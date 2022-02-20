Kazançtan pay almayan yokluğu niye paylaşsın

Sayın Cumhurbaşkanı demiş ki “Ülkenin kazancından hep birlikte istifade ettiğimize göre, külfetine de hep birlikte katlanacağız.”

AKP’nin kurmayları da son günlerde bu anlamda demeçler vermektedirler. Öyle anlaşılıyor ki kendi aralarında böyle bir karar almışlar.

Yirmi yıldır tek başına iktidar olan sizsiniz Sayın Cumhurbaşkanım. Bu ülkeyi 20 yıldır istediğiniz gibi yönetiyorsunuz.

“Ekonomistim” diyen sizsizin Sayın cumhurbaşkanım.

Bazen ortağınız Bahçeli de ekonomiden söz ediyor ama onu geçin.

Sümerbank’tan Etibank’a, Petkim’den, Tüpraş’a, Seka Kağıt Fabrikasından, şeker fabrikalarına, Tekele, kısaca onlarca KİT’i satan sizsiniz.

Hani Osmanlı ile övünürsünüz ya, 2. Abdülhamit ülke kaynaklarını yabancılara peşkeş çekmişti. O da borcu borçla kapatmaya çalışmıştı. 2. Abdülhamit de limanlardan, su kaynaklarına kadar her şeyi satmıştı. Abdülhamit’e özenerek bir yere varamazsınız. Vardığınız yer ortada. O ceddim diye sahiplendiğiniz 2. Abdülhamit koca bir devleti bitirmekle kalmamış, ülke kaynaklarını yabancıya teslim etmiştir. Siz de bugün aynısını yapıyorsunuz. Limanlardan, Tank Palet Fabrikasına kadar yabancılara kendi elinizle teslim ediyorsunuz. Ülkenin yer altı kaynaklarını yabancı sermayenin emrine veren de sizsiniz.

Şunu da belirteyim ki ben de geçmişimi inkar etmiyorum Ancak onların yaptıkları yanlışları da söylemek zorundayım.

Sayın Cumhurbaşkanım sizin göreviniz bu milletin çıkarlarını korumaktır. Oysa siz iktidara geldiğiniz günden beri bu ülkeyi yabancılar için bir cazibe merkezi haline getirdiniz. “Yerli ve milli” dediniz ama Ülkemizde2002 yılında yabancı sermayeli şirket sayısı 5600 iken bugün 74 bine ulaşmıştır.

Bugüne kadar yapılan toplam 73 milyarlık özelleştirmenin 65 milyarı sizin iktidarınızda yapıldı. Tekel, Telekom, Petkim, Tüpraş, Ereğli Demir Çelik, İskenderun Demir Çelik, Paşabahçe Cam, Seka Kağıt fabrikası, Eti Alüminyum, Şeker fabrikaları, Tekel, Elektrik dağıtım, Limanlar bir, bir elden çıkarıldı. Cumhuriyetin bütün kazanımları yerle bir edildi.

Hukuku yok ettiniz. Adaleti yok ettiniz.

Suçu kimseye atmayınız. Yürütmenin başı sizsiniz. Her şey sizden sorumlu. Bütün bunlar sizin izninizle yapıldı. Ülkeyi borç batağına sapladınız. Her doğan çocuk borçla doğuyor. Uyguladığınız yanlış politikalarla enflasyon resmi rakamlara gör %50’lere, piyasada gerçek enflasyon ise %150’ lere dayandı. İşsizlik %30’ lara çıktı. Halk yokluk içinde yaşıyor. Hele son olarak doğalgaza ve elektriğe yaptığınız yüksek orandaki zam halkın belini büktü. Üç Y ile iktidar oldunuz ama yoksulluk, yoksulluk ve yasaklar sizin iktidarınızda tavan yaptı.

Sayın Cumhurbaşkanım, bu sattıklarınızdan elde ettiğiniz kazançtan benim payıma bir şey düşmedi. Kim nemalanmışsa onlar devletin borçlarını ödesinler. Benim külfet ödeyecek ne param var ne de takatim. Ne güzel değil mi? Borçlanınca paraları birileri yesin, ödemeye gelince hepimiz ödeyelim. Öyle mi? Yağma yok.

Hani sıkışınca “Aynı gemideyiz” diyorsunuz ya, ben sizin olduğunuz o gemiyi de binmek istemiyorum.

KÂMİL ÇÖPÜR