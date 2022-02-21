İşte Tuzla maçı karnesi: 2,5’tan 3…

İSMET YUMAKOĞULLARI (4): Sahanın en iyisiydi. Tuzla kalecisi Emre ile birbirlerine nazire yaptılar. Az top geldi, ondada yüzde yüz başarılıydı. Yan toplarda çekiniyorum…

MAZLUM DEMİR (3.5): Formayı bir kaptı pir kaptı. Kemik gibi. Seri ve dikkatli. Az hata yapıyor. Berkay Dabanlı ile uyumlu. Biraz daha yakın oynamalılar…

BERKAY DABANLI (3.5): O da kısa sürede takıma adapte sağladı. Atila ile uyumlu görünüyor. Atila zaman zaman gereksiz hatalar yapınca, hemen kademesine giriyor…

MEHMET YILMAZ (5): Sanki 41 yıllık Kocaeli gibi. Müthiş seri, akıllı ve usta. Allah nazardan saklasın. Genç Semih’i kesmek kolay değil. Asistleri can yakıyor. Bu hafta da çok çalıştı ama forvet gol atamadı…

ATİLA TURAN (3): Futbolu bilen insanlarla yan yana oynamak onu rahatlattı. Ama fazla rahatladı. İki maçta da hakem dur demeden durdu, birinde golü yedik. Daha dikkatli ve güvenilir olmalı…

MANDJECK (3): Bir türlü seri forma giyemeyen Mandjeck, bana göre bunun yüzünden istikrarlı olamıyor. Ama buna alışmak zorunda. Zira partneri Mehmet Taş ve işi kolay değil…

DİMİTRİOS KOLOVOS (3.5): Çalışkan, top ayağına yakışan bir oyuncu. Adaptasyon süreci yaşıyor. Bunu hızlandırmak zorunda. Takıma katkısı büyük olacak. Bakasetas’ı örnek almalı…

BENHUR KESER (3.5): Bu çocuk en durgun haliyle bile takımın en iyisi olmayı başarıyor. Bu maçta biraz moralsiz gibi gözüktü. Ama kaptan her zaman örnek ve moralli olmak zorunda. Yine de golü koklayan bir tek o vardı…

İLYAS KUBİLAY YAVUZ (3): Bu kadar futbola aç çalışkan bir oyuncu kenarda oturduktan sonra nasıl durgun olabilir şaşıyorum. Teknik direktör için oynatılıp oynatılmamasına zor karar verilen bir futbolcu…

BACAR GUEYE (3): Henüz hazır değil. Ama yine de usta bir oyuncu. Kendini bir bulursa, golleri sıralar. Bir maçta bir iki golle kalmaz. Sürekli tehlikeli ve iki kişiyi başında topluyor… Savaşıyor…

BRAHIM RASHEED (2.5): takımın en kötüsüydü ve bence kendi bile bunu hak etmiyor. Babacar ve Kolovos gelince, kendini sıkışmış gibi hissediyor. Bir an önce toparlanmalı, yedek bile kalırsa buna üzülmemeli…