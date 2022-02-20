Maydanozun faydaları

Maydanoz…
*A, B, C ve K vitaminleri ile demir, potasyum mineralleri içerir.
*Yüksek tansiyona iyi gelir.
*Antikanser potansiyele sahiptir.
*Osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.
*Bağışıklık sistemini gücendirir.
*Hazımsızlık, mide krampları, şişkinlik, bulantı gibi mide-bağırsak sorunlarından kurtulmayı sağlar.
*Besleyicidir, sağlığımızı artıran bol miktarda vitamin ve antioksidanlara sahiptir.
*Meme, sindirim sistemi, cilt ve prostat gibi kanserlerin riskini azaltır.
*Bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir.
*Eklemlerdeki şişlikleri azaltır.
*En önemli B vitaminlerinden biri olan folik asit kaynağıdır.
*İdrar söktürücü özelliği vardır. Bu özelliği nedeniyle; böbrek taşı, safra kesesi ve idrar yolu enfeksiyonlarında yardımcıdır.
*Yüksek K vitamini içeriğiyle, kemik yoğunluğunu korumak, kemik kırıkları ile savaşmak için önemli bir kaynaktır. Ayrıca içerisindeki C vitamini, kemiklerin etrafında destek olmak için gerekli kolajenin sentezlenmesinde yardımcı olur.
*Kötü nefes ve ağız kokusunu giderir.
*Güçlü kolajen üreten ve cilt aydınlatma özelliğine sahiptir. Ciltteki lekeleri ve yara izlerini azaltmaya yardımcı olur. Yağ üretimini dengeler, bu nedenle sivilce için mükemmel bir çözümdür.
*Morlukları iyileştiren ve ağrıyı azaltan yüksek düzeyde K vitamini, C vitamini ve beta-karoten içerir.
*Demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin tedavisine yardımcı olur. Bitkideki C vitamini, demirin daha iyi emilmesine yardımcı olur. Demir takviyesi almakta zorlanan kişilere maydanoz suyu önerilir.
*30 gram maydanozda 1 gram protein, 1 gramdan az yağ, 1 gram lif ile A, C, K vitamini bulunur.
******
Sevgili okurlarım, biliyorum, bugün bu köşede daha farklı bir yazı bekliyordunuz.
Ama şundan emin olun, son birkaç günde bu kentte olup bitenler, “maydanozun faydalarından” daha önemli değil!
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.