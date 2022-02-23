Nasrettin hocalaşmak!

Hayatımıza o kadar yenilikler girdi ki!

Her şey değişiyor.

Toplumu tümüyle etkileyen yeniliklerden biri de sosyal medya.

Bütün kirliliklerine rağmen, gerçeği yakalamak isteyenler için iyi bir kaynak.

Bir zamanlar radyo ve televizyonun toplumun kültürel ve sosyal gelişmesi, her şeyden haberdar olmasına yarıyordu.

Yaşanan yozlaşma nedeniyle bu amaçtan vaz geçtik. Şimdi TV kanallarının çoğu, hiç önemsenmeyen bir duruma düştüler.

Kişisel olarak, yüzlerce seyredecek kanalımız varken, bir ikisi hariç, hepsini pas geçiyorum. Ki ben mesleğimin gereği olarak, olaylara hep iki cepheden bakmayı zorunlu sayan bir alışkanlığa sahibim.

KÖR MEDYA

Haberleri gerçeğinden uzak yansıtan, toplumu derinden etkileyen gelişmeleri siyasi yandaşlık nedeniyle görmeyen ulusal TV ve gazetelerine, şöyle bir göz atınca okumaktan, izlemekten, vaz geçmek bir alışkanlık haline geldi.

Yazılı ve görsel medyanın etkisini yitirmesinden sonra, yerlerini sosyal medya aldı.

Sosyal medyanın Türk toplumunun gerçek yüzünü yansıttığını düşünüyorum.

Dikkatle izlersek, bol küfür ve hakaret dolu paylaşımların, eğitimi noksan topluluklar tarafından yapıldığını görüyoruz. Bunlar savcılar tarafından pek dikkate alınmıyor. Gerçekleri yansıtan, tezini akılla anlatan kişilerin de eğitimli, uygarlığı içselleştirmiş kişiler olduğu bir gerçek.

Doğru olmayan şeyleri savunmanın tek yolu, çaresizlikten ağızdan çıkan dopdolu küfürler oluyor.

Hele çıkar için bunu yapan trollerin, karşılık vermekte ne kadar zorlandıklarının ve işi terbiyesizliğe bağladıklarının da tanığıyız.

O nedenle sosyal medya toplumun gerek kültür gerek dünya görüşü bakımından, ne kadar derin bir uçurum içine düştüğünün aynası oluyor.

Gelir adaletsizliğindeki derin fark, toplumun sosyal ve kültürel yapısında da ortaya çıkıyor.

Gelirler arasındaki büyük uçurumun da, kültür ayrılığının da yapısını iyileştirmek, herhalde gerçekleştirilmesi gereken en önemli sorundur. Ve bunu başarmak çok güç olacak.

Sosyal medya çok kahraman barındırıyor. Bunlardan yararlanmak çok güzel.

Görevi toplumu her türlü iyi kötü gelişmelerden haberdar etmekle görevli yazılı ve sözlü medyanın işlevinden uzaklaşması, bu kahramanları doğuruyor.

Bunların bazıları ünlü, bazıları da sıradan vatandaşlar oluyor. O sakin ve iddiasız kişiler öyle şeyler yazıyorlar ki şaşırıp kalıyorum. Örneğin biri Facebook’ta şunları yazmış:

“Kim demiş her konuda dünyadan gerideyiz diye?

Dünyanın en eğitimli kasiyerleri bizde.

Dünyanın en eğitimli motor kuryeleri bizde.

Dünyanın en çok akademisyen bulunan cezaevleri bizde.

Dünyanın en çok dil bilen, üniversitede birinci olmuş pazarcıları bizde.”

Bir toplumun okumuş işsizliğe düşürülmesinin ve özgürlük kısıtlamasının bundan daha güzel anlatımı olur mu?

Toplumu filozoflaştıran, karikatürist yapan, Nasrettin Hoca’laştıran nedenler çok.

En önde çekilen ekonomik sıkıntılar geliyor. Geniş kesimlerin açlık tehlikesi ile karşılaşmasının insan dilinde yaratacağı iki şey vardır.

Birincisi, hakaret ve küfürlere başvurmak… Bu yapan için hiç de iyi sonuç vermiyor. Sonu mahkemelerde ve cezaevlerinde bitiyor.

İkincisi, gerçekleri ironi ile anlatıp rahatlamak.

En kolay ve tehlikesiz yol bu. Ama onun için zeka gerekiyor. Kalabalıklar içinde sivrilenler, bu yeteneğe sahip olanlar. Toplumda bunların sayasının da azımsanmayacak miktarda olması çok olumlu ve aynı zamanda önemli.

İnsanları ironiye iten kişiler var. Son günlerdeki ekonomik sıkıntılar için, kendileri savunmak zorunda kalan iktidar mensuplarının çaresizlik içindeki saçmalamaları, insanı güldürmekten çok düşündürüyor:

Bunlar mı ülkenin sorunlarına çare olacaklar, diye!