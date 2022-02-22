Masanın ayakları!

Adalet deyince herkese lazım diye çığırtkanlığını yapıp, sözüm ona sahip çıkar gibi gözüküp de, bütün kurum ve kurallarını işine geldiğinde kabul edip, işine gelmediğinde yok sayan; çiğnemekten kaçınmayan,

Dürüstlüğü erdem olarak dillendiren öncelikle kendisi dürüst olmak yerine dürüstlüğü karşısındaki insanlardan bekleyen, namus deyince, insanların tamamından çok sanki sadece kadınlarda olması gereken bir değer olarak algılayıp onu da karşı cinsin omuzlarına yükleyen ve kendisi olmak yerine başkalarından bekleyen, başkalarının namusunu da kendi namusu gibi kabul edip gözetmeyen, yurtseverlik nutukları atıp, yurtseverliği, yüreğinde taşıyıp yüceltmeye uğraşan insanlara bırakıp, hatta biraz da saf oldukları düşüncesiyle, kendi menfaatlerini elde edebilmek için bir araç olarak kötüye kullanan, demokrasiye sahip çıkar nitelikte göstermelik söylemlerle, demokrasi “bezirgan”lığı yapıp, mali, iktisadi ve siyasi gücü elinde bulundurmak için; aslında inanmadığı, kabul etmediği halde, maksadı elde etmek için işine geldiği ölçüde araç olarak kullanan…

Yapı içerisinde zaman zaman adalet, dürüstlük, namus ve demokratlık adına bir takım girişimlere, oluşumlara tanık oluruz.

Bugünlerde birilerinin yuvarlağını, karesini dik dörtgenini ne maksatla dile getirdiği anlaşılamayan, ayaklarının sayısı üzerinden görüşler ürettiği, birilerinin, kaç benzemezin bir araya geldiği yorumlarının yapıldığı, birilerinin, o masadan bir şey çıkmaz diyerek toplum huzurunda küçültmeye yönelik söylemlerde bulunduğu bir rejim odaklı siyasi birliktelik hareketi var…

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Altı tane siyasi partinin lideri ülkenin geleceğini siyaseten aydınlığa kavuşturmak iddiası ile bir araya geldiler. Bu girişimin, demokrasi adına, ülkemizin siyasi geleceği adına, geçmişte yaşanan siyasi partiler arasındaki kısır çekişmelere bakıldığında, olumlu bir hamle olarak sonucu beklenmek ve görmek; Hatta, herkesin imkanları ölçüsünde katkı sağlaması gerekir. Henüz hiçbir sonucu ortaya çıkmadan karşı çıkmak, o hareket sonrasında çıkabilecek sağlıklı siyasi sonuçlardan korkulduğuna işaret olarak da düşünülebilir.

Gelelim bir araya gelen altı siyasi partiye. Bir araya gelerek ülkenin gelecek yönetimi hakkında hangi sistem üzerinde anlaşmış olurlarsa olsunlar. Üzerinde çekincesiz mutabakata vardıklarını fikir birliğine vardıklarını ifade ettikleri Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme ulaşmak için öncelikle kendi siyasi bünyeleri içerisinde demokrasi ve liyakat kurallarını gerçekleştiremezlerse, bütün kararları havada kalır!

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Eğer ki gelecek seçimlerde milletvekili adaylarını, partilerine kayıtlı, ikamet maksadı ile veya yerleşik iş düzeni nedeniyle en az beş yıl süre ile o ilde yaşayan aday adaylarının katılacağı ve bütün üyelerin oy kullanacağı demokratik bir sistemle belirlemeyip, liderin iki dudağının arasına sıkıştırırlarsa, siyasi düşünce ve hedeflerini, mensup olduğu siyasi partinin temel siyaset anlayışı içerisinde özgürce ortaya koymaktan çekinmeyecek şekilde parti içi ifade özgürlüğü sağlanamayacaksa, gücünü kendisini milletvekili adayı olarak atayan genel başkanından değil de, arkasına aldığı partili üyelerden almış milletvekilleri olmayacaksa. Söz ve davranışları genel başkanın düşünce, talimat ve işaretleriyle çerçevelenecekse…

İşte orada demokrasinin varlığından, düşünce ve ifade özgürlüğünden, siyasi dürüstlük ve siyaset namusundan çok şey beklemek hayal olur.

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Bu işin ilk aydınlanma fişeğini il teşkilatları yakacak.

İl teşkilatları bir araya gelecekler.

Bütün üyelerle yapılacak ön seçimi genel merkeze dayatacaklar.

Olmadı mı, buyrun alın siz yapın deyip görevden istifa edecekler.

Tabandan tavana yürüyen demokrasi var mı yok mu o zaman göreceğiz!

Bir araya gelen altı siyasi parti ilk aşamada kendi iç bünyelerinde demokrasiyi hayata geçirecekler ki başlattıkları harekat olumlu meyvesini versin. Aksi halde, gerçekleştireceğini vaat ettikleri “Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem” de beklenen demokratik siyaset; ya doğmaz ya da sakat doğar…