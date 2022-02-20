Niyet başlangıç ve sondur.

Evren niyete göre hareket eder.

Niyetine dikkat et Güvercin.

Günlerdir, kızıl güvercinin yuvasındaydı. Her zaman ki gündelik işler, beklemezdi. Görevlerini aksamadan yürütmek, yapması gerekenleri yapmak zorundaydı. Bir yandan da kızıl güvercine ve üç küçük yavrusuna bakıyordu artık. İçinden sürekli daha hızlı olmalıyım, diye geçiriyordu… Çok hızlı hareket ettiği bilinirdi. Canım istediğinde çok hızlı hareket edebilirim, diye düzeltti.

Yavrular henüz çok küçüktü, kafalarını ancak kaldırabiliyor, canlanmaya çalışıyorlardı. Onlara yiyecek getirdiği zamanlar, biraz hareketleniyor, çoğu zaman uyuyarak, büyümeye çalışıyorlardı. Yavrulardan biri, garip siyah renkli tüyleri olan yavru, çok hareketliydi. Hiç uyumuyor, sürekli kımıldıyor, annesinin ve yavruların üzerine basarak, yuvanın içinde dört dönüyordu. Henüz uçamıyordu ama hareket etmeden de duramıyordu.

Öğlen olmuştu. Kızıl güvercinin yuvası, çok yüksek ve çok yaşlı bir çınar ağacının tepesinde idi. Yaptığı keşif uçuşunu tamamlayarak, gagasında yavruları besleyecek, yiyeceklerle birlikte yuvaya doğru uçtu. Yavruların çok acıktığını biliyordu. Geldiğini görünce daha bir hareketlenmeye başlayıp, gagalarını açıp kapamaya başladılar. Güvercin, sıra ile yavruları beslemeye başladı. Yavrular, belirli bir zaman sonra, güvercinin, onları besleme şekline alışmış, keyifle karınlarını doyuruyorlardı. Bir tek kımıldamadan duramayan güvercin düzene uymuyordu. Ona yaramaz güvercin adını takmıştı. Sürekli hareket ettiğinden çevresini de zorla kımıldatıyor, sürekli huzursuzluk yaratıyor, bir türlü sakinleşip, yuvaya uyum sağlayamıyordu. Alışmıyor ve sanki eğitilmiyordu…

Küçük yavruları beslerken, habire onların önüne atlıyor, verdiği yiyecekleri çabucak yutup, gagasını açarak yeniden ne geçmeye çalışıyordu. Galiba ihtiyaçları farklıydı. Nedense acelesi var gibiydi. Belki karnı çok açtı, hepsini eşit beslediği halde, verdikleri ona yeterli gelmiyor, bu yüzden bir türlü doymuyordu. Ya da yaramaz güvercin, çok tutkulu ve hırslı olduğundan yerinde duramıyordu. Ansızın yavruları beslerken gagasını açarak, öne atıldı. Diğerlerinden daha çok yediğinden çok güçlenmişti. Kendini dengeleyemeden, birden boşluktan, aşağı düşmeye başladı. Güvercin, arkasından bakakalmıştı. Bir an zaman durdu. Yok dedi kendi kendine olamaz böyle bir şey…

Sonra silkinerek, aşağı uçtu. Güvercin yanına konduğunda, çoktan ölmüştü yaramaz güvercin. O yüksekten düşünce, doğaldı… Bir an düşmeden yakalayabilir miydi, diye düşündü. Çevresinde kendine yapışmış, beslenmeye çalışan diğer yavruları tehlikeye atmadan yetişmesi imkansızdı… Çok ama çok üzüldü Güvercin. Nasıl böyle bir şey olmuştu, hata neredeydi, bilemiyordu ama yaramaz güvercin ölmüştü işte.

Yavruları besledi. Kızıl güvercini zorla doyurdu, koma halinden henüz uyanmamıştı ama artık rahatça nefes almaya başlamıştı.

Biraz kafası dağılsın diye mavi Beyaz bulutların yavaş yavaş hareket ettiği gökyüzüne doğru uçmaya başladı. Gökyüzünde kaybolsam, ne iyi olur, diye düşünürken, korktu birden. Aklına bunu bir kere deneyen insan arkadaşı Lal geldi. Gidip onunla konuşmalı, yaramazı anlatmalıydı.

Ben de böyle bir yavru kedi öldürmüştüm, dedi lal. Öyle deme Lal.

Yaramazı ben mi öldürdüm? Yaramazlığı ile kendi düşmedi mi?

Bir şey yapmamış olabilirsin ama öngöremez miydin, böyle bir yaramazlığın sonucunu? Her zamanki gibi doğrucu davuttu Lal.

Nereden bilebilirdim ki? İçgüdüsel olarak uçmaya istekli doğar, bütün kuşlar. Küçük güvercinler uçmayı öğrenmek zorundadır. Uçmayı yavaş yavaş çalışa çalışa öğrenirler. Yetişkin güvercinlerin nasıl uçacaklarını öğretmeleri, onlarla birlikte uçmaları gerekir. Olan olmuş, üzülmenin faydası yok artık. Kolay unutulmuyor, bilesin.

Ben de böyle bir yavru kediyi öldürmüştüm, diye tekrar etti, unutulmuyor. Yeni doğmuşlardı, gözleri bile açılmamıştı daha. Anneleri kayaların arkasına saklamıştı, yavruları. Onları ara ara kontrol etmeye başlamıştım. Kurda kuşa yem olmasın, güzelce büyüsünler istiyordum. Yavaş yavaş gözleri açılmaya, hareketlenmeye başladılar. Yavrulardan biri, diğerlerinden çok daha hareketli ve canlıydı. Onlara bakmaya gittiğim son seferde, birden onun hızla arkadaşlarından ayrıldığını, çok tehlikeli bir şekilde duran kocaman bir taşın altına girdiğini gördüm. Taş yuvarlayacak ve yavru ölecekti. Hemen kayayı kaldırıp, uzağa fırlattım. Attıktan sonra bir de ne göreyim? Yavru da o yöne doğru koşmaya başlamaz mı? Kocaman kaya, yavrunun tam üstüne düştü. Korumak isterken, küçük yavru kediyi ben öldürmüştüm. Ne kadar çok ağladım ve üzüldüm, sana anlatamam.

İkisi de aynıymış, dedi güvercin. Hayır, hayır, aynı değil. Ben kendi elimle, attığım taşla öldürdüm yavru kediyi. Sen ise hiçbir şey yapmamışsın. Geleceği göremezsin ki… Senin ki eylemsizlik hali.

Hangimiz daha suçluyuz acaba, diye devam etti lal.

Ölen yavruların hiç suçu yok mu? Onlar henüz yavruydular Lal.

O zaman bütün suçu doğalarına mı yükleyeceğiz?

Yağmur yağdığı, gök gürlediği için suçlu mu olacak, dedi lal.

Zorla da olsa güvercini güldürmüştü.

Hiç olur mu öyle şey, dedi güvercin.

Peki, ne olacak öyleyse diye üzerine gitti Lal.

Sanırım her şeyi, niyete bağlamalıyız, dedi düşünceli bir şekilde…

Galiba evren, niyete göre hareket ediyor…