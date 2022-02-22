Rusya, ABD’ye “Buraya kadar” dedi

Sevgili okurlarım, dış siyasetçi ve siyaset tarihçisi değilim.

Hoşgörünüze sığınarak, ülkemizin tepesindeki Ukrayna’da olup bitenlere bir göz atmak istiyorum.

Önceki akşam bölgede beklenen “sıcak gelişme” yaşandı.

Rusya Ukrayna’yı “doğrudan işgal” etmek yerine, “dolaylı işgal” operasyonunu başlattı.

Ukrayna’nın doğusunda “ayrılıkçı güçler” tarafından kurulan Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Luhansk Halk Cumhuriyeti’ni tanıdığını ilan etti ve bu iki yeni cumhuriyetin liderleriyle canlı olarak “Tanıma ve işbirliği antlaşması” imzaladı.

Böylece Ukrayna’nın “şimdilik” doğusunu “hâkimiyeti altına” almış oldu.

Putin, halka sesleniş konuşmasında bütün dünyaya özetle şu mesajları verdi:

* Donbass’taki durum kritik, şiddetli bir hâl aldı. Ukrayna, Rusya için sadece komşu bir ülke değil aynı zamanda tarihin bir parçasıdır. Ukraynalılar yoldaşlarımız ve akrabalarımızdır.

* Önemli kararlar üzerinde Ukrayna yönetimi değil, Batı söz sahibi. Devletten belediyeye kadar ana devlet kurumları, enerji şirketleri, taşımacılık tüm bu alanlar Batı tarafından yönetiliyor. Ukrayna’nın artık bağımsız bir sistemi bile söz konusu değil. Herhangi bir liman sisteminin bağımsız olduğunu söyleyemeyiz. ABD'nin de aslında ulusal yolsuzlukla mücadele bürosunu yönettiğini görüyoruz. Bunun sonuçları nerede? Hala yolsuzluğun söz konusu olduğunu görüyoruz.

* Ukraynalılar ülkelerin koloni haline geldiğinin farkındalar. Artık kukla devleti haline geldiğinin farkında Ukrayna. Halkın çıkarlarına yöneticiler hizmet etmiyor. Tam tersine güç kullanarak Rusya’yı asimile etmeye çalışıyorlar, daha ayrılıkçı davranmaya çalışıyorlar. Kendilerini Rus olarak gören kişiler artık Ukrayna’ya ait değiliz diyorlar.

* 2021’de tersanenin kapandığını gördük. 2016’dan itibaren tek bir uçak bile üretmediklerini görüyoruz. Geçmişte uçak üretimi yapan alanlar artık üretim yapmıyorlar. Gaz, taşımacılık için de aynı durum söz konusu.

* Sovyetler’den devraldıkları pek çok sektörün yok olduklarını görüyoruz. Bu fakirlik ve yıkıma yol açtı. Batı destekli seçimler yıllardır insanların kafasına sokuldu. Gerçek şu, Ukrayna ekonomisinin çöktüğünü halkın soyulduğunu görüyoruz. Ukrayna şimdi dış güçler tarafından yönetiliyor. Batıdan gelen kararlar doğrultusunda yönetilen bir ülke haline dönüştü.

* NATO’nun Doğuya yönelik olarak genişlemesini istemiyoruz. Rusya sınırına yönelik, silahların konuşlanmamasını istiyoruz. Askeri altyapının 1997 seviyesine, Rusya-NATO anlaşmaların yapıldığı döneme çekilmesini istiyoruz.

*NATO’nun gerçek niyetini hepimiz biliyoruz. NATO artık doğrudan Rusya’nın kapılarına dayanmıştır. Sorunların diplomatik olarak çözülmesi gerekiyor ancak NATO ve ABD taleplerimizi görmezden geldi. Donbass'ta artık gereken yapılmalıdır. Luhansk ve Donetsk Halk Cumhuriyetleri'nin bağımsızlığını kabul ediyoruz. Saldırılar derhal durmalı, aksi halde sorumlu Ukrayna olacaktır.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in önceki akşam dünyaya verdiği mesaj böyleydi.

Ukrayna’nın önemi

Ukrayna, Karadeniz’in hemen tepesinde tamamı Avrupa’da olan bir ülke.

Doğu ve kuzeydoğusunda Rusya var.

Komşu olduğu diğer ülkeler ise Belarus, Polonya, Slovakya, Macaristan, Romanya, Moldova.

Karadeniz’e ve Azak Denizi’ne kıyısı bulunuyor.

Ekonomisi tarıma, sanayiye ve turizme dayalı.

Yüzölçümü, 603.548 km2.

Nüfusu, 45 milyon.

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin bir parçasıydı, Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra 24 Ağustos 1991’de bağımsızlığını ilan etti.

Ukrayna, artık Batı ile Doğu’nun yeni “güç gösterisi” alanı

Olup bitenleri nasıl değerlendirmek gerekir?

Biraz geriye gidelim.

2.Dünya Savaşı sonrası kurulan denge, “iki kutuplu dünya” statüsüydü.

Bir tarafta ABD, diğer tarafta SSCB.

Her iki taraf da bu statünün bozulmasını istemiyordu.

Statünün bozulması, yeni bir “dünya savaşı” demekti.

Zaten dünyayı paylaşmışlardı, her biri kendi bölgesinde “krallığını” devam ettiriyordu.

İki süper güç arasında “birbirini yenmeden” kurulan bu denge, SSCB’nin 1991’de dağılmasına kadar devam etti.

Böylece ABD “tek süper güç” olarak kaldı ve dünyaya “yeni bir düzen” vermeye kalkıştı.

Sovyetler Birliği’nin kontrolü altındaki Çekoslovakya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya serbest kaldılar, NATO’ya üye oldular ve ABD’nin etki alanına girdiler.

Ukrayna da ABD’nin etki alanına girmiş, ancak Rusya’nın bastırması üzerine NATO’ya resmen henüz kabul edilmemişti.

İşte Ukrayna sorununun temel nedeni bu.

ABD ve diğer Avrupa ülkeleri, Ukrayna’yı da NATO’ya üye yapıp tamamen içlerine almak istiyor, Rusya ise buna şiddetle karşı.

Ve gelinen noktada Rusya önceki akşam ABD’ye “Buraya kadar, gelip sınırıma dayanmana izin veremem” dedi ve “kırmızı çizgisini” çekti.

Şimdi ne olacak?

Dünyayı zor günler bekliyor.

Dünyada “tek kutuplu” dönem bitti, yeniden “çok kutuplu” dönem başladı.

Hatta şimdilik sesini çıkarmıyor, ama Çin “Ben de varım” diyebilir.

Ne de olsa 2030’da “dünyanın ekonomik devi” olacak.

Dünya bir süredir “belirsizlikler dönemi” yaşıyordu, öyle görünüyor ki taşlar yerli yerine oturmaya başlıyor.

Peki, Türkiye ne yapacak?

Uzun bir konu, belki bir başka gün ele alırım, ancak şu kadarını söyleyeyim, işimiz zor.

Her yönden “güçsüz” bir durumda yakalandık.

Sonra NATO ülkesiyiz, karar alıp “Haydi savaşa” deseler, ne yapacaksın?

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.