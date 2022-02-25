Uykuları  kaçıran  dolunay

Dolunay, sanatçılara, filozoflara, roman yazanlara ve film yapımcılarına ilham veren çok düşündürücü bir doğal olaydır.

Denizlerde gelgit olayını ve tarımda bir zamanla ay takvimine saygı gösterildiğini bildiğimiz halde, ayın dünyamız canlıları üzerindeki etkilerini kabul etmekte zorlanıyoruz.

Bunlardan biri olmama karşın çok sevdiğim bir arkadaşım, yaptığımız bir görüşmede dolunay zamanı iyi uyuyamadığını söyleyince merak ettim ve bu konudaki bazı bilimsel yayınları inceledim.

Acaba uyku ile dolunay arasında nasıl bir ilgi bulunuyor?

Ancak öncelikle bilmemiz gerekiyor ki..

Bir yetişkinin yaklaşık 8 saat gece uykusuna ihtiyacı vardır,

Ertesi gün kendinizi dinlenmiş hissetmeniz için yeterli süre uyumanın yanı sıra, gün içinde "şekerleme" yapmaktan kaçınmalısınız,

Sabahları aynı saatte uyanmaya çalışmalısınız. Çünkü bu alışkanlık düzenli bir yatma saatini de destekler ve "biyolojik ritminizi” düzenlemenize imkan sağlar,

Rahat, karanlık ve sessiz bir ortam, gece uykudan uyanma olasılığını azaltır,

Uyuduğunuz odanın sıcaklığı çok önemlidir: Araştırmalar, soğuk bir ortamın uykuyu kolaylaştırdığını göstermektedir. İdeal olan sıcaklık 16-23 derece arasındadır.

Uyku saatinden önceki 6 saat içinde kafein içeren içecek ve yiyeceklerden uzak durmalısınız.

Bunlara uyuyor ama dolunaylı gecelerde uyumakta zorlanıyor musunuz? Bu durumda ayın evrelerine çok duyarlı bir biyolojik ritminiz var demektir. İnsanlarda da bu tür biyolojik ritmin olduğu, ilk kez İsviçre’de Basel Üniversitesi, Lozan Politeknik Üniversitesi ve Zollikon Uyku Kliniği'nde yürütülen araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur.

Yani. biyolojik ritminiz çok duyarlı ise dolunayda size uyku yok!..

Bir yıl boyunca 33 gönüllünün uykusunu izleyen araştırmacıların topladığı verilere göre, dolunayda derin uyku ile ilgili beyin aktivitesi yüzde 30'a da varan oranda düşmekte, uykuya dalmak için ortalama beş dakika daha uzun zaman gerekmekte ve toplam uyku süresi yaklaşık 20 dakika azalmaktadır. Yale Üniversitesinde yapılan bir başka araştırma da 29,5 günlük ay döngüsünün uyku düzeninde farklılıklar yarattığını ortaya koymuştur.

Bu konuda çalışanlar olayı o kadar değişik açılardan irdelemişler ki şaşırmamak mümkün değil.

İncelediğim bir yayında şu satırlar var: “Evrimsel bir açıklamaya göre, atalarımızın kendilerini yırtıcılardan korumak için dolunay gecelerinde az uyumaya duyarlı hale gelmeleriyle oluşan döngüsel mekanizma genetik yolla yeni nesillere geçmiştir.”.

Gel de işin içinden çık!… Dolunay safhası başlayınca uykunun kaçması genetik olarak normal !.. Yapacak bir şey yok !.

İsveç’te Uppsala Üniversitesi tarafından yürütülen bir araştırmada kentte yaşayan 22-80 yaşları arasındaki 492 kadın ve 360 ​​erkeğin gece uykularında çeşitli veriler kaydedilmiş. Yeni ay ile dolunay arası devrede kadınların uyku kalitesinin iyiliğine karşın erkeklerin uyku kalitesinin kötü olduğu belirlenmiş. Bunun nedeni erkek beyinlerinin, belli evrelerinde ayın yansıttığı fazla güneş ışığına, kadınlarınkinden daha duyarlı olmasıymış. İnanılır gibi değil..

Dolunay nedeniyle de uyku kalitesi düştüğünde, aslında çoğu insanımızın bilmediği ve sağlımız açısından çok önemli bir durum oluşuyor.

Bu düşüşün en etkin nedeni ışık. Uykunun düşmanı olan yapay ışık ile ay ışığı, güneş ışığı gibi doğal ışık. Uyuduğunuz odaya sokak lambalarından akseden veya tam karanlığın oluşmasını engelleyen ev içi aydınlatmadan kaynaklanan ışık kirliliği hayatınızı dolaylı olarak çok olumsuz etkilemektedir. Çünkü bu durum, bedeninizde “Melatonin” üretiminin azalmasına neden olmaktadır

Peki…Melatonin nedir? Beyin tarafından salgılanan ve biyolojik ritmimizi düzenleyen hormondur. Temel özelliği, gece uyku sırasında, karanlık ortamda, sabah 2 ile 4 arasında maksimum düzeyde olmak üzere salınması, sabah yaklaştıkça salınımının azalan bir aşamaya geçmesi ve ışığın ulaşmasıyla uyuma işlemine son vermesidir. Bu hormonun salınımı çocuklarda çok fazladır. Ergenlik çağına girmeyle azalmakta ve yaş ilerledikçe düşmektedir. Melatonin uykuyu iyileştirmekte, bağışıklık sistemini kuvvetlendirmekte ve merkezi sinir sistemini korumaktadır. Başta kanser olmak üzere birçok tehlikeli hastalığa karşı vücudun tam savunma halinde kalabilmesi için her zaman tam karanlık odada uyumak gereklidir. Bu nedenle özellikle çocukların karanlık odada uyuma alışkanlığı edinmesi çok önemlidir. Çünkü yapılan bilimsel deneylerde, bu hormonun, karanlıktaki seviyesinin, ortamın ışık alması halinde hemen düşüşe geçtiği belirlenmiştir.

Benim gibi yapın; ben yıllardır adeta “zifiri karanlık” bir odada uyurum..Dolunay gelsin de uykumu kaçırsın!

Kaynak:

1) Anonim, 2010. Inquinamento luminoso. ISPRA /Italia

2) Fabrizia Sacchetti .2021.Il sonno degli uomini peggiora con la Luna

piena? Scienze /Focus

3) Anonim.2013. Quando la luna piena turba i nostri sonni