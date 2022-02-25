Şu “Ukrayna olayı”, Türkiye için tam “kambur üzerine kambur” oldu.

Mevcut sıkıntılarımızı nasıl atlatırız diye kara kara düşünürken, mevcut kamburların üzerine bir de “Ukrayna kamburu” bindi.

Hem öyle bir kambur ki, atsan atamazsın satsan satamazsın.

İki arada bir deredesin.

Aşağı tükürsen sakal, yukarı tükürsen bıyık.

Ukrayna’da başlayan olaylardan en fazla zarar görecek 3 ülke var.

Ukrayna, Rusya ve Türkiye…

Ukrayna ve Rusya; adına ne dersek diyelim, savaşan, işgal eden-işgale uğrayan, gerilimin odağındaki iki ülke.

İnsanlar ölecek, yaralanacak, işini kaybedecek…

İşyerleri kapanacak, üretim düşecek, ekonomi çökecek…

Devletin ve toplumun, “harcama öncelikleri” değişecek…

Eee, şimdi ortada bir de “ambargo” var.

“Dünyanın jandarması”, başımızdaki “ağababamız”; “Alamazsın, satamazsın” diyecek.

“Hile uygulayıp almaya satmaya kalkarsan, İran’da başına gelenleri unutma” diyecek.

“Zaten sabıkalısın, zaten ilişkilerimiz pamuk ipliğine bağlı, sakın adım atma iyice aut olursun” diyecek.

Emperyalist Amerika, elimizi kolumuzu bağlayacak, bu işten en fazla zarar gören üçüncü ülke biz olacağız.

Rusya’ya da Ukrayna’ya da “midemizden” bağlıyız

Türkiye, bir zamanlar tarımda “kendi kendine yetebilen” bir ülkeydi.

Buğdayımızı, mısırımızı, fasulyemizi, mercimeğimizi, nohudumuzu, yağlık tohumlarımızı kendimiz yetiştiriyor, karnımızı doyuruyorduk.

Ahırımızda inek, koyun, keçi; kümesimizde tavuk besliyor, etinden, sütünden, yumurtasından yararlanıyorduk.

En azından “gıdada” dışa bağımlı değildik.

Ya şimdi?

Türkiye, Rusya’dan en fazla buğday, arpa, ayçiçek yağı, nohut, bezelye, mısır, kanola, soya, daha ötesi “sap-saman-kaba yem” ithal eden ülke.

Tarım ithalatımızın yüzde 70’ini Rusya’dan karşılıyoruz.

Yüzde 15’ini de Ukrayna’dan…

“Rusya ve Ukrayna’ya midemizden bağlıyız” demem bundan.

Ne olacak şimdi?

Dahası var

Turizmimiz, yüzde 35-40 oranında Rusya ve Ukrayna’dan tatil için geleceklere bağlı.

Bu savaş, bu yıkım, bu gerilim böyle devam ederse, önümüzdeki aylarda bu iki ülkeden turist gelir mi?

Gelmez.

Pandemi nedeniyle sıkıntı yaşayan turizm sektörü, son iki yıldır Rusya ve Ukrayna’dan gelen turistlerle durumu kurtarmaya çalışıyordu.

Geçen yıl Rusya’dan 4.5 milyon, Ukrayna’dan ise 2 milyon turist ülkemizde tatilini geçirmişti.

Şimdi turizmciler de “Eller yukarı” diyecek.

Sektör, bu yıl gelirde 6-10 milyar dolar arası kayıp bekliyor.

Rusya ve Ukrayna’ya yaş sebze ve meyve ihraç edenleri unutmayalım.

Bu iki ülkede “müteahhitlik hizmeti” verenleri de…

Türkiye, bu sektörlerin ülkemize katkılarından da mahrum kalacak.

TÜİK verilerine göre, iki ülke ile ilgili 40 milyar dolarlık “ticaret hacmi” tehlikede.

Asıl tehlike

Bütün bunlar çok önemli.

Ama hepsini bir tarafa bırakın, gelişen olaylar başımıza daha büyük bir bela açabilir.

“Ağababamız” Amerika, bize “Rusya’nın Karadeniz’deki etkisi çok arttı. Montrö Sözleşmesi’ni gevşetin, NATO gemileri bazı kısıtlamalar olmaksızın Karadeniz’e geçsin” diretmesinde bulunabilir.

ABD bu, Türkiye ile Rusya’nın arasını iyice açmak için “hinliğine” bunu isteyebilir.

Asıl böyle bir diretme, Türkiye’nin başını iyice belaya sokar.

Özetle…

Zor durumdayız.

Zorluklar, daha da artacak.

İnşallah yaşadıklarımız, “aklımızı başımıza almamıza” neden olur.