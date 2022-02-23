20 bin lirasını kaybeden Ekrem Rüzgar, Emniyet Müdürlüğü’nden yardım istiyor!

Gazetemizi sık sık arayan vatandaşlar, mağduriyetlerini dile getiriyorlar.
Önceki gün de gazetemizi arayan Ekrem Rüzgar adlı vatandaş, sorununu bizimle paylaştı.
Derince Sopalıçiftliği’nde ikamet eden Rüzgar, Körfez Denizbank Şubesi’nden 40 bin lira çekmiş, bankanın önünde 20 bin lirasını kaybetmiş…
Gelin gerisini Ekrem Rüzgar’dan dinleyelim;
40 BİN LİRA KREDİ ÇEKTİM
“Ben Derince Sopalıçiftliği’nde ikamet ediyorum.
Yıllarca inşaatlarda çalıştım, eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın garsonluğunu bile yaptım.
59 yaşındayım, emekliyim.
Emekli maaşımı Körfez Denizbank’a taşıdım.
Emekli maaşımı aldığım bankadan, araba için kredi çekeyim dedim.
40 bin liralık kredi için başvurdum.
PARAYI KOYNUMA ATTIM
7 Ocak günü saat 12.00 ile 12.30 arasında bankanın veznesinden 40 bin lira çektim.
Parayı 20 bin liralık iki deste halinde verdiler bana.
Ben de parayı gömleğimin içine koynuma attım.
Cuma namazına yetişmek için biraz da acele ettim.
Bankadan 15-20 metre uzaklaştım.
Koynumdaki şu parayı kontrol edeyim dedim.
Baktım, destenin birisi yok.
GİDİP ŞİKAYETÇİ OLDUM
Hemen geri döndüm, ama parayı bulamadım.
Fenalık geçirdim, polis ekipleri geldiler, sağa sola baktılar, para yok.
Gidip şikayetçi oldum.
Polisler, güvenlik kamerasından bakıp, olayı çözeceklerini söylediler.
**
Orada 4-5 tane banka var, güvenlik kameralarına mutlaka yansımıştır.
Bularlar dedim.
Aradan 1.5 ay geçti, hiçbir sonuç elde edilemedi.
KÖRFEZ İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NE GİTTİM
Birkaç kez polis karakoluna gidip, durumu sordum, bir gelişme yok dediler.
Sonra Körfez İlçe Emniyet Müdürü ile görüşmeye gittim, beni görüştürmediler.
Güvenlik ve mobese kameraları vasıtasıyla, uçan sinek bile bulunuyor, yerdeki karınca bile bulunuyor, ama benim paranın akıbeti ne oldu, bulunamadı.
DOSYAYI SAVCILIĞA GÖNDERMİŞLER
Dün son durumu sormak için Tütünçiftlik Polis Karakolu’na gittim, bana buradan bir şey çıkmadı, senin dosyanı savcılığa gönderdik dediler.
Tamam da olur mu böyle şey?
Ben şimdi ne yapacağım.
CİMER’e de şikayet edeceğim.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği ne olur bana yardımcı olsun.
Kredi çektim, 20 bin lirasını kaybettim.
20 bin lira benim için çok büyük bir para.
Ne yapacağımı şaşırdım.
Çok ama çok mağdurum, ne olur bana bir yol gösterin.”
VATANDAŞ EKREM RÜZGAR’IN MAĞDURİYETİ GİDERİLMELİ
Sevgili okurlar.
Ekrem Rüzgar adlı kişinin mağduriyetini yukarıda sizinle paylaştım.
Ekrem Rüzgar, parasının bulunmasını istiyor…
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’nden ve Kocaeli Valiliği’nden yardım istiyor.
Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, geldiği günden beri birçok faili meçhul olayı aydınlattı…
Ekrem Rüzgar adlı vatandaşın sorununa da bir el atılsa iyi olur.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(1 )
Kayıp Akıl!.. - iyi de kardeşim, 40 bin lira kredi çekiyorsun, araba almak için bu paranın üzerine bir o kadar daha para koyman gerek, hadi koydun arabayı aldın, yada kredi çektiğin para ile öyle böyle bir araba aldın. eee, mtv si alım satımı noteri, lastiği bakımı derken tonla para bu kadarda değil benzin atacaksın su ile çalışmaz ki su bile bir damacana su oldu 25 tl. demek ki para var sende, hiç bu para benim için büyük para falan deme, parana sahip çıkacaktın, sonra böyle başı kesik horoz gibi ortalıkta koşturursun.
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.