“Boğa burcu !..”

Kocaelispor, iki haftadır üst üste deplasmana çıkıyor. Tıpkı ilk yarı üç hafta üst üste iç sahada oynayıp, 9 puan alarak ikinci sıraya çıktığı gibi. Balıkesir’i yenmişti, yine yendi. Ama, Tuzla’yı yenmişti, şimdi berabere kaldı. Serinin üçüncü filmi pazar akşamı yine aynı statta bu kez İstanbulspor’a karşı sahnelenecek. Tahminimi soracak olursanız, beraberlik ‘altın’ puan olur derim. İstanbulspor gerçekten iyi. İbrahim Yılmaz durdurulamıyor. 2-1 yendiğimiz maçta da göstere göstere kafa golü atmıştı. Balıkesir’det arih tekerrür etti, kalede yine İsmet varı yine qenalkt kurtardı 3 puanı yine kazandırdı. Tuzla’da tarkih bizi yanılttı. İstanbul7da tarih tekerrür etsin istiyorum, tahmini açıklıyorum:

Yine 2-1 kazanırız…

Yenilirsek…

Önce kazanları kaynatırız…

Sonra kazanları kaldırırız...

“Altı” Parmak’tan, “7”nci puanı istiyoruz…