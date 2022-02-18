Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü Karaağaç Köyü için açıklama yaptı

Sevgili okurlar…

Önceki gün “Kandıra Karaağaç Köyü’nde ormanlık alan talan ediliyor!” başlıklı bir yazı yazdım… Yazımda Kandıra Karaağaç Köyü 101 ada-18 parsel’de 7 dönüm devlete ait orman arazisinde ağaçların kaçak olarak kesildiğini belirtmiştim.

Kocaeli Dersimliler Derneği Başkanı ve o bölgede Ekoloji̇ Konut Yapı Kooperatifi’ni kuran Ruhi Çelik’in konuyu Kefken Orman İşletme Şefliği ve Cimer’e bildirdiğini ifade ettim…

Yazımın tamamı, www.kocaeligazetesi.com.tr’de…

Yazımla ilgili İzmit Orman İşletme Müdürü Mustafa İşçioğlu ve Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat aradı…

Ziya Bey, bana biraz sitem etti…

Yazımın, sanki bölgenin talan edildiğini, kendilerinin de buna müdahale etmediği gibi izlenim yarattığını söyledi. Ben de kendisine “böyle bir düşüncem yok, tamamen ihbar niteliğinde bir yazı yazdım” dedim.

Ziya Bey, konuyla ilgili yaptığı çalışmaları, fotoğraflarıyla birlikte göndereceğini söyledi…

Gönderdi de.

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat, şu bilgileri verdi.

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T.C

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü

BİLGİ NOTU

TALEP EDEN MAKAM: Orman Genel Müdürlüğü

TARİH: 17.02.2022

KONU: Kandıra Karaağaç Mahallesi 101 Ada 18 Parsel

“Kocaeli Gazetesi” adlı gazetede yayımlanan haber konusu Kandıra Karaağaç Mahallesi 101 ada 18 parsel ile ilgili yapılan iş ve işlemler;

1-Kandıra Karaağaç Mahallesi 101 ada 18 parsel; İzmit Orman İşletme Müdürlüğü’ ne bağlı Kefken Orman İşletme Şefliği 67 Nolu içerisinde içerisinde kalmakta olup, Orman kadastrosuna göre Karaağaçdağı Devlet Ormanı IX sınırlarındadır.

2-Kefken İşletme Şefliği Toplu Koruma Ekibi tarafından yaklaşık 1 ay içerisinde usulsüz kesim yapılan saha takibe alınarak gerekli tahkikatlar yapılmıştır. Tahkikat neticesinde bahsi edilen parselde tespit edilen kesilmiş ağaç yüzeyleri usulsüz kesim damgası ile damgalanmış olup, failleri tespit edilerek 07.02.2022 Tarih ve 216 seri ve 003 evrak no ile iki şahsa (isimlerini yazmadım), suç tutanağı tanzim edilerek haklarında 6831 sayılı Orman Kanunu’ na muhalefet suçundan yasal işlemler başlatılmıştır.

3-Kesilen ağaçlara ait emvaller Cumhuriyet Savcısı talimatıyla toplatılarak Kefken İşletme Şefliği yerleşkesine taşınmış ve muhafaza altına alınmıştır.

4-Sahaya tekniğine uygun şekilde Sahil Çamı fidanları dikilmiş olup, sahanın etrafına dikenli tel çevrelenerek alana giriş engellenmiştir. Alanın Devlet Ormanı olduğunu belirtmek üzere tabelalar asılmıştır.

5-Benzer olumsuzlukları engellemek ve sahayı sürekli şekilde gözetim altında tutmak adına sahaya fotokapan kamera sistemi takılarak alanın takibi yapılmaktadır.

6-Benzer usulsüzlüklerin yoğun olduğu Karaağaç Mahallesi içerisinde mahkemece müsadere kararı verilen yapı tesis ve sahalarda İzmit Orman İşletme Müdürlüğü tarafından 07.02.2022 tarihinde infaz işlemlerinin gerçekleştirilmiş olup bahsi geçen 101 ada 18 parsele komşu parsellerde de müsadere kararları uygulamasıyla alanlar sürülerek fidan dikim çalışmaları yapılmıştır. Müsadere kararı infazları planlı şekilde devam etmekte olup infazı gerçekleşen benzer sahalara fidan dikim çalışmaları devam etmektedir. Bilgilerinize arz ederiz.”

HEPİMİZ ORMANLARI SEVİYORUZ

Sakarya Orman Bölge Müdürü Ziya Polat’ın verdiği bilgileri sizinle paylaştım…

Ben bu yazıyı yazarken, kimsenin avukatlığına soyunmadım, hiçbir kurumu da karalama niyetini taşımadım, tamamen ihbar niteliğinde bir yazı yazdım.

Sakarya Orman Bölge Müdürlüğü’nden gelen bilgiyi de sizinle paylaştım.

Ormanları seviyoruz.

Kaçak orman kesimine hepimiz karşıyız.

Hepimiz ormanlarımıza sahip çıkmalıyız, Orman Müdürlüklerine de destek vermeliyiz.