Bir halk bilgesi; SEYFETTİN TEKÇE

“Bilge insan” olmak, bir insan için ulaşılabilecek en saygın kişilik düzeyi olmalı.

Bilge insan, belirli bir ya da birkaç konuda “uzmanlık” düzeyinde bilgiye sahiptir.

Bununla yetinmez, sürekli araştırır, gözlem yapar, gelişmeleri izler, bilgisine bilgi katar.

Bilge insan “geleceği görebilmek” yetisine de sahiptir.

Ancak; bilge insanın önünde iki yol vardır;

Ya; bilgeliğini kullanarak büyük maddi olanaklara ulaşır.

ya da; yaşadığı toplumun ve bireylerinin ortak kazanımları ve daha insanca bir yaşam için kendisini vakfeder.

Birinci tip bilgeler çok zengin olurlar!

İkinci tip ise, “toplumu zenginleştirmek” kaygısı içinde maddi olarak zengin olamaz ama toplum katında büyük saygınlığa sahip olur.

İşte, bu ikinci tip bilgelere “Halk Bilgesi” diyoruz.

Yaşamın boyunca, halk bilgelerinin peşinden koştum.

Onlarla tanışmak, bilgeliklerinden bir şeyler alabilmek ve “İNSAN” gibi yaşayabilmek için çaba gösterdim.

İşte, öğretmen Seyfettin Tekçe, böyle bir halk bilgesi.

Bu değerli insanla çeşitli ortamlarda birlikte olduk. Ama, O’nun hakkında öğrendiklerimi Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’nin son toplantısına borçluyum. Bu değerli kişiliği sizler de tanıyın istedim.

Seyfettin Tekçe, 1945 yılında dünyaya gelmiş. 1963’de Öğretmen Okulu’ndan mezun olup, Bolu-Dörtdivan’da öğretmenliğe başlamış.

Öğretmen Okulu’nda temel derslerin yanı sıra Tarım başta olmak üzere, pek çok konuda bilgi ile donanmış. Mandolin çalıyor. Fotoğrafçılığı öğreniyor ve ailesinin geçimine katkıda bulunmak için ek iş olarak fotoğrafçılık da yapıyor.

Öğretmen Okulu mezunlarına öğretmenlik ataması öncesi “Görev yapmak istediğiniz 3 ili yazınız” diye soruluyor. Seyfettin Bey de diğer arkadaşları ile aynı yanıtı veriyor;

- “Türk bayrağının dalgalandığı her yerde görev yaparım!

Seyfettin öğretmen yaz tatillerinde de köyden ayrılmıyor, halkla kaynaşıyor. Okuma yazma bilmeyen askerlere okuma yazma öğretiyor. Tarımsal bilgilerini halkla paylaşıyor.

Stajyer öğretmenlikten asıl öğretmenliğe geçmek için bir koşul var;

- 15’i meyveli olmak üzere toplam 30 ağaç dikecek! Seyfettin Bey, fazlasıyla ağaç dikiyor…

Köy Enstitüsü mezunu bir öğretmenden ARICILIK eğitimi alıyor. Bu bilgilerini geliştiriyor, görev yaptığı her yerde halkla paylaşıyor.

Görev yaptığı bir köyde, köy halkı ile birlikte tiyatro sahneliyor.

Bir köyde, cami yapımına destek verirken, o caminin bir köşesinde kitaplık kuruyor. Birbiriyle çatışan aileleri barıştırıyor.

Top oynarken evinin camlarını sık sık kıran gençleri topluyor, onlarla futbol kulübü kuruyor, saha sağlıyor, yakın köyler arası futbol müsabakaları düzenliyor.

Yapı Kooperatifi kuruyor, meslektaşları ile konut sahibi oluyor.

Yaşam öyküsünü anlatırken, ilginç bir olaydan söz ediyor;

Trakya’da tarım, hayvancılık nasıl gelişmiş? Trakya’dan yetişen Üniversite mezunu olmuş Yargıçlar, Üniversite hocaları, yaz tatillerinde doğup büyüdükleri şehirlere köylere geliyor, hemşerileri ile buluşup onlara bilgiler veriyorlar. İşte, “gerçek aydın” bu insanlardır, diyor.

Seyfettin öğretmen 13 Sivil Toplum Kuruluşu üyesi. En aktif olduğu TEMA Vakfı. İlkokul ve Ortaokul öğrencilerinin kurduğu Ç.İ.T’in de üyesi. Çöp, İzmarit ve Tükürük kirliliğine karşı mücadele ediyor!

AÇEV-Anne Baba Eğitim Vakfı üyesi ve eğitmeni. Verdiği “Baba Destek Kursları” ile pek çok anne- babanın ve çocukların hayır dualarını topluyor.

Seyfettin öğretmenin, uzun yıllar görev yaptığı Nusreti’ye köyünde bahçeli bir evi var. Yaz aylarında hep orada. Bahçesinde arıcılık yapıyor, sebze ve meyve yetiştiriyor.

Seyfettin öğretmen hala düzenli olarak kitap okuyor!

Seyfettin öğretmenin 4 çocuğu ve 6 torunu var.

Ama o hala yaşadığı topluma yararlı olma çabası ve inancı içinde. Bu nedenle de soyadları farklı olsa da Seyfettin öğretmenin yüzlerce evladı ve belki binlerce torunu var.

Bu güzel insan, yaşamımda tanık olduğum ve “hayat dersi” aldığım büyüklerimden biri oldu.

Seyfettin öğretmenimi saygı ile selamlıyorum.