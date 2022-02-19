Maden suyu Almanya’da ‘şifalı su’ olarak görülmekte, ya Türkiye’de?

Maden suyu…

Birçoğumuz içiyoruz…

En çok da mideyi bastırmak için kullanıyoruz…

Maden suyunun çok ama çok faydası varmış.

Freşa Gıda Mühendisi Yasin Günaydın, maden suyuyla sağlıklı bir yaşam için pratik önerilerde bulundu.

Birlikte okuyalım;

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Sağlık üzerindeki olumlu etkileri nedeniyle, şişelenmiş doğal mineralli suların bir kısmı Almanya’da “şifalı su” olarak görülmektedir. Ülkemizde ise böyle bir düzenleme olmasa da, birçok hastalığın tedavisinde yardımcı rol oynadıkları bilinmektedir.

Maden suyunuzu gözle görünür yere yerleştirin

Maden suları her zaman insanlar tarafından tüketilebilir ancak insanlar susama hissine göre su içer. Bu durum, günlük gereksinimden çok daha az miktarlarda su içilmesine neden olur. Bunu önlemek ve yeterli su içilmesini kolaylaştırmak için, evde ve işte madensuyu gözle görünür ve kolay ulaşılır yerlere yerleştirilmelidir. Böylece yeterli su içmek bir bakıma teşvik edilmiş olur.

Sıcaklarda daha fazla tüketin

Sıcak günlerde daha fazla madensuyu tüketilmelidir; yaz mevsiminin aşırı sıcak günlerinde terlemeyle büyük miktarlarda su kaybı olabilmekte, bununla orantılı olarak da su gereksinimi, günlük gereksinimin iki ya da üç katına kadar çıkabilmektedir.

Maden suyu sindirimi kolaylaştırır

Bir şişe maden suyu içerdiği karbondioksit gazıyla, tok karnına içildiğinde sindirimi uyaracaktır. Ama mineralli su aslında açlığı da bastırabilir; yemekten önce veya yemek sırasında içilen bir bardak maden suyu hızlı bir doygunluk hissi verecektir.

Güne maden suyu ile başlayın

Kahve ve çay yerine maden suyu tüketimi tercih edilmelidir. Örneğin sabahları, güne içinden kabarcıklar çıkan bir bardak soğuk maden suyu ile başlamak, enerjik bir çalışma temposu ve gün boyu dinç kalma imkânı sağlayacaktır.

Maden suyu ucuz bir güzellik iksiridir

Maden suyu yalnızca cilt için gerekli olan suyu sağlamakla kalmayacak, cilt fizyolojisini de destekleyerek gergin ve pürüzsüz bir cildin garantisi olacaktır. Yeterli ölçüde maden suyu içildiği sürece cilt pörsük, yorgun ve solgun görünmeyecektir. Diğer yandan maden suyu sadece içildiğinde değil, aynı zamanda dıştan sürüldüğünde, serpildiğinde ya da püskürtüldüğünde de cildi canlandırır ve gençleştirir. Çünkü küçük kan damarlarını ve cilt kan dolaşımını uyarır. Bunun için, karbondioksitli mineralli suyu bir parça pamuğa emdirip yüze ve boyuna sürmek cildin çok kısa bir süre içinde taze ve canlı bir görünüm almasını sağlayacaktır.

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Freşa Gıda Mühendisi Yasin Günaydın’ın maden suyu ile ilgili değerlendirmesini yukarıda okudunuz. Almanya’da “şifalı su” olarak görülüyor…

Bakarsınız Türkiye’de de önümüzdeki yıllarda şifalı su olarak kabul edilir…

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Teknoloji obezite hastalığını artırdı!

Obezite günümüzün en önemli sağlık problemlerinden biri olarak önümüze çıkıyor. Türkiye Obezite Araştırma Derneği (TOAD) Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Dilek Yazıcı, dijital çağda beslenme alışkanlıklarımızın çok hızlı bir şekilde değiştiğine vurgu yaptı. Prof. Dr. Dilek Yazıcı, “Akıllı cihazların fazla kullanılmasıyla birlikte hareketimiz ciddi miktarda azaldı. Bunu gün geçtikçe çok daha bariz bir şekilde görebiliyoruz.” dedi. Bunun için mümkün olduğunca teknolojiden uzak durmak lazım… Duramıyorsak, bol bol spor yapmak lazım…

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Besinlerin 3’te 1’i israf ediliyor…

Dünyada 1.3 milyar insan yeterli miktarda besine erişemiyor, 2 milyar yetişkin ve 40 milyondan fazla çocuk ise obezite sorunu ile karşı karşıya kalıyor. Dünya üzerinde üretilen besinlerin 3’te 1’i bilinçsiz tüketim nedeniyle israf ediliyor. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Öğretim Görevlisi Funda Tuncer, daha az hayvansal gıda tüketilmesini, tahıl, kuru baklagiller, fındık, ceviz gibi yağlı tohumlar, sebze ve meyve gibi besinleri kapsayan sürdürülebilir beslenme modelinin benimsenmesini tavsiye ediyor.

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Ayrıca, besinlerin yenilebilen sap, yaprak gibi diğer kısımlarının da atılmayıp değerlendirilerek tüketilmesi gerektiğine dikkat çekiliyor. Tuncer, mevcut verilerle dünya nüfusunun 2050 yılında 10 milyar olacağı ve küresel ısınma nedeniyle dünyanın sıcaklığının da 2 derece artacağının tahmin edildiğini vurguladı…

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Kader olarak görülen hastalık önlenebilir

65 yaş üstü her 10 kişiden birinde ve 75 yaş üstü her 4 kişiden birinde görülen demans, çağımızın önemli bir hastalığı olarak karşımıza çıkıyor. Demans, günlük hayatın faaliyetlerini engelleyen bilişsel bozulma olarak tanımlanıyor. Hastalığı yaşayan kişilerde unutkanlık ve hafıza kaybı karakteristik bulgu olarak karşımıza çıkıyor. Bu bilişsel bozulma günlük yaşam aktivitelerinde zorlanmaya yol açarken dil, algı, beceri, pratik, dikkat, muhakeme fonksiyonlarını da zayıflatıyor. Demansın önlenebilir bir hastalık olduğundan bahseden Uzm. Dr. Nil Çetin, hastalıktan kaçınmak için yapılması gerekenleri sıraladı:

-Okumak, bulmaca çözmek, sudoku, kağıt oyunları, satranç, puzzle, kelime oyunu gibi zihni aktif tutacak faaliyetler gerçekleştirmek,

-Sosyalleşmek,

-Sigara içmemek ve fazla miktarda alkol tüketmemek,

-Egzersiz ve spor yapmak,

-Kilo vermek, düzenli ve sağlıklı beslenmek,

-Bol güneşe maruz kalmak,

-Gıda ve vitamin takviyeleri almak (B, C, D, E vitaminleri),

-Diğer sağlık sorunlarının tedavisi (hipertansiyon, diyabet, obezite, depresyon gibi),

-İyi uyumak,

-Depresyondan uzak durmak.

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Daha fazla mutlu olabilmek için 10 ALTIN KURAL

Hayatımızda büyük yer tutan romantik ilişkiler, sosyal bir varlık olan insanın, mutlu ve huzurlu bir yaşam sürdürebilmesi için önem taşıyor. Memorial Bahçelievler Hastanesi Psikoloji Bölümü’nden Uz. Psi. Arzu Beyribey, romantik ilişkileri daha mutlu kılabilmek için önerilerde bulundu. Romantik ilişkilerinizdeki çatışmaları çözebilmek için bu önerilere kulak verin;

1-İletişim becerilerindeki eksiklikleri tamamlayın

2-Açık, yapıcı, çözüm odaklı iletişim kurun

3-Hayatı gerçek anlamda paylaşın

4-Bireysel ve çift olarak terapi desteği alın

5-Saldırgan ya da pasif agresif tavır izlemeyin

6-Riskli alanlardan kaçının

7-İlişkiyi hayatınızın merkezine koymayın

8-Sosyal medyada kontrolsüz zaman geçirmeyin

9-İlişkide önceliğiniz olan değerleri belirleyin

10-Partnerinize ve ilişkinize gösterdiğiniz özeni sürdürün.

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Mutfakta vakit kazandıran İPUÇLARI

• Makarnalarınızın daha nefis bir lezzete sahip olması için, pişirme suyundan bir fincan ayırın ve sosu bu su ile hazırlayın.

• Kurabiyeler için erimiş margarin kullanmak istediğinizde, margarini büyük küpler halinde doğrayıp mikrodalgada 30 saniyede eritebilirsiniz.

• Salçanın küflenmesini engellemek için her kullanımdan sonra üzerinde biraz sıvı yağ gezdirin.

• Tavuk sote yaparken doğranmış tavukları biraz sıvı yağ ve süt içinde bekletirseniz, yumuşacık tavuk elde edebilirsiniz.

• Sıcak yaz günlerinde soğuk ve ferahlatan içecekler hazırlamak istediğinizde, buz kalıplarına nescafe ekleyerek dondurabilirsiniz. Kahve küplerini süt içinde tüketebilirsiniz. (https://www.nefisyemektarifleri.com/)

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ÜNLÜLERDEN ÜNLÜ SÖZLER

-Bilmediklerimi ayaklarımın altına alsaydım başım göğe değerdi. (İmam-ı Azam)

-Fısıldanan sözler, yüksek sesle söylenenlerden daha uzağa gider. (Çin Atasözü)

-Tomurcuk derdinde olmayan ağaç odundur. (Necip Fazıl)

-Gençlikte yıllar uzun günler kısa, yaşlılıkta ise günler uzun yıllar kısadır. (Panin)

-Müslüman çağın gözüyle İslam’a bakmaz, İslam’ın gözüyle çağa bakar. (Rasim Özdenören)

/Tembele “kapını ört” demişler “yel eser örter” demiş. (Türk atasözü)

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Dikkat! Dar kıyafetler kıl dönmesine yol açabiliyor…

Gözeneklerin tıkanması, kılların çıkamayarak kıl dönmesi sorununa yol açıyor. Kıl dönmesi sorununun özellikle 20’li yaşlarda daha çok görüldüğünü belirten uzmanlar; erkeklerin, kilolu kişilerin, hijyen sorunu olanların ve dar kıyafet giyenlerin sorunla karşılaşma sıklığının daha fazla olduğuna dikkat çekiyor. Genel Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ahmet Murat Koca, tedavide en etkili yöntemin 2 aşamalı cerrahi operasyon olduğunu ifade ediyor ve iyileşme döneminde kilo problemi ile hijyene dikkat edilmesini tavsiye ediyor… Tavsiyelere uymalı. Yoksa sıkıntı yaşarız.