Geelcek, geelcek, umudun günü geelcek….!

Geçen hafta Tarkan’ın şarkısı gündeme bomba gibi düştü.

50 milyonun üzerinde bir izleme rekoru ile şarkı her kesim tarafından beğeni ve ilgi topladı. Tarkan’ın ifadesine göre şarkı pandeminin getirdiği sıkıntıları anlatmak için yazılmıştı.

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Şarkı; özetle ”Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek. Dayan, çoğu gitti azı kaldı. Yakındır sabrın zaferi. Düştük evet ama kalkmadık mı? Biz hep hayata meydan okumadık mı? Biz neleri atlatmadık ki. Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek. Bi durmadın vermedin ki aman. Hadi yeter artık fena bunaldık. Ama yeter artık, anladık tamam.Düş babam artık düş yakamızdan. Ben de iyi değilim pek. Kalmadı eski neşem hiç. Tadım tuzum yok pek. Dar dar dar geliyor. Ruhuma bedenim har har yanıyorum.Küle dönmek üzereyim.” diyordu.

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Büyük borçlanmaya ve kamu mallarının satılmasına rağmen millet ekonomik kriz içersinde inim inim inliyor. Gazeteciler cezaevlerinde, düşünce ve ifade özgürlüğünde Türkiye sınıfta kalmış durumda. Adalete güven endeksi diplere vurmuş, hukuk devletini araya dur, bul bulabilirsen. İç politikadan dış politikaya kadar her şey dibe vurmuş durumda.

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Bu yüzden Tarkan’ ın pandemi nedeniyle yazdığını söylediği şarkıyı toplumun büyük kesimi içinde bulunduğu olağanüstü ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlarının bir ifadesi olarak gördü. Şarkı bir anda ezilen, tutunacak dal arayan kesimlere tercüman oldu.

Çünkü insanlarımız artık konuşmaktan korkar hale gelmiş durumda.

Eşitlik, adalet ve insan hakları arayışı içersinde konuşamayanların kendilerini ifade edecek söylemler; şarkılar arayışı içinde oldukları anlaşıldı. İktidar temsilcileri ise bu sosyolojik olayı anlamaktan uzak.

Tarkan’ı da adeta istenmeyen adam haline getirmeye çalışıyorlar.

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Millet AKP iktidarında, ideolojik sömürünün en büyüğünün dinsel sömürü olduğunu, din ve mezhep tartışmasının topluma bir katkı sağlamadığını, devlet yönetiminin dinsel referanslarla değil, bilimsel referanslarla olması gerektiğini gördü.

Millet laikliğin din düşmanlığı olmadığını, gelişme ve kurtuluşun anahtarının cumhuriyetin kuruluş genlerinde olduğunu, tek adam yönetiminde değil tam demokraside olduğunu gördü.

Davası, Saadeti, Geleceği, İyi Partisi, Demokrat Partisi ve diğer bileşenlerinin bir araya gelmelerinin bir demokrasi ve kalkınma hamlesi olduğunu gördü.

Demokrasi olmadın kalkınmanın olamayacağını, siyasetin tehdit, hakaret dili ile değil birlikte olma ve barış dili ile olması gerektiğini gördü. Bu şarkıda kendi duygularının ifadelerine gördü.

Türkiye kuruluşunun ikinci yüzyılında, İslam dünyasındaki ilk aydınlanma devrimi olan Atatürk cumhuriyetini tam demokrasi ile taçlandıracak.

Siyaset bir kavga ve hakaret dili ile değil, uzlaşı ve barış dili ile yapılacak.

Emperyalizmin iç işbirlikçileri ile uyguladığı amansız sömürü düzenine son verilecek.

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Evet geçecek, elbet buda geçecek, gidecek, geldiği gibi gidecek.

Gelecek, gelecek umudun günü gelecek.

Türk insanı iç barış, tam demokrasi, adalet ve eşitliğe kavuşacak.

İç barış kalkınmanın motoru olacak. İslam dünyasına ve emperyalizme direnenlere ilham kaynağı olan genç Türkiye cumhuriyeti yeniden ilham kaynağı haline gelecek.

Ülke kalkınacak, yurttaşlarımız birinci sınıf vatandaş muamelesi görecek, Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında Türkiye tam demokrasi ile taçlandırılacak, Anadolu mutluluk ve kalkınmanın merkezi haline gelecek.

Geelcek, geelcek, umudun günü geelcek….!