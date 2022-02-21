801 milyon doların hesabı sorulmayacak mı?

Hani her ayın ilk günü “47 milyon Euro’nun hesabını kim verecek?” diye sorup duruyorum ya, aslında hesabı sorulacak ne harcamalar var.

47 milyon Euro ne ki, çekirdek parası.

801 milyon dolar var…

128 milyar dolar var…

Araştırın bakın, ülkemizin daha kaç milyon, kaç milyar doları buharlaşıp yok oldu.

Sen istediğin kadar dile getir, istediğin kadar bağır çağır, duyan var mı?

Duymuyorlar, görmüyorlar, konuşmuyorlar…

“Üç maymunları” oynuyorlar.

Ama nereye kadar?

Elbet bir gün eski defterler açılacak.

801 milyon dolar

Biliyorum, “47 milyon Euro’yu biliyorduk, şimdi durup dururken 801 milyon dolar da nereden çıktı?” diye düşünüyorsunuz.

Anlatayım, bu 801 milyon dolarlık hesap, bizden birinin değil, AKP’li eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in.

Onun döneminden kalan bir hesap…

Tam tutarı da 801 milyon 288 bin dolar.

Hatırlayın, Melih Gökçek 10 yıl kadar önce (2013’te) “Çılgın proje” diye ortaya çıkmış, “Türkiye’nin Disneylan’ını” yapmaya başlamıştı ya, işte ANKAPARK adındaki bu projenin yapımı için toplam 801 milyon 288 bin dolar harcanmış.

Dünkü dolar kuruyla tam 10 milyar 817 milyon Türk Lirası.

Peki, Ankara Atatürk Orman Çiftliği’nde 1.3 milyon metrekare üzerine kurulan ANKAPARK, halk arasındaki adıyla “Dinozor Park” şimdi ne durumda?

20 Mart 2019’da hizmete açıldı, yılda salt bu parkı görmek için Ankara’ya 20 milyon turist bekleniyordu, ama beklenen olmadı, işletilemedi ve kapatıldı.

“Çürümeye terk edilmiş” durumda.

Ortada bir “cenaze” var, ama kaldırılamıyor.

Belli ki, “hayali fizibilite” ile yola çıkılmış, proje sonunda “çöp” olmuş.

Sadece kapısına 14 milyon dolar harcanmış

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni başkanı Mansur Yavaş, defterleri açtırmış, ANKAPARK için nereye ne harcandı kuruş kuruş hesaplatmış.

Bazı harcamalar şöyle:

*Ana giriş kapısı için: 14 milyon 606 bin 720 dolar.

*Hiç kullanılmayan teleferik için: 50 milyon 438 bin dolar.

*Canlı bitkiler için: 16 milyon 201 bin dolar.

*Dinozorlar için: 7 milyon 923 bin 840 dolar.

*Plastik çiçekler için: 1 milyon 800 bin dolar.

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Toplamda parka dolar ödenerek 2 bin 117 oyuncak kurulmuş.

Aldığımız borçları böyle çarçur ettik

ANKAPARK…

Hesapsız kitapsız bir proje…

Proje için yapılan hesapsız kitapsız harcamalar…

Ve ülkemizin 801 milyon 288 bin doları buharlaştı yok olup gitti.

Bugün ülke olarak müthiş sıkıntı içindeysek, bunun bir nedeni de ANKAPARK gibi uçuk kaçık projeler.

Zar zor aldığımız dış borçları ve özelleştirme gelirlerini çarçur ettik, ıvır zıvır projelere harcadık, şimdi ağzımızı açıp bakıyoruz.

Sizi bilmem, ama hesapsız kitapsız ve abuk sabuk yatırımlar benim çok kanıma dokunuyor.

İşletilemez miydi?

Mansur Yavaş başkanlığındaki Ankara Büyükşehir Belediyesi, ANKAPARK’ı işletemez miydi?

Bazılarınızın aklına böyle bir soru gelebilir.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin yeni yönetimi, parkı bir süre işletmiş, bakmış büyük zarar ediyor, işletme uzmanları “kâr etmesinin mümkün olmadığını” söylüyor, kapatmış.

Aradan zaman geçmiş, bir şirket burayı kiralamak istemiş, kiralamış.

Yıllığı 26 milyon 400 bin liradan, 29 yıllığına…

Yeni şirket büyük bir hevesle çalıştırmaya başlamış, bakmışlar olmuyor, onlar da kapatmışlar.

12 Şubat 2020’de kapısına kilit vurmuşlar.

Şimdi 801 milyon dolar harcanan ANKAPARK, demir yığını halinde ve kaderine terk edilmiş durumda.

Melih Gökçek Efendi bir hayali için 801 milyon dolar harcıyor, harcarken ne belediye meclisi ne de hükümet yetkilileri “Sen ne yapıyorsun?” diye sormuyor.

Belediye başkanlığı, “sorumluluğu olmayan” bir makam mı?

Melih Gökçek, acaba kendi adına böyle bir yatırımı yapar mıydı?

Belediyenin parasını bol keseden harcamak kolay!

Para milletin, milletten de hesap soran yok!

Neyse ki, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş işin üzerinde ciddiyetle durdu ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da işin üzerinde ciddiyetle duruyor, soruşturma ile ilgili belgeleri topluyor.

İnşallah soruşturmadan kamuoyu vicdanını rahatlatan bir sonuç çıkar.

801 milyon doların hesabı inşallah sorulur.