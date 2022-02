Kitaplarımızın oksijeni

Sevgili okurum, sana bir sorum var. Sence de kitapların bizimle yaşlanması doğru bir şey değil mi? Bana göre onlar da bizimle yaşamalı, yaşlanmalı. Çünkü bizim için her kitap bir yeniden doğuş aslında. Biz bir yeniden doğuş yaşarken elimizdeki kitap da bizimle doğar. Bizim ellerimiz sayfaları çevirdikçe kitabımız da bizimle büyür, gelişir, tecrübe kazanır. Bizim ellerimiz kırıştıkça onun da sayfaları kırışır, kapağında çizikler oluşur…

Bazı okurlarda gördüğüm bir şey var ki bu durum bana hiç uygun gelmiyor. Kitap severlerin büyük çoğunluğu kitaplarının sayfalarının kırışmasından, sevilen cümlelerin altının çizilmesinden, kitabı okurken ön kapağının kıvrılmasından, kitaplarına herhangi bir şekilde ‘zarar gelmesinden’ hiç hoşlanmıyor. Bu kişiler kitaplarının sayfaları sararmasın diye iki haftada bir havalandırmalar yapıyor hatta onları arkadaşları ve sevdikleri ile asla paylaşmıyorlar. Bu şekilde kitapları hiç okunmamış, hatta bir kütüphaneden yeni alınmış gibi ‘mükemmel’ bir şekilde kitaplıklarında duruyor.

Benim zihnimden geçenlere gelecek olursak, önceki paragrafta okumuş olduğunuz cümlelere zıt olan her şey size ne hissettiğimi anlatacaktır. Çünkü bence bir kitaptaki beğenilen cümlelerin altı çizili, sayfaları kıvrılmış değilse, boş kalan yerlere düşünceler yazılmamışsa o kitap yaşamıyordur. Bir kitabın size ait olduğu ancak üzerindeki çiziklerden ve yaşanmışlıklardan anlaşılabilir. Eğer bunlar yoksa, kitabınız bir kitapçıdan alındığı hâli ile mükemmel bir şekilde korunuyorsa, o kitabın yeri sizin kitaplığınız değil bir süre önce satın alındığı dükkandır.

Yeni tanıştığım insanlar ile en sevdiğim kitapları değiş tokuş etmeyi çok severim. Bu sayede yeni arkadaşım benim ruhumu (çizdiğim cümleler sayesinde) daha iyi bir şekilde anlayabilir. Ben de onun çizdiği cümleler sayesinde kendisini tanırım. Eğer bir kitaptaki cümleler çizilmezse onun sahibinin ruhu, o güzel sayfalara geçemez. Kitaplara ruh veren, onları canlı kılan şey sahiplerinin onlara kattığı özelliklerdir. Acıklı bir bölümdeki göz yaşı, yanlışlıkla dökülmüş bir mürekkep lekesi, sinirden hafifçe buruşturulmuş bir sayfa, sararmış kapaklar… Bunların her biri çok özeldir. Çünkü kitaplarımızın oksijeni altlarını çizdiğimiz cümlelerdir.

Sevgili okurum, sana sevdiğim ve altını çizmekten hiç bıkmadığım cümlelere sahip olan pek çok yazardan bahsettim. Jane Austen’a olan sevdamı, Cevat Şakir’e olan özlemimi anlattım. Bu hafta ise başka bir yazardan bahsetmek istiyorum. Bu yazarın öyle cümleleri, öyle hikayeleri var ki, her birini defalarca kez okudum, altını çizdim. Bundan dolayıdır ki yazarın sahip olduğum her kitabı, kitaplığımdaki en yaşlı kitapmış gibi bakıyor bana. Oysa her biri daha ancak iki yaşındalar.

‘Yaşlı’ kitaplarımın yazarı, Sarah Jio.

Bu ismi daha önce hiç duymamış olabilirsiniz. Salgının başladığı günlere kadar benim kitaplığımda da daha önce hiçbir Sarah Jio kitabı yer almamıştı. Ancak en yakın arkadaşlarımdan birinin önerisiyle daha önce hiç duymadığım bu yazarın iki kitabını alıp bu iki kitabı yaklaşık bir günde bitirdikten sonra benim için her şey değişti.

Salgının başladığı ve benim yaş grubuma hiç kalkmayan bir sokağa çıkma yasağının uygulandığı dönemde Sarah Jio benim için bir kurtuluş oldu. Öyle ki elimde onun kitaplarından biri olduğunda tüm hayatımı değiştiren salgını bile unutuyordum. Şimdi o günlere dönüp baktığımda hep gülümsüyorum ve güzel zamanlardı diyorum. Bunu diyebilmemin en büyük sebeplerinden biri ise Sarah Jio ve onun kitapları.

En sevdiğim yazar olan Sarah Jio’nun çok ilginç bir roman tarzı var. Bu tarz onun romanlarını diğerlerinden çok daha değerli kılıyor.

Kendi zamanımdan geçmişe bakmayı çok sevdiğimi size daha önceki yazılarımda anlatmıştım. Sahaflardan kime ait olduğunu bilmediğim fotoğrafları satın alıp onlar hakkında hayal kurmayı ne kadar çok sevdiğimi biliyorsunuz. İşte Sarah Jio’nun kitapları da bir bakıma bu tip bir tarzda yazılıyor.

Kitaplarında genelde iki ana karakteri konu alan Jio, birinci ana karakterini 2000’li yıllarda, ikinci ana karakterini ise geçmişte yaşatıyor ve bu iki ana karakter arasında, farklı zaman dilimlerinde yaşamalarına rağmen, bir bağ kuruyor. 2000’li yıllarda yaşayan karakter geçmiş dönemde yaşamış olan kişinin yaşamış olduğu olayları öğrenmeye ve onları anlamaya çalışıyor. Tabii bunu yaparken de kendi hayatında da pek çok olayın kurbanı oluyor. Yani aslında Sarah Jio’nun kitaplarında tek bir kitabı okurken birbiriyle bağlantısı olan ve çok zekice kurgulanmış iki farklı insanın hikâyesini okuyorsunuz. Bu durumu bir örnek ile daha iyi bir şekilde anlatabileceğimi düşünüyorum. 2000’li yıllarda bir malikâneye taşınan bir kadının 1940’lı yıllarda yine aynı malikânede yaşamış olan başka bir kadının hikâyesini çözmeye çalıştığını düşünün. İşte Sarah Jio bu güzel hikayeleri kurguluyor ve okurları ile buluşturuyor.

Kitaplığınızda mutlaka bulunması gerektiğini düşündüğüm birkaç kitabını da sizlere söylemeden yazımı bitiremem. ‘Son Kamelya’, ‘Böğürtlen Kışı’ ve ‘Paris’ten Çiçeklerle’ isimli kitapların çok hoşunuza gideceğini düşünüyorum.

Sokağa adım atamadığım ve yaşadığımı tam olarak hissedemediğim bir dönemi bugün geri dönüp baktığımda güzel bir şekilde hatırlamamı sağlayan bu kitapları umarım çok beğenirsiniz.

Sevgilerimle okurum…

Ya da Sarah Jio’nun dediği gibi ‘Son’ mu demeliyim?