Bu kentte bu kupaları haciz memurları bile iki kez evine götürdü

İçinizdeki bazı kendini bilmez çocuklar, Kocaelispor’u küçük gördü, amatör gördü. Suç onların değil, onlara anlatmayanların,

hissettirmeyenlerindir. Yan tarafa iyi bakınız: Türkiye’de 3 İstanbul takımı dışında bir çok kulüpte oynayan yabancılar var. Hem de Süper Lig’de… Ama bu kupaları yıllardır rüyalarında bile göremediler. Bu kulüp bunlardan ikisine sahip. Onun için kendinizi kulüpten üstün görmeyin, çıkın adam gibi topunuzu onayın. Tuzla’yı yenin. Umutları artırın. İçinizdeki ‘amatörler’ bile bu kulübe saygı duyacaktır, biz onlara değil. Ha, unutmadan, bu kupadan bizde iki tane var, kentin haciz memurları bile onları iki kez evine götürme “şeref!”ine erişti.