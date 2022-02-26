Trafikte öfkeyi dindirmek için NELER YAPILMALI?

Sürekli öfke duymanın bir kişilik özelliği olarak belirdiği kişilerin daha riskli araç kullanma eğiliminde olduklarını belirten uzmanlar, bu durumun yaşam stresi ile başa çıkamamaya dair bir yansıma olabileceğini ifade ediyor. Uzmanlar, trafikte öfke yaşanması durumunda mümkünse sürüşe ara verilmesini ya da müzik dinlenmesini tavsiye ediyor.

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Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, trafikte insanları tahammülsüzlüğe sürükleyen etkenleri ve öfkeyi azaltacak tavsiyelerini paylaştı.

Yaşam stresi önemli bir etken

Öfkenin ifade edilmesine sıklıkla trafikte de rastlanıldığını belirten Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, “Sürekli öfke duymanın bir kişilik özelliği olarak belirdiği bireyler, araç kullanırken daha öfkeli olmaya eğilim gösterebilirler. Bu durum yaşamın yarattığı stres ile başa çıkamamaya dair bir yansıma da olabilir. Kişiler ana ihtiyaçlarını anladıklarında kendilerini daha iyi kontrol edebilirler.” dedi.

Dolmuşluk hissi tahammülsüzlük yaratıyor

Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, günlük hayatta yaşanan sorunlarla başa çıkılması gereken başka bir durum olduğunda dolmuşluk hissi ile tahammül edilemediğini ve o nedenle stresle başa çıkmak için öncelikle durumların birbirinden ayrıştırılması gerektiğini söyledi.

Öfkeyi dindirmek için müzik dinlenebilir

Öfke düzeyi yüksek kişilerin trafikte daha çabuk öfkelendiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin, “Yapılan araştırmalar da bunu gösteriyor. Öfke düzeyi yüksek kişiler diğer sürücülere kıyasla daha riskli araç kullanma eğilimleri olabiliyorlar. Öfke durumunda risk alma ihtimali daha fazla olacağı için dikkat odağını değiştirecek eylemlerde bulunmak daha iyi sonuç verecektir. Trafikte öfke yaşandığında sürüşe ara verilebilir ya da bir müzik açılabilir. Eğer bu küçük ipuçları fayda sağlamıyorsa uzmandan destek almak en doğru hamle olacaktır.”

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Uzman Klinik Psikolog Aziz Görkem Çetin’in görüşlerini yukarıda sizinle paylaştım…

Çetin, trafikte öfke yaşanması durumunda mümkünse sürüşe ara verilmesini ya da müzik dinlenmesini tavsiye ediyor.

Bu görüşe katılıyorum…

Öfkeyle araç sürmek, büyük sorun yaratır…

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Yemekten sonra çay ve kahve tüketimine dikkat!

Dr.Fevzi Özgönül, Yemeklerden hemen sonra içilen çay ve kahvenin içerisinde bulunan bazı maddelerin , demir emilimini yarı yarıya azalttığını belirtti.

Kahveyi yemekten hemen sonra tüketmeyin. Neden mi?

Kahveyi yemekten hemen sonra tüketmek demir emilimini olumsuz yönde etkiliyor. Demir insan vücudunda toplam 4-5 gr bulunduğu halde çok önemli bir elementtir. Demir bağışıklık sisteminin güçlenmesi, sinir iletimi, dokulara oksijen taşınması, DNA, RNA ve protein sentezi gibi yaşam için önemli olan birçok enzimin yapım aşamasında görev almaktadır. Bu nedenle demir eksikliği, özellikle büyüme çağındaki çocuklarda, ergenlik çağında ve kadınlarda hamilelik döneminde ortaya çıkmaktadır.





Çay, demir emilimini azaltıyor

Yemeklerde hemen sonra içilen çay da besinden alınan demirin emilimini azaltır. Çay, kahve ve kakao içerisinde bulunan bazı maddeler, demir emilimini yarı yarıya azaltır. Bu nedenle yemeklerin hemen üzerine içilen çay ve kahveden vazgeçmemiz gerekir. Tabii ki demirin faydaları olduğu gibi fazlalığının da zararları vardır. Bünyeye fazla miktarda demir almak damar sertliğine, hücrelerin yağlanmasına ve erken yaşlanmasına da sebep olur. Demir fazlalığı kanser riskini artırdığı gibi siroz, şeker hastalığı, halsizlik, iştahsızlık, kalp büyümesi, bulantı, kusma, nefes darlığı gibi rahatsızlıklara da sebebiyet vermektedir diyen Dr.Fevzi Özgönül ,’ İnsanların günlük alması gereken demir miktarı 10-15 mg’dır. Bebeklerde 1-2 mg, yetişkin erkeklerde 10s mg, kadınlarda 20 mg, gebeliklerde ise 30-35 mg olarak tavsiye edilir.’dedi. Dr.Fevzi Özgönül’in bu önerilerini dikkate almakta fayda var.

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Mutfakta vakit kazandıran İPUÇLARI

• Makarna veya sotelerinize lezzet vermek için ağır kremalar yerine az yağlı sütle elde ettiğiniz sosları ekleyebilirsiniz.

• Etlerinizi mühürlerken veya ızgara yaparken kuru baharatlar yerine taze yaprak baharatları denemelisiniz. Kuru baharatlar yüksek ateşte yanarak lezzet kaybı oluşturacaktır.

• Kemik veya tavukları kaynatıp yemeklerinize lezzet vermesi için suyundan faydalanabilirsiniz. Bunun için buz kalıpları iyi fikir olabilir.

• Fırın tepsilerinin kirlenmesini istemediğinizde kolay kullanımlı yağlı kağıtları tercih edebilirsiniz.

• Kızartma seven ve kilo almak istemeyen biriyseniz, patateslerinizi dilimleyip baharat ekledikten sonra, fırına yağlı kağıt üzerine ekleyin. Fırında kızartma lezzetini denemelisiniz.