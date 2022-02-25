Hocalı soykırımının yıldönümü

Kardeş Azerbaycan bağımsızlığını kazandığı zaman düzenli bir ordusu ve silah gücü yoktu. Bunu fırsat bilen Ermeniler, Rusya'nın desteği ile 1992 yılı 25 Şubat’ı 26 Şubat’a bağlayan gece sırf Hocalı Kasabası’nda 613 suçsuz ve günahsız kadın, erkek, genç, yaşlı demeden tarihte eşi ve benzeri görülmemiş bir vahşet içinde soykırım yaptılar.

Ayrıca Azerbaycan topraklarının yüzde yirmisini işgal ettiler.

Çok şükür 2020 yılında 44 süren savaşta bu toprakların büyük bir kısmı geri alındı.

Geçmişteki acıları unutmamak ve unutturmamak hepimizin tarihe borcumuzdur.

Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin 2012 yılında verdiği Haydar Aliyev Kültür Evimizde Türkiye’de ilk ve tek Soykırım Müzesi tarihi belge ve bilgilerle yıllardır geçmişe ışık tutmaktadır.

26 Şubat yıldönümünde ilk gün önceden bildirilen 274 izci ve öğrenciler gruplar halinde Kültür Evini ziyaret edip Soykırım Müzemizi gezip bilgi alacaklar.

Bu ziyaretler bir hafta süresince gruplar halinde devam edecek.

Bugün saat 14.00 de Kültür Evinde Kocaeli Televizyonu röportaj ve çekim yapacaktır.

Şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Bütün halkımızı tarihi gerçekleri belgeleri ile görmeleri için davet ediyoruz.

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EMPERYALİZİMİN KİRLİ SAVAŞI

Maalesef emperyal düşünce ve emperyalizm dur-durak bilmiyor.

Kendi varlıklarının yükselişi için gücünün yettiği toplumları ve değerleri olabildiğince sömürüyor.

Emperyalistler doğuda, batıda, güneyde ve kuzeyde olmaları düşünce ve davranışları değiştirmiyor.

Medeni dediğimiz Amerika ve batılı devletler Ortadoğu'ya demokrasi getireceğiz, Arap Baharı diyerek girdikleri ülkelere kan ve gözyaşı getirerek paramparça ettiler. Irak üçe bölündü. Saddam yok edildi.

Iraklılar Saddam’dan kurtulduk diye bayram ettiler.

Şimdi o dönemi mumla arıyorlar.

Libya yine benzer durumdalar. Diğer ülkeler de hemen hemen aynı.

Sonra Suriye'ye sıra geldi. Ölüm, gözyaşı ve kan. Birkaç parçaya bölünmüş vaziyette ölümler devam ediyor. Desteklenen terör örgütleri cirit atıyor. Amerika, Rusya ve diğer örtülü değerler 800 kilometre sınır komşusu olan Türkiyemiz için altından kalkınılmayacak yük getirdi.

Beş milyon Suriyeli'ye bakmak kaderine mahkum olduk.

Ne olacağını da kestirmek hiç mümkün değildir. Birçok konuda mağdur ve çaresiz kalan biz olduk.

Kaçak göçmen konusu bir sektöre dönüştü. Canını kurtarmak için çabalayan çaresizlerin insan kaçakçıları tarafından sömürülmeleri de bir drama dönüştürüldü.

Ege Denizi’nde kontrolsüz geçişlerde Yunan makamları kaçak göçmenlerin elinde avucunda ne varsa gasp edip denizde boğulmalarına sebep olmaları da acımasızlığın ve hukuksuzluğun yaşandığı çirkin bir ortamdır.

Yüzlerce yaşanan örnekler ne ilk nede sondur.

Evet sayın İrade hocam değerli bir akademisyenimiz olarak " Değerli Bilal hocam,

Ukrayna için çok üzülüyorum, onları görüyorsunuzdur."

diyerek ortak duygu ve düşüncelerimizi dile getiriyorsunuz. İnsan olanın üzülmemesi elde değildir.

Evet, Putin gittikçe emperyal gücünü pekiştirmekte ve meydanı boş bulup atını oynatmaktadır.

Ukrayna'ya bol keseden atıp tutan batılı egemen güçler şimdi patlayan bir balon durumuna düştüler.

Gece sabaha kadar Ukrayna'nın stratejik noktaları ateş altına alındı.

Acı ve gözyaşı başladı.

Ne olacağı inşallah geçmiş örneklere benzemez diye kendimizi teselli etme durumunda kalıyoruz. Kırım ve benzer örnekler ortada unutulmayacak acıları ile hafızalardadır.

Şimdilik görünen odur ki bana dokunmayan yılan bin yaşasın düşüncesi ile konuşup yorum yapıyorlar.

Dünya geçmişten ders çıkarıp geleceği iyi görüp yorumlayarak basiretli ve cesaretli lider yokluğunu çekiyor.

Başkan Baydın'ın Güven vermeyen istikrarsız ve zikzaklarla dolu politikaları Rusya Devlet Başkanı Putin' e cesaret vermesi sonucunda istediği gibi karar alıp uygulaması Batılı müttefik devletlere atılan şiddetli bir tokattır.

Putin hepsinin balonunu söndürdü.

Eski Başkan Tramp olsaydı Putin bu konularda rahatça acımasız ve pervasız bir şekilde davranamaz diye düşünüyorum.

Amerika tek kutuplu dünyamızda istediği gibi at koşturup semeresini topladı.

Putin davranış ve uygulamaları ile Dünyamızı iki kutuplu bir güç haline getirmeye mi çalışıyor?

Gelecek günler çok şeylere gebe görünüyor!