Karamürsel Hükümet Konağı’nın tahliye işi yılan hikayesine dönmüş!

Karamürsel’de riskli olduğu için Hükümet Konağı’nın tahliye edileceğini daha önceden yazmıştık… Ama anlaşılan bu iş yılan hikayesine dönmüş. Gazetemize mail gönderen okurumuz, bu süreçle ilgili bazı bilgilerde bulundu. Birlikte okuyalım;

**

“Karamürsel’de birçok kamu birimini bünyesinde barındırdığı bilinen Hükümet Konağı İçişleri Bakanlığı kararıyla yıkılacak.

Bakanlıktan binada hizmet veren kamu kurumlarına gönderilen bilgilendirme yazısında kurumların 30 gün içerisinde binayı boşaltmaları istendi tarih 1 Ekim 2021

Karamürsel Hükümet Konağı, İçişleri Bakanlığı’nın almış olduğu karar doğrultusunda yıkılacak. Yıkım sonrasında, birçok kamu kurumunu bünyesinde bulunduran konağın yerine yenisinin yapılacağı Ekim 2021 tarihinde belirtildi.

Karamürsel Kaymakamlığı’nın, İçişleri ‘Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığınca gönderilen resmi yazıyla ‘Hükümet Konağı olarak hizmet veren bina 30 gün içerisinde boşaltılarak yıkımı gerçekleştirilecek. Bu hususta kurumunuzca verilmekte olan hizmetlerde herhangi bir aksaklığa meydan verilmeyecek şekilde Hükümet Konağı’nın 30 gün içerisinde boşaltılması rica olunur” ifadelerinin yer aldığı yazı da 1 Ekim 2021 tarihinde oldu.

**

O tarihten bu tarihe yaklaşık 5 ay geçti. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 4 Temmuz Şehit Hüseyin Güldal Ortaokulu’na, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 4 Temmuz Mahallesi 1148 Sokağa, Tapu, Sosyal Yardımlaşma Vakfı ve Nüfus Müdürlüğü ise Kayacık Mahallesindeki Ticaret Meslek Anadolu Lisesine, Vergi Dairesi 4 Temmuz Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde Karamürsel Belediyesi, Halk Bankasının üst katına, Kaymakamlık Yazı İşleri, Hükümet Konağı önündeki, belediye eski binasına taşındı.

**

30 gün içinde boşaltın denilmesine karşılık Kaymakamlık, adliye ve mal müdürlüğü hükümet konağında hala hizmet vermesi, Karamürsel halkı tarafından bize yapılan bu bir eziyettir denilmeye başlandı. Madem bu zamana kadar burada hizmet veriliyordu neden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Kurumu, Tapu, Sosyal Yardımlaşma, Nüfus ve Vergi Dairesi İlçenin her bir köşesine gitti.

**

Bizler bir kurumda işimiz olduğunda ve diğer tarafta işimiz olduğunda çok büyük eziyet yaşıyoruz taşınan kurumlar arasında kilometreler var. Arabası olanlar için sorun yok (onlar içinde sorun benzin ve mazotta gelen zamları düşündüğünüzde) ama araçları olmayanlar için çok büyük sorun. Üstüne maliyet. Hele bu zamanda!

**

Ticaret Meslek Lisesi’ne, adliye nüfus müdürlüğü, tapu müdürlüğü ve sosyal yardımlaşma müdürlüğü geçici olarak taşınacak denildi, ama adliye dışında diğer kurumlar taşındı. Vergi dairesi belediye binasının yan tarafındaki Halk Bankası’nın üstüne taşındı. Halk Bankası oradan çıktıktan sonra tamamı Vergi Dairesi olarak kullanılacak. Ticaret meslek lisesi öğrencileri için 100. Yıl Meslek Lisesi’nin bahçesine yapılan portatif bir okulla Ticaret meslek lisesinde eğitim gören 70 öğrenci buraya taşındı.

**

Buradaki prefabrik okulun maliyeti 1 milyon 300 bin lira. Oda ayrı bir konu. Aslında bu taşınmada kurumların harcadı paralarda ayrı bir konu, mesela İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 250 bin lira harcamış bu da ayrı bir konu yani anlayacağınız konu içinde konular vara şimdi konumuz hükümet konağının 30 gün içinde boşaltılması istenmiş olabilecek bir depremde yıkılacak binalarında başında yer almış bir Hükümet Konağı acil boşaltın denilmiş, aradan 150 gün geçmesine rağmen hala içinde hizmet veren kurumlar var. Başka bir konu ise o daha da vahim, tapu, nüfus ve sosyal yardımlaşma vakfının taşındığı Ticaret meslek lisesinin durumu, hükümet konağından daha tehlikeli diyenlerin olması. Bu da tek başına ayrı bir konu!

**

İçişleri Bakanlığı bir karar alıyor ‘Bina yıkılacak’ diyor herkes elini havaya kaldırmış bekliyor. Nasıl bir acillik bu da anlaşılmadı anlayan beri gelsin. Yani Karamürsel Hükümet Konağı tam anlamıyla yılan hikayesine döndü. Hemen hepimiz duymuşuzdur, "Bu iş yılan hikayesine döndü" diye... Peki yılan hikayesi nedir? 'Yılan hikâyesi' ‘Bir türlü sonuca bağlanamayan, çözümlenemeyen, uzayıp giden (mesele ya da iş)" anlamındadır... Ve böylece uzayıp giden pek çok yılan hikayesi vardır... Bunlara Karamürsel Hükümet Konağı da dahil oldu ne diyelim hayırlı olsun.”

**

Okurumun görüşlerini yukarıda yazdım. Anlaşılan bu iş arapsaçına dönmüş… Bu işin içinden çık çıkabilirsen…