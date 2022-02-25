Dino’nun afra tafrası Altıparmak’a sökmez

Son yıllarda tanıdığım en şımarık futbolcu olan Dino, Mustafa Reşit Akçay ve yönetime istediği her şeyi yaptırdı. Ülkesine tedavi için gittiğinde gecelerini nerede geçirdiği Instagram’da boy boy fotoğraflarla görüldü. Özel yaşantısı tabii ki bizi ilgilendirmez, ama sahada yoksan, antrenman yapmıyorsan, zamanının değişik yerlerde geçiriyorsan, yönetimin buna el koyması lazım. 25 golle uçup, 9 gole fit olan Dino, üstüne üstlük bir de afra tafra yaparsa, Altıparmak duvarına fena toslar. 41 nolu formayı ve kaptanlığı istediği iddia edilen Dino, menemen maçında da arkadaşları sahada mücadele verirken sakatlığını bahane edip, tesislerde kaldı ve maçı TV’den bile izlemedi. 11 yıl sonra yeniden 1.Lig’e yükselen Kocaelispor ise bunca yıllık özlemini sahada bir 41 numarayla temsil edilememenin dayanılmaz acısıyla daha çok hissediyor. Ha, sizin için ‘Ne olacak alt tarafı bir 41 numaralı forma’ diyorsanız, bu yazıyı hiç okumamış olun.