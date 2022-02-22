Rakamlar ve Kocaeli…

Çoğu haritada yerini bile bilmez Kocaeli’nin. Farklı bir ilde sıradan vatandaşlara Kocaeli’yi sorsanız, kimi deprem bölgesi der, kimi sanayi ili der.

İlimiz bugün 2 milyon 33 bin nüfusa sahip bir kent.

Coğrafi açıdan dağ ve deniz arasında kalan kentimiz bu durumun dezavantajını yaşıyor. Denizini avantaja çeviremediğimiz şehrimiz

bir kimlik bunalımında. Her ne kadar turizm kenti desek de, her ne kadar sağlık kenti olacağız desek de Kocaeli kimliğini bulmuş bir kent değil.

Biz aslında bir liman kenti ve sanayi başkenti olmaya aday bir şehiriz.

Kentin bir bölümü, ülkenin ekonomisine güç katan sanayi ile dolu, bir bölümü doğam güzellikleriyle.

İstanbul’a yakın olmanın dezavantajlarını yaşayan şehrimizin net bir çizgisi yok.

Biz her kulvarda var olmak istedikçe, her kulvarda yarım kalan bir şehir oluyoruz.

Kocaeli bu durumu hak etmiyor. Bu kent üreten bir kent… Sanayisi, limanları ve işletmeleriyle ülkenin ticaret kenti olmaya aday bir şehir. Önümüzdeki tek engel ise gizli başkentimiz İstanbul.

Sakın yanlış anlaşılmasın, burada İstanbul’u eleştirmiyorum ama birçok ülkeden fazla nüfusa sahip olan İstanbul’un, sosyal ve kültürel zenginliklerine birde iş dünyasının bu kentte konulanmış olması ekleyince, ülkemizin ticaret başkenti de İstanbul oluyor. Biz ise bu kentin 30 dakika uzaklıktaki gölgesi oluyoruz.

Kalabalık kentin yoğun iş adamlarını, bir kez daha üretim tesislerinin bulunduğu şehre, yani Kocaeli’ye davet ediyorum.

Gelin 2021’in rakamlarına şöyle bir bakalım;

Geçtiğimiz meclis toplantısında Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu’nun paylaştığı bilgilere göre;

Kocaeli İstanbul, İzmir ve Ankara’dan sonra toplanan vergilerin %9,46’sını karşılayan dördüncü il.

İlimiz, 2021 yılında 110 milyar 216 milyon TL vergi ödemiştir. Bu rakama göre Kocaeli 66 ilin toplamı kadar vergi ödüyor (66 ilin vergi geliri 104.9 milyar TL)

Tahakkuk / Tahsilat oranında ise yüzde 90,29 ile birinci sıradayız.

Kocaeli’de kişi başına ödenen vergi 54 bin 202 TL. Bunun karşılığında ise

Kocaeli’nde kişi başına devletin harcaması 5 bin 793 TL’dir.

Kocaeli bu rakamlar ile Devlete en fazla kazanç sağlayan ildir.

İşte Kocaeli böyle bir şehir.

Devletinin yanında üreten, kazanan, kazandığının vergisini ödeyen bir şehir. Bu tablo hepimize gurur veriyor değil mi?

Neden vermesin ki?

Ama ilimiz bu rakamlar karşılığında hak ettiğini alamıyor. İşçi kentinde işçi ücretleri düşük, üretim üstü olmasına rağmen fabrika yönetimlerini bu kentte tutamıyoruz. Denizimizden yeterince faydalanamıyor, turizm de ise neredeyse hiç yokuz.

Kişi başına 54 bin 202 TL vergi ödüyoruz ama bu verginin sadece 5 bin 793’ü hizmet olarak kentimize geri dönüyor.

Bu 40 yıldır belki de daha fazla bir süredir böyle…

Bu arada bir konuya tekrar dikkat çekmek istiyorum. Aşağıdaki tabloya göre vergi tahsilatında Kocaeli yüzde 90.03 ile ülkenin borcuna en sağdık ili olduğunu görüyoruz.

Bu eşyalardan birini siz unutmuş olabilir misiniz?

İzmit Outlet Center ziyaretçileri tarafından AVM’nin çeşitli yerlerinde unutulan ve güvenlik görevlileri tarafından da belli bir yerde toplanan eşyalar sergileniyor. Sahiplerinin bulunması için yapılan bu sergi bir ay sürecek. Bir ay içerisinde sahipleri bulunamayan eşyalar, ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere hayır kurumlarına verilecek.

Cenap Elmas yoğun bakımda

Kocaeli'de ve yurt dışında uzun yıllardır gazetecilik yapan Cenap Elmas ağabeyimiz korona virüs nedeniyle geçtiğimiz günlerde entübe edildi. Halen tedavisi devam eden Elmas, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Bir süredir entübe edilmiş durumda olan Elmas’ın biran önce sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini diliyor bir kez daha geçmiş olsun diyorum.