İran'dan Atatürk'lü forma

Değerli okuyucularımız zaman zaman yeri geldiğinde Türkiye'nin ve Türk dünyasının arkası kuvvetlidir diyerek örneklerde vermekteyiz. İran'da otuz beş milyon civarında Türk yaşamaktadır. Rusya ile İran arasında yapılan savaş sonrası Azerbaycan ikiye ayrılıyor. Bu ayrılış Türkmençay anlaşması ile gerçekleştiriliyor. Kuzey Azerbaycan'ı Rusya işgal ediyor. Azerbaycan yetmiş küsür yıl işgal altında yaşamaya mecbur kalıyor. Sovyetler Birliği’nin dağılması ile diğer Türk Cumhuriyetleri gibi özgürlüğe kavuşuyor. İran işgali altındaki Azerbaycan Güney Azerbaycan olarak niteleniyor ve biliniyor. Azerbaycan ile İran arasındaki sınır ayrılık türkülerine konu olan Aras nehri ile çizilmiştir. Komşumuz İran'da yaşayan Türk'ler Türkiye'de yaşanan olaylarda çeşitli şekillerde yakinen ilgilenerek duygu ve düşüncelerini belirtiyorlar.

Samsun'da Atatürk Anıtına çirkin saldırı

İran'da Türk Takımı Traktör güçlü bir taraftara sahiptir. Samsun'daki Atatürk Anıtına yapılan bu çirkin provokatör saldırı sonrası tepki göstererek futbol takımları Traktörün FC üstünde Atatürk Anıtının görseli olan forma tasarlanmışlar. Traktör İran’da Tebriz Şehrinin futbol takımıdır. Atatürk anısına üretilen formanın tanıtımını sosyal medya sayfasından yapıyor.

Samsun'daki Onur Anıtı heykelini silüetinin olduğu formayla beraber; "Saygı olsun bu çelik atlıların göktuğuna", "Tuğu kaldırmış olan orduların başbuğuna" sözlerine yer veriyor.

Türkiye'de çok sayıda taraftarları olan Traktör Kulübünün Türkiye alkali çokça etki-tepki mesajları var. Daha önce Barış Manço, Eren Bülbül ve Doğu Türkistan ile alkali Tweetlerde paylaşımında bulundular. Burada yaşanan çirkin olay tabii ki hepimizi çok üzdü.

Atatürk hakkında hiçbir bilgisi olmayan, bir sayfa bile kitap okumamış bazı hasta ruhlu tipler adından söz ettirmek için toplumun yüksek derecede hassas ve bağlı olduğu konuları kaşımayı, hatta karalamaları ve de tahribatları tercih ettiklerini görmekte ve yaşamaktayız.

Cahil, aptal ve hain maalesef bizde de mevcuttur. Bu hasta ruhlu tipler çirkinlikleri Atatürk sevgisini ve bağlılığını artırmaktadır. Türkiye’nin kurucusu, dünyanın takdirini kazanan büyük önderimiz Atatürk'ü sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz. Teşekkürler İran Türkleri ve Traktör Futbol takımı. Sağolun.

ŞEYH EDEBALİ VE NASİHATI

Şeyh Edebali Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarında 1206-1326 yaşamış bir İslam

İlahiyatçısı, din bilgini ve Ahi şeyhi ve Osman Gazi(nin kayınpederi aynı zamanda hocası.

Bir kaç asır önce söylediği veciz sözleri hala güncelliğini korumaktadır.

Söylediği sözleri bir nevi vasiyetname olarak kabul edilmektedir. Allah rahmet etsin.

ŞEYH EDEBALİ’NİN NASİHATNAMESİNDE

Oğul;

Cahil ile dost olma;

İlim bilmez, irfan bilmez, söz bilmez, üzülürsün!

Aç gözlü ile dost olma;

İkram bilmez, kural bilmez, doymak bilmez, üzülürsün!

Görgüsüzle dost olma;

Yol bilmez, yordam bilmez, kural bilmez, üzülürsün!

Kibirliyle dost olma;

Hâl bilmez, ahval bilmez, gönül bilmez, üzülürsün!

Ukala ile dost olma;

Çok konuşur, boş konuşur, kem konuşur, üzülürsün!

Namertle dost olma;

Mertlik bilmez, yürek bilmez, dost bilmez, üzülürsün!

HAYDAR ALİYEV KÜLTÜR EVİ 26 ŞUBAT HAZIRLIKLARI

Hiçbir insan ve hiçbir Devlet geçmişteki yaşanan ve yaşatılan geçmişini unutamaz vede unutmuyor. Özgürlüğüne yeni kavuşan Azerbaycan Ermeniler ve Rusların birlikte hareket ederek başta Hocalı olmak üzere 613 suçsuz insan çeşitli işkenceler yapılarak soykırıma uğramıştır. Ayrıca toprakların beşte biri işgal edilmiş. Çok şükür 2020 yılında yine Ermenilerin başlattığı 44 gün süren savaşta toprakların büyük bir kısmı geri alındı. Büyük insan kaybı veren Ermeniler ile şimdi barış ortamı için çalışmalar sürüyor. Bu vahşeti unutmamak adına 25 Şubat gününden başlayan ve bir hafta devam edecek Türkiye'de ilk ve tek Soykırım Müzesi her gün 10.30-17.30 saatleri arasında ziyarete açık olup detaylı bilgi paylaşımında bulunulacaktır. Ayrıca basınında davet edileceği televizyon programı 26 Şubat günü Sekapark Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evinde saat 15.00 gerçekleştirilecektir. Şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize geçmiş olsun dileklerimizle teşekkür ediyoruz.