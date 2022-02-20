Maydanozun faydaları

Maydanoz…

*A, B, C ve K vitaminleri ile demir, potasyum mineralleri içerir.

*Yüksek tansiyona iyi gelir.

*Antikanser potansiyele sahiptir.

*Osteoporozun önlenmesine yardımcı olur.

*Bağışıklık sistemini gücendirir.

*Hazımsızlık, mide krampları, şişkinlik, bulantı gibi mide-bağırsak sorunlarından kurtulmayı sağlar.

*Besleyicidir, sağlığımızı artıran bol miktarda vitamin ve antioksidanlara sahiptir.

*Meme, sindirim sistemi, cilt ve prostat gibi kanserlerin riskini azaltır.

*Bağışıklık fonksiyonunu iyileştirir.

*Eklemlerdeki şişlikleri azaltır.

*En önemli B vitaminlerinden biri olan folik asit kaynağıdır.

*İdrar söktürücü özelliği vardır. Bu özelliği nedeniyle; böbrek taşı, safra kesesi ve idrar yolu enfeksiyonlarında yardımcıdır.

*Yüksek K vitamini içeriğiyle, kemik yoğunluğunu korumak, kemik kırıkları ile savaşmak için önemli bir kaynaktır. Ayrıca içerisindeki C vitamini, kemiklerin etrafında destek olmak için gerekli kolajenin sentezlenmesinde yardımcı olur.

*Kötü nefes ve ağız kokusunu giderir.

*Güçlü kolajen üreten ve cilt aydınlatma özelliğine sahiptir. Ciltteki lekeleri ve yara izlerini azaltmaya yardımcı olur. Yağ üretimini dengeler, bu nedenle sivilce için mükemmel bir çözümdür.

*Morlukları iyileştiren ve ağrıyı azaltan yüksek düzeyde K vitamini, C vitamini ve beta-karoten içerir.

*Demir eksikliğinden kaynaklanan aneminin tedavisine yardımcı olur. Bitkideki C vitamini, demirin daha iyi emilmesine yardımcı olur. Demir takviyesi almakta zorlanan kişilere maydanoz suyu önerilir.

*30 gram maydanozda 1 gram protein, 1 gramdan az yağ, 1 gram lif ile A, C, K vitamini bulunur.

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Sevgili okurlarım, biliyorum, bugün bu köşede daha farklı bir yazı bekliyordunuz.

Ama şundan emin olun, son birkaç günde bu kentte olup bitenler, “maydanozun faydalarından” daha önemli değil!