genellikle öngörülemez insanlar olarak tanımlanıyor.

Bir kişi düşünün…Kan grubu AB, gözleri yeşil… İnsan denilen canlının adeta son versiyonu gibi… Kim bilir ne tuhaf huyları ve davranışları vardır! Ben bunlardan biri olarak öz eleştiride bulunduğumda çok şaşırıyorum. Birkaç örnek vereyim: Görülmemiş derecede duygusalım; hazin veya mutluluk getiren bir olaya şahit olursam, duyarsam, anlatma durumunda kalırsam, hangi ortamda olursa olsun kesinlikle ağlarım. Hiç hoşlanmadığım bir kimsenin TV veya yazılı basında reklamını yaptığı belli bir marka ürünü kesinlikle satın almam. Hoşlanmadığım bir kişinin sürekli gittiği dükkandan alışveriş yapmam. Dinini para kazanmak için kullandığı düşüncesiyle, ismi dinsel kelime olan ticarethaneye girmem, böyle isimli lokantada, aç kalacağımı bilsem yemek yemem.

Gördünüz mü!.. % 4 ile %2’nin buluşmasının sonucunu.

Kaynak

1)Marta Albé. 2021.Colore degli occhi: ecco cosa rivela sulla nostra personalità

2)Anonim.2020. Colore degli occhi. Quanto ne sappiamo? Lensblog.

3)Pietro Mozzi.2012.La dieta del dottor Mozzi. (İkinci basımı 2012’de yapılmış kitap)