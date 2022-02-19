Aslında ilk yarıda işi bitirirdik

Kocaelispor, Tuzla’da hani ‘Tuzlayayım da kokma’ cinsinden bir maça çıktı. Bir haftası bir haftasını tutmayan Tuzla, Bursa deplasmanında 2 kırmızı kart sonrası 9 kişiyle rakibini son anda mükemmel golle 1-0 yenmişti. Kocaelispor ise, Tuzla’yı bir hafta önce deplasmanda 2-0 yenen ve küme düşmüş olan Balıkesir’i evinde 2-1 yenerken, herkesin kafası iyice karışmıştı. Yani dünkü maçta kimin ne yapacağı belli olmazdı. Nitekim maçın ilk yarısında Kocaelispor tek kale oynadı. Ama az kalsın Tuzla devreyi önde bitirecekti. Yarı 0-0 sona erdi. Maçın ikinci yarısında yine iki takım da baskılı başladı. Hata yapan kaybedecekti. Son dakikalar nefes kesti.