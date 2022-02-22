Makale Yazısı-22 Şub 2022 - 20:00

Masanın ayakları!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

Adalet deyince herkese lazım diye çığırtkanlığını yapıp, sözüm ona sahip çıkar gibi gözüküp de, bütün kurum ve kurallarını işine geldiğinde kabul edip, işine gelmediğinde yok sayan; çiğnemekten kaçınmayan, 

Dürüstlüğü erdem olarak dillendiren öncelikle kendisi dürüst olmak yerine dürüstlüğü karşısındaki insanlardan bekleyen, namus deyince, insanların tamamından çok sanki sadece kadınlarda olması gereken bir değer olarak algılayıp onu da karşı cinsin omuzlarına yükleyen ve kendisi olmak yerine başkalarından bekleyen, başkalarının namusunu da kendi namusu gibi kabul edip gözetmeyen, yurtseverlik nutukları atıp, yurtseverliği,  yüreğinde  taşıyıp yüceltmeye uğraşan insanlara bırakıp, hatta biraz da saf oldukları düşüncesiyle, kendi menfaatlerini elde edebilmek için bir araç olarak  kötüye kullanan, demokrasiye sahip çıkar nitelikte göstermelik söylemlerle, demokrasi “bezirgan”lığı  yapıp,  mali, iktisadi ve siyasi gücü elinde  bulundurmak için; aslında inanmadığı, kabul etmediği  halde, maksadı elde etmek için işine geldiği ölçüde araç olarak kullanan… 

Yapı içerisinde zaman zaman  adalet, dürüstlük, namus ve demokratlık adına bir takım girişimlere, oluşumlara tanık oluruz. 

Bugünlerde birilerinin yuvarlağını, karesini dik dörtgenini ne maksatla dile getirdiği anlaşılamayan, ayaklarının sayısı üzerinden görüşler ürettiği, birilerinin,  kaç benzemezin bir araya geldiği yorumlarının yapıldığı, birilerinin,  o masadan bir şey çıkmaz diyerek  toplum huzurunda   küçültmeye  yönelik  söylemlerde bulunduğu bir rejim odaklı siyasi birliktelik hareketi var… 

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Altı tane siyasi partinin lideri ülkenin geleceğini siyaseten aydınlığa kavuşturmak iddiası ile bir araya  geldiler. Bu girişimin, demokrasi adına,  ülkemizin siyasi geleceği adına, geçmişte yaşanan siyasi partiler arasındaki kısır çekişmelere bakıldığında, olumlu bir hamle olarak sonucu beklenmek ve görmek;  Hatta, herkesin imkanları ölçüsünde katkı sağlaması gerekir. Henüz hiçbir sonucu ortaya çıkmadan  karşı çıkmak, o hareket  sonrasında çıkabilecek sağlıklı siyasi  sonuçlardan korkulduğuna işaret olarak da düşünülebilir.  

 Gelelim bir araya gelen altı siyasi partiye.  Bir araya gelerek ülkenin gelecek yönetimi hakkında  hangi sistem üzerinde anlaşmış olurlarsa olsunlar.  Üzerinde çekincesiz mutabakata vardıklarını fikir birliğine vardıklarını ifade ettikleri  Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ulaşmak için öncelikle kendi siyasi bünyeleri içerisinde demokrasi ve liyakat kurallarını gerçekleştiremezlerse, bütün kararları havada kalır! 

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Eğer ki gelecek seçimlerde milletvekili adaylarını, partilerine kayıtlı, ikamet maksadı ile veya yerleşik iş düzeni nedeniyle  en az  beş yıl süre ile o  ilde yaşayan aday adaylarının katılacağı ve bütün üyelerin oy kullanacağı demokratik bir sistemle belirlemeyip, liderin iki dudağının arasına sıkıştırırlarsa, siyasi düşünce ve hedeflerini, mensup olduğu siyasi partinin temel siyaset anlayışı içerisinde özgürce ortaya koymaktan çekinmeyecek şekilde parti içi ifade özgürlüğü sağlanamayacaksa, gücünü kendisini milletvekili adayı olarak atayan genel başkanından değil de, arkasına aldığı partili üyelerden almış milletvekilleri olmayacaksa. Söz  ve davranışları genel başkanın düşünce, talimat ve işaretleriyle çerçevelenecekse… 

İşte orada demokrasinin varlığından, düşünce ve ifade özgürlüğünden, siyasi dürüstlük ve siyaset namusundan çok şey beklemek hayal olur.  

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Bu işin ilk aydınlanma fişeğini il teşkilatları yakacak.  

İl teşkilatları bir araya  gelecekler.  

Bütün üyelerle yapılacak ön seçimi genel merkeze dayatacaklar.

Olmadı mı,  buyrun alın siz yapın deyip görevden istifa edecekler.  

Tabandan tavana yürüyen demokrasi var mı yok mu o zaman  göreceğiz! 

Bir araya gelen altı siyasi parti ilk aşamada kendi iç bünyelerinde demokrasiyi hayata geçirecekler ki başlattıkları harekat olumlu meyvesini versin. Aksi halde, gerçekleştireceğini vaat ettikleri “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” de beklenen demokratik siyaset;  ya doğmaz ya da sakat doğar…  

 

 

 

 

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