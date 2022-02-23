Türkiye, tarımda Hollanda olamaz mı?

Virüsün tarım konusunda “Türkiye’nin akılını başına getireceğini” sanmıştım, ama iki yıldır bu yönde bir kıpırdanma yok.

Gıdanın ve tarımın önemini anlamasına anladık da, çene çalmaktan başka bir şey yapmıyoruz.

Laf, laf, laf!

Uygulamada, iki yıl öncesinden daha kötüyüz.

Köylü ve çiftçi, her geçen gün “topraktan” biraz daha kopuyor.

Üretim planı olmadan, yeterli destek sağlanmadan, pazarlama sorunu çözülmeden Türk tarımının belirli bir seviyeye gelmesi mümkün değil.

Ama bu böyle gitmez.

Duvara toslamamız yakındır.

Tekrar toprağa dönmek, topraktan bilinçli bir şekilde koparılan halkımıza biraz zor gelecek, ama çare yok, beyliği paşalığı, yan gelip yatmayı bırakıp tarlada ve bahçede çalışmaya yeniden başlayacağız.

Önümüzdeki yıllarda tersine göç yaşanacak.

Kentten köye…

Sağlık ve ekonomik kaygılar, insanlarımızı ister istemez kırsal kesime yönlendirecek.

Boşalan köylerimiz yeniden canlanacak.

Yaylalarımızda kuzu melemelerini duyar olacağız.

Ovalardan traktör sesleri yükselecek.

Yeter ki, ülkemizde buna göre sistem kurulsun.

Tarım desteklensin, yeni hedefler konsun.

Önce gıda dış alımından kurtulup kendimize yeter hale gelelim, sonra da “dünyayı doyurmaya” talip olalım.

Zor değil, inanın zor değil…

Önümüzde başarmış ülkeler var.

İşte Hollanda, en iyi örnek!

Cep kadar ülke, dünyayı doyuruyor.

Hem de o coğrafyada.

Avrupa’nın göbeğinde…

Bizim kadar toprağı yok.

Bizim kadar güneşi yok.

Ya neyi var?

Aklı var, çalışkanlığı var, sistemi var, bilimi kullanıyor, neyi nasıl yapacağını biliyor…

Türkiye, Hollanda olamaz mı?

Bizim siyasiler, akıllarınca Hollanda’yı hep tiye alırlar, küçümserler.

“Türkiye’nin kürdan cebi kadar” derler…

Konya ile kıyaslarlar…

“Yahu Hollanda tarımda başarıyı nasıl yakalamış, ne yapmış, gidip bakalım, deneyimlerinden yararlanalım” diye düşünmezler.

Biliyorum, pek çok ülke “Hollanda’nın yolunda” yürüyor, bizimkiler ise tersine!

Çünkü bugüne kadar böyle bir niyetleri olmadı…

“Tarımı geliştirmek” yerine, “tarımı bitirmek” için çalıştılar.

“Kendi çiftçimizi desteklemek” yerine, “sürekli tarım ürünü ithal ederek” başka ülkelerin çiftçilerini desteklediler.

“Ürüne destek primi” vereceklerine, “doğrudan destek” uygulamasıyla boş tarlaya, tembelliğe, üretimsizliğe para dağıttılar.

Dış güçlerle el ele vererek, tarımı bilinçli olarak bitirdiler.

Gıdada da bu milletimizi “dışa bağımlı” hale getirdiler.

Ama sanırım bu meret virüs, bugüne kadarki bütün oyunları bugün olmasa yarın mutlaka bozacak.

Toprağa döneceğiz, yiyeceğimizi ve içeceğimizi yeniden kendimiz üretir duruma geleceğiz.

Başka çaremiz yok.

İşte bu nedenle, “Türkiye, Hollanda olamaz mı?” diye soruyorum.

Yani hem kendi kendine yetsin, hem dünyayı beslesin…

Neden olmasın?

Hollanda ve Türkiye ile ilgili birkaç rakam

*Türkiye’nin nüfusu 84, Hollanda’nın nüfusu 17 milyon.

*Türkiye, toprak yönünden Hollanda’nın 23 katı büyüklüğünde. Hep Konya ile kıyaslanır, ama Hollanda Konya’dan biraz daha büyük. Hollanda’nın büyüklüğü 41 bin kilometrekare, Konya’nın büyüklüğü ise 38 bin kilometre kare. Aralarında 3 bin kilometrekarelik fark var.

*Madem kıyaslıyoruz, Hollanda ve Konya’nın “tarımsal ürün değerlerine” de bakalım. Hollanda, 2021’de 118 milyar dolarlık tarımsal ürün ihraç etmiş. Konya’nın 2018 yılı (güncel rakamı bulamadım) tarımsal üretim değeri ise sadece 19 milyar lira.

*Konya’yı bırakıp Hollanda’yı Türkiye ile kıyaslarsak… Hollanda’nın 2019 toplam ihracatı 758 milyar dolar. Bunun 94.5 milyar Euro’su tarımdan. Türkiye’nin 2021 ihracatı 225.4 milyar dolar, bunun sadece 25 milyar doları tarımdan.

*Hollanda’nın kişi başı milli geliri, 59 bin 700 dolar. Türkiye’deki milli gelir ise 8 bin 600 dolar.

*Hollanda, Türkiye’nin dış borç aldığı üçüncü ülke… İki yakamızı bir araya getiremeyip, elimizi dışarı açtığımızda bize elini uzatan bir ülke… Dahası, pek çok Türk şirketi Hollanda sermayesinin elinde!

Tarımsal ihracatta dünya ikincisi

Şimdi düşünün…

ABD ile kıyaslandığında, avuç içi kadar bir ülke…

ABD’nin 270’te, bizim 23’te birimiz kadar.

Konya’dan biraz daha büyük…

Mini minnacık…

Ama Hollanda, bugün dünyanın ABD’den sonra ikinci “en fazla tarımsal ürün ihraç eden” ülkesi!

ABD’nin nüfusu 380 milyon…

Türkiye’nin nüfusu 84 milyon…

17 milyon nüfuslu Hollanda’nın tarımda yakaladığı mucizeye bakın!

ABD’nin 2019 tarımsal ürün ihracatı 140.5 milyar dolar…

Hollanda’nınki 94.5 milyar Euro!

Küçücük bir ülke nasıl oluyor da dünyayı besleyebiliyor?

Bereketli Anadolu topraklarında biz neden en pahalı sebze, meyve ve gıdayı tüketiyoruz?

Neden en pahalı eti biz yiyoruz?

Milli gelire bakarsak, bir Hollandalı bir Türk’ten neden 7 kat daha varlıklı?

Virüslü yaşadığımız şu günlerde, yetkililer hâlâ “Tarımda sıkıntı yok” tekerlemesini dillerinden düşürmüyorlar.

Her konuda olduğu gibi, tarım konusunda da iyimserler.

İşin uzmanlarından uyarı üzerine uyarı gelmesine rağmen, bir planlama, bir düzenleme, bir yol haritası henüz ortaya konmuş değil.

Hollanda, bunu nasıl başarmış?

Hollanda, burnumuzun dibi…

Bizimkiler gidip, tarımda bu mucizeyi nasıl yaratmışlar incelediler mi, çok merak ediyorum.

İnceledilerse, yıllardır neden yararlanmadık?

Neden onların yürüdüğü yolda yürümedik?

Hollanda, başarıyı şöyle yakalamış:

*Bilimi rehber edinmiş.

*Özel sektör, üniversite ve kamu el ele vermiş.

*Suya bağımlılığı, son 20 yılda yüzde 90 oranında azaltmış.

*Kimyasal ilaç ve gübre kullanımını neredeyse sıfırlamış.

*Hayvan yetiştiriciliğinde antibiyotik kullanımını yüzde 60 azaltmış.

*ABD’deki Silikon Vadisi benzeri “Gıda Vadisi” oluşturmuş. Dünyanın en büyük gıda araştırma merkezini burada kurmuş.

*Çoğu yerde “sürücüsüz traktör” kullanıyorlar. Toprak ve bitki analizlerini hava araçlarıyla yapıyorlar.

*Üretim ve pazarlamada belirsizlik yok. İç tüketim ve ihracat, organize edilmiş. Üretenler, kaça üreteceğini, kaça satacağını biliyor, kafaları rahat!

Söylemek istediğim şu

Virüs salgınından sonra, dünya yeniden kurulacak.

Tarım, ön plana çıkacak.

En değerli şey “gıda” olacak.

Sağlıklı gıda…

Bizim buna vakit kaybetmeden hazırlanmamız gerekir.

Şunu unutmayalım.

Ülkeler; artık “nicelikleriyle” değil, “nitelikleriyle” ölçülüyor.

Eğer eğitimli ve donanımlı değilse, eğer çalışıp üretmiyorsa, nüfus çokluğunun fazla bir önemi yok.

Yine toprak işlenmiyorsa, “boş toprak” da önemli değil.

Günümüzde; bilgi önemli, bilim önemli, teknoloji önemli, çalışıp üretmek ve artı değer yaratmak önemli!

Ülkeler, artık “üreterek” yarışıyorlar.

Üretime dönük değilse, bilgi ve bilimin de artık bir önemi yok.

Üretime dönük olmayan bilgi, işe yaramaz, “ansiklopedik bilgi” olarak kabul ediliyor.

Eğitim sistemimizi, ekonomik sistemimizi, dünya görüşümüzü buna göre yeniden düzenlemeliyiz.

Dünyada “boş kahramanlıklar” dönemi bitti.

“Çalışmadan, üretmeden, borç alarak keyif çatma” denemi sona erdi.

Eğer geleceğe hazırlanamazsak, geçmişin hataları içinde yok olup gideriz.

Derinleşen cehalet ve giderek dışa bağımlı olmanın girdabından kendimizi kurtarmalıyız.

Hollanda, 2030 için kendine hedef koymuş, tarımsal ürün ihracatında ABD’yi geçip “dünya lideri” olacağım diyor.

Türkiye’nin hedefi ne?

Yıllarımızı hep “hedefsiz” mi geçireceğiz?