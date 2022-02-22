Rakamlar yalan söylemez: Buyrun buradan yakın

İşte rakamlar. Herkes “Haticeye” değil neticeye bakıyor. İyi oynayıp, yenilene kimse puan vermiyor. Çünkü Türkiye’de sporseverden çok skor-sever var ve çarklar böyle işliyor. Para verip bilet alan ve maçı izleyen taraftar, iyi oyunu değil, kazanılanı alkışlıyor. 1.Lig’de Kocaelispor kâbus yaşıyor. Tesellimiz Süper Lig şampiyonluğu bulunan Bursaspor ile Denizli, kemik gibi Altınordu, asansör Balıkesir’in ligde kalmaya niyeti yok. Denizli ve Altınordu bize gelecek, ama unutmayın ki düşmeme yolundaki en büyük rakip Bursa cehenneminde konuk olacağız. Kim demiş Play-Off için oynuyoruz diye. Ligden düşmeyelim de !..

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