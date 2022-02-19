Putin, Hitler’in izinden gidiyor

2. Dünya Savaşı tarihine ilgisi olanlar, savaş başlayana kadar geçen süreçte Hitler’in Almanya’nın başına geçip içerideki muhalif yapıları yok ettikten sonra savaşa giden yolu adım adım nasıl inşa ettiğini iyi bilirler. Almanya’nın 1. Dünya Savaşı sonrasında kaybettiği toprakları ve elbette fazlasını geri almak isteyen, ekonomik kaynaklarını genişletmek için Alman nüfusun yaşadığı diğer ülkelerle işe başlayan Hitler’in bu agresif politikasına İngiltere Başbakanı Chamberlain ve Fransa Devlet Başbakanı Daladier “aman savaş çıkmasın” diyerek Hitler’in genişleme politikalarına göz yumdular.

Hitler öncelikle Benelux ülkeleri ve Fransa’yla sınırı olan Rhineland bölgesini Versay Anlaşması gereğince silahsız tutan Alman politikasını iptal ederek bölgeye askerlerini konuşlandırdı. Sonrasında da Avusturya’yı ülke halkının onayıyla ilhak etti. Akabinde Çekoslovakya’nın Alman nüfusu yoğun olan bölgesi Sudeteland’ı Münih Anlaşmasıyla İngiltere ve Fransa’nın onay vermesiyle aldı. O gün masanın bir tarafında İngiltere ve Fransa, diğer tarafında Almanya ve İtalya vardı. Masada olmayan ülke; toprakları pazarlık konusu olan Çekoslovakya’ydı.

Adım adım genişleyen Hitler bu süreçte İngiltere ve Fransa’nın “savaş çıkmasın, ne de olsa bir daha bir şey istemez” diyerek açtıkları yolda adım adım zihnindekileri kuvveden fille geçirmişti. Bu noktada Hitler’in en büyük hatası aynı yol haritasının Polonya konusunda da Batılı güçler tarafından izleneceğini sanması oldu.

“Rhineland için savaşa girmezler” politikası tutmuştu.

“Avusturya için savaşa girmezler” politikası da tutmuştu.

“Sudeteland için savaşa girmezler” politikası da tutmuştu.

Bütün bu korkak tutumlardan güç alarak Sovyetler Birliği’yle saldırmazlık anlaşması yaptı ve önünde kendince hiçbir engel kalmamıştı. 1. Dünya Savaşı’ndakine benzer bir yıkım ve yorgunluktan kaçan batılı müttefik cephesinin tutumu karşısında sürekli el yükselten, doğudaki büyük tehlike Sovyetler Birliği’yle de anlaşma imzalayan Hitler Polonya’ya girdikten sonra duvara tosladı. O dönemin hatıratlarında Hitler’in kendisine İngiltere ve Fransa tarafından savaş ilan edilmesi sonrasında paniğe kapıldığı ve kafasındaki tüm planların alt üst olduğu söylenir.

Polonya işgali sırasında Hitler’in en büyük çekincesi Sovyetler Birliği’nin konuya müdahil olması ve karşısına çıkmasıydı. Ancak yapılan anlaşmayla ülkeyi adeta aralarında ikiye bölerek batısını Almanya, doğusunu Sovyetler Birliği işgal ederek bu ülkeye cehennemi yaşattılar. Sovyet tehdidinden kurtulan Hitler’in Batılı müttefikler tehdidi konusunda önceki süreçlerden taşıdığı “bana bulaşmazlar” özgüveni kendisinin sonunu getiren sürecin başlangıcı oldu. Tabi unutmamak lazım ki İngiltere Başbakanı olan Churchill’in (pek matah bir adam olmasa da çok büyük bir siyaset ve devlet adamıdır) ABD’yi savaşa çekmek, Türkiye’yi yanına almak ve bu sayede Hitler’i alaşağı etmek planları olmasa bugün bambaşka bir dünyada yaşıyorduk. ABD’yi savaşa sokma sürecini Churchill aşağı yukarı şu teşbihle özetler: “ABD’yi savaşa sokmak için Roosevelt’e bir metresin, erkeğini baştan çıkarmak için yapabileceklerinden daha fazlasını yaptım”

Fransa ve İngiltere’nin savaş ilan ettikten sonra yaklaşık bir yıl boyunca yapılabilecek tüm askeri ve stratejik hataları aptalca yapmış olmaları dünya tarihinde önemli bir derstir. Allah’tan Hitler’in Belçika ve Hollanda’yı yuttuktan sonra kapana kıstırdığı sayısı bir milyonu bulan müttefik askerini imha etme fırsatını Göring’in aklına uyarak; Hitler’e hep muhalif olan ordu kurmaylarına “bu onuru” vermek yerine azılı bir Nazi olan Göring’in hava kuvvetlerine bu imha operasyonunu vermesi ve başarısızlıkla sonuçlanması savaşın kaderini değiştiren bir süreç oldu. Batı cephesi açılan Hitler’in Doğu Avrupa’yı yutma politikası kesintiye uğradı ve Türkiye’de bu fırsatta Alman panzerleri altında ezilmekten kurtuldu. 1941 yılında da Almanya ile Türkiye arasında imzalanan dostluk anlaşmasıyla ülkemiz; merhum Cumhurbaşkanımız ve Batı Cephesi Komutanımız, büyük kurmay asker ve devlet adamı İsmet Paşamızın dirayetiyle dünyanın yangın yerine döndüğü yıllardan kendisini sıyırmayı bildi.

Ayrıca şunu da belirtmek gerekir ki dönemin Almanya’sında bazı uzmanların “1942 yılına kadar hazırlık sürecimizi tamamlayalım, savaşa o zaman girelim” önerisi Hitler tarafından kabul görmemişti. Eğer bu politika izlenseydi Hitler’in önüne kimse geçemezdi. Zira nükleer güce erişmiş bir Almanya söz konusu olacaktı ve dünyanın tüm başkentlerine nükleer füzeleri çerez çitler gibi fırlatan bir Hitler’le karşı karşıya kalacaktık. Allah’tan diktatörler tüm üstün yeteneklerine rağmen her zaman biraz gerizekalı olurlar.

DÜNYA TARİHTEN DERS ALMAK ZORUNDA

Bu kısa 2. Dünya Savaşı’na giden yol ve savaşın ilk sürecine dair özeti aktarma sebebim; bugün Putin’in gittiği yolun Hitler’in gittiği yola benzemesi ve neredeyse benzer tutumlar sergilemesi. Şunu unutmamak gerekir ki 1991 yılında yaşananlar Sovyetler Birliği’nin çökmesi ve dağılması olarak tanımlansa da aslında olan bu değildir. KGB elitleri SSCB’nin çekirdeği olan Rusya’nın ve Rusların yeniden ayağa kalkması için sosyalist düzeni dağıttılar ve üzerlerinde safra olarak gördükleri bir sürü küçük sovyeti bağımsız devletler haline getirip; daha az maliyetle kontrol edecekleri bir yapı kurdular. Bağımsız Devletler Topluluğu adı verilen yapının haritasını SSCB haritası ile üst üste koyarsanız birbirine benzeyen iki coğrafi bütünlük görürsünüz.

ÇEÇENİSTAN

Rusya’nın genişleme politikası SSCB dağıldıktan hemen sonra başladı. Bağımsızlığını ilan eden bir sürü devlet arasından Çeçenistan’ın bağımsızlığını Rusya tanımadı ve 1994 yılında aralarında savaş başladı. 2 sene sonra Çeçenler’in gerilla savaş taktiklerinin başarısı neticesinde Rusya imzaladığı anlaşmayla Çeçenistan’ı tanıdı ama sorun elbette çözülmüş olmadı. 1999 yılında yeniden savaş ilan eden Rusya, hazırlık sürecini askeri, ekonomik, istihbarat ve taktik – strateji anlamında o kadar güzel yürüttü ki Çeçenistan’ı ağır bir yenilgiye uğrattı. 2000 yılında herkesin sürpriz olarak nitelediği bir kararla Boris Yeltsin görevinden ayrıldı ve yeni bin yıla Rusya Putin adlı yeni bir figürün liderliğinde girdi. Savaşı kazanan Putin, Çeçenistan’ı Rusya Federasyonuna bağlı sözde otonom bir cumhuriyet olarak ilan etti.

GÜRCİSTAN

3 sene sonra Gürcistan’da yaşanan Gül Devrimi neticesinde ülkenin başına geçen Saakaşvili batıcı ve NATO’cu bir siyaset yürütmeye başladı. 2008 yılında her ne hikmetse batıcı politikalar yürüten Gürcistan’ın otonom bölgeleri olan Güney Osetya ve Abhazya’da merkezi Gürcistan hükümetine karşı ayaklanmalar başladı. Rusya kendisinin alttan alta hazırladığı süreçten yarattığı fırsatı değerlendirdi ve Gürcistan’a askeri operasyon başlattı. Beş günün sonunda Gürcistan Devlet Başkanı istifa ederek ülkeden ayrıldı, bu iki özerk bölge bağımsızlıklarını ilan ettiler; bugün dünya üzerinde genel çerçevede bağımsız devletler olarak tanınmıyorlar ama Rusya’nın tanıması yeterli oldu. Fiilen Rusya Federasyonu’na katılan bu iki devlet hemen Moskova’yla askeri işbirliği anlaşmaları imzaladılar ve Rusya askeri gücünü ve hava savunma sistemlerini bölgeye yığdı ve fiilen topraklarına katmış oldu. Bu ufacık iki bölgede toplam 7 Rus askeri üssü bulunuyor.

UKRAYNA

Gelecek hafta Ukrayna konusuyla devam etmeden önce bu süreçlerin baş aktörü Putin’in kariyerine ve yürüdüğü yola dikkat çekerek tamamlayalım. 1975 yılında KGB’ye katılan ve önemli bir saha ajanı olan Putin, 1990 yılından itibaren başkentte masa başı istihbarat görevlerinde bulunuyor, Rusya Federasyonu kurulunca ülkenin istihbarat başkanlığını yapıyor ve 1999’dan beri devlet görevini siyaset arenasında sürdürüyor.

Yani SSCB’nin 1991’de aldığı stratejik karar olan Rusya’yı yeniden diriltme politikasının aktif yapıcılarından birisi olan bir isim. 22 senedir ülkesini tek adam görüntüsü altında bir politbüroyla yöneten Putin’in kişisel tarihçesine bakmak bile Rusya’nın stratejik ajandasını adım adım uygulayan bir istihbarat devleti olduğunu görmemizi sağlar. En yakın müttefikleri olan İran ve Suriye’nin de birer istihbarat devleti olduğu gerçeği de bize aynıların aynılarla beraber olduğunu da gösteriyor.

Son bir not olarak bu sayfalarda 29 Ocak 2022 tarihinde yayınlanmış olan “3. Dünya Savaşı İklim Krizinden Çıkacak” başlıklı yazımı ve 12 Şubat 2022 tarihinde yayınlanmış olan “Yarının Dünyası” başlıklı yazımı da Rus jeopolitiği ve olası 3. Dünya Savaşı’nın ne yönde gideceği gibi konuları ilgisini çekenlere öneriyorum.