Bankaya borcunu ödeyemediği için takibe düşen kişi sayısı, geçen yıl 1.7 milyon daha arttı. Toplam rakam 4.1 milyon kişiye ulaştı. 34 milyar liralık borç mahkemelik. Sözcü’den Mehtap Özcan Ertürk, güzel bir haber hazırladı… Bu haber, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetlemeye yetiyor… Haberi birlikte okuyalım;

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“Pandemi döneminde halkını en fazla borçlandıran ülkelerden birisi Türkiye oldu. Salgının ilk dalgası sırasında yaklaşık 2 milyon kişi ilk defa kredi kullanmak zorunda kaldı. 5 milyonu aşkın yurttaş ise tekrar bankalardan borçlanmaya itildi.

YASAL TAKİBE DÜŞMEK

Kredilerin yasal takibe düşme sürelerinin uzatılmasına ve pandemi döneminde getirilen yapılandırma imkanlarına rağmen 2021 yılında borcunu ödeyemediği için yasal takibe düşen kişi sayısı 1.7 milyonu aştı. Küresel krizin etkilerinin görüldüğü 2009 yılında dahi 1.5 milyon kişi yasal takibe alınmıştı.

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi, negatif nitelikli bireysel kredi ve kredi kartı verilerini açıkladı. Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 147 artarak 1 milyon 704 bin 412 kişiye yükseldi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nın (BDDK) son yayınladığı verilere göre 12 Şubat 2022 itibarıyla tüketici kredileri ve bireysel kredi kartlarından kaynaklı hanehalkı borcu 993 milyar 735 milyon liraya ulaştı.

34 milyar liralık borç mahkemelik

Aralık sonu itibarıyla toplamda 4 milyon 122 bin vatandaş yasal takipte bulunuyor. Bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2021 yılında 732 bin kişi oldu. Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde 1 milyon 354 bin kişi oldu.

TBB Risk Merkezi verilerine göre, 2021 yılında bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacaklar bir önceki yıla göre yüzde 45 artış ile 26.9 milyar TL oldu. Bireysel kredi kartlarında tasfiye olunacak alacaklar ise bir önceki yıla göre yüzde 13 artış ile 7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.”

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Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi’nin verilerini yukarıda okudunuz… Ekonomik krizden dolayı kredi kartına yüklenmeler devam ediyor… Vatandaş, borçlandıkça borçlanıyor. Böyle giderse, kredi kartı borçlanmaları kat be kat artacak…

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HAKLARINI ÖĞREN

Damat düğünden sonra toplanan altınları satıp bekarlıktan kalma borçlarını ödeyemez. (

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi 2016/7410 E. 2017/17097 K.)

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Ocak ayında 10 bin 147 esnaf kepenk indirdi!

“Elektrik zammı iflasları beraberinde getirdi. Bu yılın ilk ayında esnaf ve sicil gazetesi verilerine göre sicilden ve meslekten terkinini yaparak iflas eden esnaf sayısı 10 bin 147 olarak açıklandı. Ocak ayında 8662 esnaf sicilden terkinini yaparken, 1885 esnaf ise meslekten terkinini yaparak kepenk kapattı. Böyle giderse, bu sayı daha artacak…

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Antidepresan ilaç kullanımı çok arttı

Yoksulluk, fahiş zamlar, işsizlik ile Türkiye'de yaşam koşulları günden güne zorlaşırken, vatandaşlar da çareyi psikolojik tedavide arıyor. 2017 yılında 48 milyon 226 bin 812 kutu olan antidepresan kullanımının 2020 yılında 54 milyon 625 bin 964 kutuya, 2021 yılında ise 59 milyon 641 bin 14 kutuya yükseldiğini açıkladı. Yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşıyor… Böyle devam ederse, psikolojimiz daha da bozulacak…

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