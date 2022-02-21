İşte dehşet verici 2021 ‘Türkiye silahlı şiddet haritası” raporu!

Ekonomik kriz…

İşsizlik…

Geçim sıkıntısı…

Aile içi huzursuzluk…

Tüm bu nedenler, maalesef Türkiye’de şiddeti artırıyor…

Umut Vakfı, Türkiye’nin 2021 yılı şiddet haritasını yayınladı. İnceledim, dehşet verici sonuçlar ortaya çıktı…

Umut Vakfı’nın gazetemize gönderdiği değerlendirmesi şöyle;

**

“Umut Vakfı olarak 2015 yılından başlayarak fonksiyonel hale getirdiğimiz yılın “Şiddet haritası”nı bu yıl, 2 yıldır tüm dünyayı esir alan salgın hastalığın etkilerini bizler de yaşadığımız için biraz geciktirdik… Bu arada İçişleri Bakanlığı da; sadece “polis sorumluluk bölgesi”nde olduğunu belirttiği “kasten öldürme” olaylarına ilişkin istatistikleri açıkladı… Ama Umut Vakfı’na gelen telefonlardan gördük ki; 2015 yılından bu yana başlatıp, her yıl geleneksel hale getirip raporlaştırdığımız “Türkiye’nin şiddet haritası” istatistiklerini merakla bekleyenler bulunuyor…

BİREYSEL SİLAHLANMA

Elbette ki; tarafsızca raporlaştırıp, kamuoyunun bilgisine sunduğumuz silahlı şiddetin istatistikleri kesinlik arz etmiyor… Emniyet Genel Müdürlüğü’nün ilk kez bu yıl kamuoyunun bilgisine sunduğu ve sadece “kasten öldürme” olaylarını kapsayan olaylarla ilgili açıklaması da bunun kanıtı… Çünkü bizim rakamlarımızda; kasten öldürme olaylarının yanı sıra yaralamalar, maganda cinayetleri, kazayla ve şakalaşma sonucu olduğu öne sürülen olaylar, silahla intiharlar da yer alıyor… “Bireysel silahlanmaya hayır” diyen, “Bireysel silahlanmanın tehlikelerine” dikkat çeken bir Vakıf olarak, hazırladığımız “Türkiye’nin şiddet haritası” çalışması; silahlı şiddetin her türlüsünü kapsıyor kısacası…

2021 YILINDA 3.801 OLAY

2021 yılında yerel ve ulusal basına 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yansıdı… Türkiye’nin dört bir yanında basına yansıyan bu 3 bin 801 olayda; 2 bin 145 kişi öldü, bir kısmı ağır 3 bin 896 kişi de yaralandı. Olaylarının 3 bin 172’sinde ateşli silahlar, 629’unda ise kesici aletler kullanıldı… Umut Vakfı olarak; 2021 Silahlı Şiddet Raporu’nu kamuoyuyla paylaşırken yıl içerisinde en sakin olarak bildiğimiz kentlerde bile silahlı şiddet olayının meydana geldiğine dikkat çekmek istiyoruz…

ŞİDDET, ŞİDDETİ DOĞURUR

Uzmanlar; şiddetin şiddeti doğurduğunu vurguluyorlar… Bu nedenle şiddet; ekonomide yaşanan olumsuzluklar da eklenince en sakin kentlere bile mi sirayet ediyor, diye düşünüyoruz ister istemez… Ama her şeye rağmen umutlarımızı yitirmeyip yetkili ve ilgililere seslenmek istiyoruz:

ŞEHİR EŞKIYALARI AZDI

“Bireysel silahlanmayı artırıcı değil, azaltıcı yasal düzenlemeler yapın. Adam öldürenlerin, yaralayan canilerin elini kolunu sallayarak dışarda gezmelerini önleyin. Cezasızlığın önüne geçin. Şehir eşkıyalarının düğün, asker uğurlaması ve çeşitli eğlencelerde silah kullanmasının önüne geçin. Bu şehir eşkıyaları; silahı eline aldığında sadece ufak bir para cezasıyla kurtulamayacağını, cezaevini boylayacağını bilmeli. Bireysel silahlarla ölen ve yaralananların yan ısıra mağdur olan yüzlerce ailenin mağduriyetini önlemek için adaleti ve hukuku üstün kılın, mağduriyetleri önleyin. Magandaları kurbanı olan insan ve hayvanların ‘huzur ve güven içinde’ yaşamalarını sağlayın…”

**

Umut Vakfı’nın raporunu yukarıda okudunuz.

Rakamlar gerçekten de şok yüksek.

Şiddete yönelen bir toplum olduk.

Daha sakin olmalıyız.

Yoksa, daha çok ailelerin ocaklarına ateş düşecek…

2021 YILINDA OLAYLARIN EN ÇOK YAŞANDIĞI 10 İL

1-İstanbul 477

2-Adana 228

3-Samsun 222

4-İzmir 154

5-Bursa 149

6-Şanlıurfa 148

7-Antalya 135

8-Kocaeli 133

9-Konya 117

Diyarbakır 110

**

2021 MARMARA BÖLGESİ ÖLÜ-YARALI

İLLER ÖLÜ YARALI

İstanbul 267 471

Kocaeli 68 104

Yalova 4 4

Kırklareli 5 25

Bilecik 2 3

Sakarya 36 105

Edirne 7 10

Tekirdağ 34 40

Çanakkale 11 5

Bursa 58 132

Balıkesir 27 13

TOPLAM 519 912

**

2021 BÖLGELERE GÖRE OLAY SAYISI

Marmara 985

Akdeniz Bölgesi 551

Güney Doğu Anadolu 526

Karadeniz 524

İç Anadolu 507

Ege Bölgesi 492

Doğu Anadolu 216

**

2021’DE YAŞANAN ŞİDDET

OLAYLARINA DAİR SAYILAR

-Ateşli Silahlar 3.172 yüzde 85

-Kesici, delici aletler 629 yüzde 15

**

2021 BÖLGELERE GÖRE OLAY SAYISI, ÖLÜ VE YARALI

BÖLGE OLAY ÖLÜ YARALI

Marmara 985 519 912

İç Anadolu 507 310 464

Ege Bölgesi 492 312 479

Akdeniz 551 299 590

Karadeniz 524 259 486

Güneydoğu 526 334 729

Doğu Anadolu 216 112 236

TOPLAM 3.801 2.145 3896

**

2015-2020-2021 BÖLGELER BAZINDA

MEYDANA GELEN OLAY SAYISI

BÖLGELER 2015 2020 2021

Marmara 548 958 985

Akdeniz 323 513 551

Güneydoğu 272 433 526

Karadeniz 308 499 524

İç Anadolu 283 539 507

Ege Bölgesi 307 526 492

Doğu Anadolu 134 214 216

TOPLAM 2.175 3682 3801