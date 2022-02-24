Hatay Expo da Antalya Expo’ya benzemesin

Önce “Expo”yu anlatayım.

Expo, “exposition” Fransızca sözcüğünün kısaltılmışı.

Türkçe karşılığı, “sergi”.

“Dünya fuarı” olarak bilinir.

19.Yüzyıl’ın ortalarından beri düzenlenir, genelde 3-6 ay arası sürer.

İlk Expo, 1851 yılında Londra Hyde Park’ta yapılmış.

Günümüzde, Expo, FIFA Dünya Kupası ve Olimpiyat Oyunları’ndan sonra dünyada ekonomik ve kültürel etki yaratan üçüncü en büyük organizasyon olarak bilinir.

Ülkemizde ilk kez 2016 yılında Antalya’nın Aksu İlçesi’nde “Çiçek ve Çocuk Temalı Botanik Expo” açılmıştı.

İkinci Expo “Medeniyetler Bahçesi” temalı olarak 1 Nisan-30 Eylül 2021 tarihleri arasında Hatay’da açılacaktı, pandemi nedeniyle açılamadı, bu yıla ertelendi.

Yeni bir erteleme olmazsa Hatay Expo, 1 Nisan 2022’de açılacak

Antalya Expo’da neler yaşanmıştı?

Antalya Expo, 6 yıl önce 23 Nisan-30 Ekim 2016 tarihleri arasında açılmıştı.

Tam 191 gün açık kaldı.

O zamanın parasıyla 1 milyar 800 milyon lira harcandı.

Nisan 2016’da dolar kuru, 2.85 TL idi.

Varın, bir Expo için ne kadar servet harcandığını siz hesap edin.

1121 dekarlık bir alanda kuruldu, 5 milyon ziyaretçi ağırlandı.

Hatırlar mısınız, aylarca reklamı yapılmıştı, taa İstanbul’dan başlayarak Antalya’ya kadar Expo’ya şu kadar kilometre kaldı diye “yol tabelaları” konulmuştu.

Sonra ne oldu?

Sonra, Expo bitti, Expo’nun kurulduğu alan kaderine terk edildi.

Sahipsiz kaldı, viraneye döndü.

Ne ilgisi varsa, Expo, Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun bütçesinden yapılmış.

EXPO kapanınca, nasıl yaşatılacağı da planlanmamış.

1121 dekar büyüklüğündeki bir botanik bahçesi, sistemli ve disiplinli bakılmazsa yaşatılabilir mi?

*Su havuzları çamurlaşıp yosun tutmuş, ahşap köprüler yıkılmış.

*Ülke bahçelerindeki tüm çiçekler çürümüş.

*Sürekli yemyeşil olması gereken “bitki heykelleri” kurumuş.

Bakmışlar olacak gibi değil, Expo alanı Özelleştirme Yüksek Kurulu tarafından Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na devredilmiş.

Tekrar canlandırmak için bir şeyler yapmışlar, ama boşuna!

Şu fakir ülke, 1 milyar 800 milyon lira harcayarak bir botanik bahçesi yapıyor…

191 günlük uluslararası bir etkinlik gerçekleştiriliyor…

Sonra kaderine terkediliyor…

Ortalık viraneye dönüyor…

Ne bakan var, ne ilgilenen…

Aradan iki yıl geçiyor…

“Öldürdük, para harcayıp yeniden canlandıracağız” diyorlar, tekrar para harcıyorlar.

Yazık, vallahi de billahi de bu milletin parasına yazık!

Şimdi, bütün bu anlattığım “geri zekâlılığın” bir sorumlusu olmaz mı?

Yok, olmadı, sorumlusu bulunamadı.

İyice bir incelense, bu işin altından ne kadar çok katakulli çıkar!

Ama kimseden ses yok!

Özellikle bizim gibi ekonomi çarkını borçla çeviren ülkeler için bu yatırımlar yanlış.

Yapılmamalıydı…

Madem yapıldı, yaşatılmalı ve ekonomimiz için kazanca dönüştürülmeliydi.

O da yok.

O zaman bu yatırımların yapılmasına karar verenlerden hesap sorulmaz mı?

Yazık bu milletin parasına!

Yalvararak borç aldığımız paraların harcandığı yerlere bakın!

İnşallah Hatay Expo’da benzer hatalar yapılmaz

Size Antalya Expo’da olup bitenleri anlattım.

Zar zor bulduğumuz o borç paraların böyle çarçur edildiğini görünce yüreğim sızlıyor.

Antalya’dan sonra Hatay’da da “Expo” düzenleneceği açıklandığından bu yana “kaygı” içindeyim.

Hatay Expo’nun geleceği de Antalya gibi olmasın, diye dikkat çekmek istedim.

Gerçi, Hatay’da işin içinde Büyükşehir Belediyesi var.

Başkan Lütfü Savaş’ın Expo alanını “kentin en cazibe merkezi” olarak yaşatmaya devam edeceğini, gerekli önlemleri aldığını sanıyorum.

Başkan Savaş’ın konuyla ilgili gazetelere açıklaması da var:

"Bu bahçede 2 bin civarında bitkimiz olacak. Bunların 300 civarı Hatay'a ait endemik bitkiler. Biz EXPO'nun içini öyle bir doldurduk ki 6 aylık EXPO sürecinden sonra da burası hayatta kalsın, insanlar buraya ticarete, eğitime, eğlenceye, kültürel faaliyetlere, 7'den 70'e gitsinler istedik. Antakya'daki alanda bir gastronomi köyümüz var. Yanında 2 doğal sebze üretme yerimiz olacak. Buradaki ürünler organik olacak, gastronomi mutfağında pişirilecek. Bu alanda aynı zamanda 3 bin 500 kişilik amfi tiyatromuz var. 3 bin metrekarede Hatay'daki 13 medeniyeti tasvir eden mozaik çalışmamız olacak. Bunların yanında Uğur Mumcu Meydanı'ndan çıkartmış olduğumuz 5. yüzyıla ait bir kilise ve kalıntılarının olduğu arkeoparkımız olacak."

İnşallah Lütfü Savaş bu söylediklerini inceden inceye planlamıştır, harcanan paralar boşa gitmez ve Expo’nun Hatay’a katkısı kalıcı olur.