Kocaelispor için Play-Off artık tamamen hayal

Kocaelispor, önceki gece Tuzla deplasmanında 0-0 berabere kalırken, kaçırdığı 2 puanla şu net yanıtı verdi: Play-Off için değil, ligde kalmak için oynuyoruz. Gerçek bu ve bizim için doğru olan da bu. Göreve geldiği ilk gün “Ayağımızı yere basalım, ilk hedef ligde kalmak “ diyen Mehmet Altıparmak, benim ilk yarıda yazdığım yazıları onaylar gibiydi. Hedefi doğru belirlememesiz çok önemliydi. Nitekim Play-Off demek, Dimyat’a pirince giderken, evdeki bulgurdan olmak gibi bir şeydi. Tuzla maçını kazanmalıydık, rakibin yarısı yoktu. Asıl maç pazar gecesi. Aynı statta bu kez İstanbul boğalarına konuk olacağız. Bu maç her şeyi netleştirir…