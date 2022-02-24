CHP’nin Zam Duvarı’nı YRP’li Aras da imzaladı

Bir yandan ekonomik kriz…

Bir yandan işsizlik…

Bir yandan hayat pahalılığı…

Bir yandan peş peşe gelen zamlar…

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CHP Kartepe ve İl Gençlik Kolları, önceki gün Köseköy Salı Pazarı önünde “Zamlar Geri Alınsın” eylemi altında bir “Zam Duvarı” oluşturdu…

İlginç bir kampanya…

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CHP Gençlik Kolları İl Başkanı Av. S. Zeki Karakadılar, kampanyayla ilgili, “Her geçen gün pahalılaşan hayat şartları artık vatandaşımızı çileden çıkardı. Bizlerde bugün tüm Türkiye'de gençlik kollarımız ile birlikte sahadayız ve zamların geri çekilmesi için çeşitli eylemlerde bulunacağız. İl de gerçekleştirdiğimiz eylemimizde vatandaşlarımızla yüksek gelen faturaları yaktık ve şimdi de de Zam Duvarında halkımızın sesi oluyoruz. İnanılmaz bir tepki var. Artık bıçak kemikte!” dedi.

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Vatandaşlar, bu duvara gelen zamlarla ilgili tepkilerini ve düşüncelerini dile getirdi… Zam duvarına Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Mehmet Aras da zam duvarına düşüncelerini yazdı. Renkli kişiliği ve mizahi açıklamalarıyla dikkat çeken Aras, bu kez CHP’nin kampanyasına destek verdi.

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Geçmiş yıllarda Saadet Partisi de buna benzer bir kampanyayı Belsa Plaza’nın önündeki il binasında yapmıştı…

Vatandaşlar, büyük ilgi göstermişti…

Bu tür kampanyalar, etkili oluyor…

Vatandaşlar bu duvara düşüncelerini yazarak, bir nevi deşarj oluyor…

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Tüketici güveni kan kaybediyor

Global araştırma şirketi Ipsos'un 24 ülkede 18-74 yaş arasında 17 bin 500 kişi ile görüşülerek hazırladığı endekste Türkiye 29.2 puan ile açık ara en düşük tüketici güvenine sahip ülke olarak dikkat çekti. Türkiye'den sonra en düşük tüketici güveninin olduğu ülke Arjantin'de dahi tüketici güveninin 9.2 puan daha yüksek olduğu gözlendi… Türkiye, global tüketici güven endeksinde 24 ülke içinde son sırada yer alırken, 2022 şubat ayı sonuçlarına göre 35 puanlık alt sınırı geçemeyen tek ülke oldu. Bu kadar peş peşe zam gelirse, fiyatlar bu kadar zıplarsa, elbette tüketicinin güveni azalır. Bu şartlarda tüketicinin güveni artarsa, asıl sorun orada başlar.

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Felsefe öğretmeni domates, ziraat mühendisi ıspanak satıyor!

Önceki gün internette haber sitelerini karıştırırken, ilginç bir haberle karılaştım… Haber şöyleydi; CHP Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana’da pazarcı esnafını gezdi, tezgah başındaki felsefe öğretmeni ve ziraat mühendisi gençlerle dertleşti. Felsefe öğretmeni de ziraat mühendisi de pazarcılık yapıyor. Bu haber, Türkiye’nin içinde bulunduğu durumu özetlemeye yetiyor…

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Tavuk kırıntısı kıymete bindi

Zamlardan önce tavuk kırıntıları hayvan barınaklarında köpeklere verildi… Ama şimdi işler değişti… Tavuk kırıntısı, son zamanlarda vatandaşlar tarafından alınıp yemeklerde kullanılmaya başlandı. Talep artınca tavuk kırıntısının kilo fiyatı 1 liradan 7 liraya çıktı. Ne kadar acı bir durum değil mi?

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