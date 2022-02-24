Ekonomimize bir darbe de Rus işgaliyle geldi

Dünya dün sabaha savaşla uyandı. Rusya, Ukranya’yı vurmaya başladı. Birkaç gün önce savaş söylentileri yüzünden tepetaklak olan piyasalar, ilk bombaların atılmasıyla belirsizliğe doğru hızla sürükleniyor.

Dünyanın her yerinde yaşanan ekonomik kriz, ülkemizde daha da ağır hissediliyordu. Elektrik, doğalgaz ve akaryakıta gelen zamların geri alınmasını isteyen vatandaşa bir darbede Rusya-Ukranya savaşıyla geldi.

Sabahın ilk saatlerinde dolar 14 TL’yi geçti. Korkulu rüyamız yeniden hortladı.

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük askeri harekatı başlattıktan sonra küresel piyasalarda sert hareketler görülüyor. Altın ve petrol fiyatları fırlarken, kripto paralarda sert düşüşler yaşanıyor. Dolar ise emin adımlarla yükselişte.

Ukrayna’nın NATO’ya girmesini istemeyen Rusya’nın başlattığı operasyonun ilk gün bilançosuna şöyle bir bakalım;

ALTIN VE GÜMÜŞ ARTTI

Ons altın fiyatı 1905 dolar seviyelerinden 1949 dolara kadar fırladı. Gram altın fiyatı da 866 TL’yi geçti. Gümüşün onsu ise yüzde 2 değer kazandı.

KARA BELA PETROL

Petrol fiyatları, 4’ün üzerinde yükseldi. Petrolün varil fiyatı 102 dolara yükseldi.

RUBLE DÜŞTÜ

İşgalin başlamasıyla birlikte Rus rublesi ABD doları karşısında değer kaybetti.

DÖVİZ

Saat saatlerinde dolar/TL 14 seviyesini geçerken Euro/TL ise 15,90 seviyesinin üzerini gördü.

KRİPTO VARLIKLAR

Harekat sonrası kripto varlıklardan kaçış yaşanırken Bitcoin son bir ayın en düşüğüne geriledi.

ASYA BORSALARI GERİLEDİ

Borsa allak bullak oldu. Borsa yatırımcısının zararı büyük... Moskova borsasında ise işlemler durduruldu.

Kısacası, Rusya’nın Ukranya’yı vurması tüm dünyayı etkiledi. Atılan her bomba piyasalara da atılmış oldu. Daha korku verici olan ise işgal devam ettiği sürece piyasalar etkilenmeye devam edecek ve kalıcı zararlar bırakacak. En kötü senaryo ise önümüzdeki süreçte Rus saldırısının bir dünya savaşına dönmesi…

İster istemez bu savaşın içerisine Türkiye’ye çekilecek. Hatta ilk sinyal Ukranya’nın

Ankara Büyükelçisi Vasil Bodnar’dan geldi. Bodnar, “Rusya'nın ülkesini işgali halinde Türkiye'den Boğazlar'ı Rus savaş gemilerine kapatmasını isteyeceğiz” dedi. Bu durum da bizi otomatikman savaşın içerisine çekecek. Bu durum ilerleyen günlerde bu günümüzü bile aratır hale gelebilir.

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Un kabusu ve doğalgaz kabusu

Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin savaşa dönmesi gele piyasaları etkilediği gibi ülke bazında Türkiye’yi de ekstra etkileyecek. Her iki ülkeden de un ithal ediyoruz. Un fiyatlarının sürekli tırmanışta olduğu ülkemizde, ekmek fiyatları bu artışın etkisi altına giriyor.

Türkiye’de birince sınıf bir un üretimi yapılamıyor. Hem yetiril hem de kaliteli un üretemememiz yüzünden, Ruysa ve Ukrayna’dan un ithal ediyoruz. İthal edilen unlarla yerli un harmanlanarak ekmek unu, pasta, börek unu elde ediyoruz. Bilindiği üzere fırıncılar odası geçtiğimiz günlerde ekmeğin fiyatını yükseltti. Yeni tarife ise yarından itibaren başlıyor. Ancak son yaşanan savaş Türkiye’de un fiyatlarının daha da yükselerek yeni zamların müjdecisi oluyor. Tarım ülkesiyiz deyip unu bile ithal ettiğimiz için dünya da ki her gelişmenin sonucunu direk ülkemizde hissedebiliyoruz. Ukrayna, Rusya savasıda bunlardan biri. Bizi ekonomik anlamda tehdit eden bu savaş ileride doğalgaz sıkıntısı yaşamamıza da neden olabilir. Türkiye, en çok doğalgaz ithalatını Rusya ile yapıyor, bu savaş politikasını iyi yönetemezsek, tüm anlaşmalara rağmen Rusya bizi, doğalgazımızı kesmekle tehdit edebilir. Bu da Türkiye için büyük bir risk olarak zihinlerimizde…

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SHUDER’da yönetim belirlendi

SHUDER (Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği) Kocaeli Şubesi 9. Olağan Genel Kurulu Kocaeli Sivil Toplum Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongrede şube başkanı seçilen Duygu Obuz oldu. Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği’nin yönetiminde ise şu isimler yer aldı, Büşranur Çevik (Sekreter), Ergin Damat (Mali Sekreter), Abdulkerim Şeker (Örgütlenme Sekreteri) ve Yasemin Gözkonan Kahveci ( Eğitim Sekreteri).