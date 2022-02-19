Rivayetlerde nakledildiğine göre:

Hz. Peygamber (S.A.V.), henüz bir bebekken vefat eden oğlu İbrahim’in mezarının başındadır. Bir taraftan gözlerinden yaşlar dökülmekte diğer taraftan mezarın kazılmasını ve defin için hazırlanmasını beklemektedir. Mezarcı kazma işlemini bitirince “Ya Rasulallah! Kabir hazır!” diye bildirir. Bunun üzerine Hz. Peygamber (S.A.V.), mezar olarak kazılan çukura bakar ve “Şurada bir delik var” der. Mezarcı, zaten definden sonra kapatılacak olan mezardaki bir deliğin işaret edilmesi üzerine “Ey Allah’ın Resulü! O deliğin ne faydası ne de zararı olur” diye mukabele eder. Hz. Peygamber (S.A.V.) ise, “Biliyorum, ancak göze zarar verir” buyurur ve ekler: “Kul bir iş yaptığında Allah, kulunun o işi güzel yapmasını sever.” (İbn Mâce, Cenâiz, 42; Ebû Davud, Cenâiz, 63)

İlk okuduğumdan bu yana bu rivayetin medeniyet adına çok önemli bir temel teşkil ettiğini düşünmüşümdür.

Zira bir medeniyetin niteliğinin dayandığı önemli bir unsura işaret etmektedir:

Eylemin niteliği.

O nitelik ki eylemin ürünü olarak ortaya çıkan eserin de niteliğini şekillendirmektedir.

Buna bağlı olarak medeniyeti de…

Medeniyet de insanı şekillendirmektedir.

Bir başka ifadeyle “ellerimizle işlediklerimiz bize geri dönmektedir”.

Bize geri dönüp hem bizi hem de bizim dışımızdakileri ve hatta sonra gelenleri etkilemekte, biçimlendirmektedir.

O nedenle bizi biz yapan, sözlerimiz kadar eylemlerimizdir.

Hatta belki de sözden de ziyade eylemlerdir.

Ne diyordu Ziya Paşa:

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz;

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde.”

O rütbe ise insanlığımızı tarife kadar gider.

Dolayısıyla yüreğin acı ile dağlandığı bir zamanda dahi, yapılan bir işin iyi olmasına, güzel olmasına dikkat etmek, buna dikkat edilmesi gerektiğini belirtmek, “insan olmanın” tarifi açısından ayrıca düşünülmelidir.

Düşünülmelidir ki bugün maddî kazanç uğruna medeniyetin temsili eserlerin tahribine vicdanlar duyarsız kalmasın.

Düşünülmelidir ki betondan gelen “ihya” için tabiatın düzeni hiçe sayılmasın.

Düşünülmelidir ki işimizi iyi yapmadığımız için sıkıntıya düşen hayatlara karşı en azından yüzümüz kızarsın.

Düşünülmelidir ki, iyiyi ve güzeli istemenin ilk adımının iyi ve güzel iş yapmak olduğu hatırlansın.

Düşünülmelidir ki hiçbir detayın küçümsenmemesi gerektiği bilinciyle hayata bakılsın.

Ve medeniyetin detaylarda gizli olduğu unutulmasın.

Ve nihayetinde işini güzel yapmanın, Allah’ın sevgisini beraberinde getirdiği akıllardan çıkmasın (Bakara, 195).

Aksi halde sözün de bir kıymeti kalmayacaktır.

Kalmamaktadır…

Tıpkı mirasçıları oldukları iddiasıyla övündükleri bir medeniyetin tahribatına fütursuzca katkıda bulunanlarınki gibi…