İstanbul’un da bizim de şakamız yok

Pazar akşamı İstanbul’da, üst üste üçüncü deplasmanda zor bir maça çıkacağız. Mehmet Altıparmak ile yeni ve daha güçlü bir döneme başladık. 1 galibiyet, 1 beraberlik, 1 yenilgi aldık. El alem ‘Play-Off, Süper Lig havalarındayken, bu ligi iyi izleyen biri olarak “Ligden düşmeyelim de” dediğimizde alay edenler oldu. İşte hayaller Süper Lig, gerçekler 2.Lig kapısı. Tuzla ile 0-0 berabere aldığımız maçla aynı sahada ve saatte karşılaşacağımız İstanbulspor, ligin en kaliteli takımı oldu. Yani adamların şakası yok. Ama bizim hiç şakamız yok. Bu hafta 3 puanımızı şimdiden yazın bir kenara.