Putin’in Yolu: Ukrayna

Bu yazı Rusya’nın Ukrayna işgali başlamadan önce yazılmıştır. Bu kısa notu eklediğim 26 Şubat 2022 saat 11.25 itibariyle Ukrayna hükümeti, ordusu ve halkı bir kahramanlık örneği sergileyerek Rus emperyalizmine karşı dirayetle mücadele etmektedirler. Takdirlerimiz, sevgimiz ve dualarımız onlarla.

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Geçen hafta sizlerle yine bu sayfalarda paylaştığım “Putin Hitler’in İzinden Gidiyor” başlıklı makalenin devam yazısıdır. O yazıyı okumayanların öncelikle gazetemizin internet sitesinden o yazıya göz gezdirmeleri; bu yazıdaki bazı görüşlerin havada kalması olasılığını engelleyecektir.

1991 yılında üzerindeki ağırlıkları atan ve yeniden yapılanma sürecine giren Rusya’nın bile isteye yaşamına son verdiği ancak bunu batı dünyasına bir zafer kazanmışçasına payelenmeleri için verdiği “SSCB’nin dağılışı” sonrasında önce Çeçenistan sonra Gürcistan üzerine yaptığı stratejik ve askeri operasyonlarla Putin’in gittiği yolun ilk adımlarını sizlere aktarmıştım.

Ayrıca belirtmemde fayda var; bu yazı ve geçen haftaki yazımda Rusya’nın genişleme politikalarının sadece eski Sovyet coğrafyasında olan kısımlarına değiniyorum. Suriye, Kuzey Buz Denizi de denen Arktik Okyanusu ve dünyanın diğer coğrafyalarındaki askeri, ekonomik ve siyasal genişleme politikasını dışarıda bıraktım.

UKRAYNA

1991 yılında bağımsızlığını ilan ettikten sonra Ukrayna’nın AB, ABD ve NATO yanlısı bir politika izlemesi eşyanın tabiatı gereğince olağan bir süreçti. Zira önce Çeçenistan sonrasında da Gürcistan’ın yaşadıklarına bakınca Kuzeydeki Ayının sırayla yuttuğu devletler arasında Ukrayna’nın katılması tarihin doğal akışıydı. Üstelik Ukrayna’nın diğer devletlere göre farklı konumunu da yine bu sayfalarda 29 Ocak 2022 tarihinde sizlerle paylaştığım “3. Dünya Savaşı İklim Krizinden Çıkacak” başlıklı yazımda da açmaya çalışmıştım.

2013 yılında Rus yanlısı politikalara sahip olan Yanukoviç’in Ukrayna Devlet Başkanı olmasının akabinde Putin’in ajandasındaki Ukrayna sayfası da fiilen açılmış oldu. Göreve gelir gelmez Brüksel’le olan tüm süreçleri askıya alan Yanukoviç’in bu kararı sonrası ülkede iç karışıklıklar başladı ve bugüne gelen sürecin startı verildi. Bu ilk gösteriler sürecinde yüzden fazla Ukraynalı hayatını kaybetti. 2014 yılının başlarında Ukrayna Parlamentosu devlet başkanı Yanukoviç’i görevinden azletti. Halkın gücü diktatörü yerinden etmişti ama cin de şişeden çıkmıştı. Putin bu demokratik süreci bir “darbe” olarak niteledi ve el yükseltmeye başladı.

Ukrayna açısından istikrarsız bu süreci fırsata çeviren Putin “gerekirse askeri olarak müdahale ederiz” dedi ve dediğini de yaptı. 2014 yılında yasadışı bir referandumla Kırım’ın Rusya’ya katılması kararı sandıktan çıktı ve Rusya namlunun ucunda kurulu sandıklarla Kırım’ı ilhak etti. Bu açıklamayı da bizzat Putin birinci ağızdan yaptı. Akabinde bölgedeki tüm eski Sovyet askeri üslerini yeniden aktif hale getirdi ve askeri yığınak başladı.

Azak Denizi’yle Karadeniz’i birbirine bağlayan Kerç Boğazı da bugün hala o günden kalan Ukrayna – Rusya arası gerilimin önemli bir başlığı.

Bu süreçte AB, ABD ve NATO; tıpkı 1930’lu yılların sonunda Hitler’in parça parça yuttuğu devletler konusunda “savaşa girmeye değmez” tutumunda davrandılar. Hitler’in Yolunu iyi analiz eden Putin; Batı ülkelerinin refah seviyesi yüksek halklarının bir savaş istemediğini iyi okudu ve bu devletleri tıpkı Hitler’in yaptığı gibi adım adım hedeflerine giderken sürekli tehdit ederek askeri bir müdahaleden uzak tuttu.

Kırım konusunda hedefine ulaşan Rusya hemen akabinde Doğu Ukrayna’da Rus nüfusun ağırlıklı olduğu bölgelerde Ukrayna devletine karşı ayaklanmaları kışkırttı. 2014 yılında başlayan bu Rus yanlısı ayaklanmalarda resmi binaları ele geçiren göstericiler binalara Rus bayrağı çektiler. Donetsk ve Luhansk’ta başlayan ayaklanmalarda halk ve resmi güçler karşı karşıya geldiler.

Birkaç ay içerisinde bu iki bölge Ukrayna’dan bağımsızlıklarını ilan ederek Rus yanlısı birer küçük devletçik oldular. Dünya kamuoyu tıpkı Güney Osetya ve Abhazya’da olduğu gibi bu iki devleti tanımadı ama yine Rusya’nın tanıması yetti. Bu iki devlet adı “Yeni Rusya Federasyonu” anlamına gelen bir federasyon da kurarak birleştiler. Rusya da askeri olarak bu iki bölgeye yerleşti. Namlunun ucunun dokunduğu yer siyasi sınırları belirler prensibi bir kez daha işledi. Rusya Ukrayna’yı parça parça yerken batılı güçler sadece ekonomik yaptırımlarla yetindiler.

BUGÜN VE YARIN

Bugünlerde Rusya askeri yığınakla Ukrayna sınırlarını kuşatıyor. Olası bir savaş durumunda Ukrayna’nın gelen askeri mühimmat desteği, batılı devletlerden gelecek anlık askeri istihbarat akışı ve kuvvetle muhtemel varlıklarını görmeyeceğimiz askeri kurmayların karargahlarda vereceği katkılarla Rusya’ya karşı direnmesi gerekecek. Fiilen NATO ordularının Ukrayna toprakları girmesi haricinde hiçbir şekilde Rusya’ya karşı bu savaşı topyekün bir şekilde kazanma şansları yok. Dünyanın en büyük ikinci ordusu olan Rusya, fiilen sahaya sürüldüğü takdirde zayiatlar verse bile bu savaşı bir şekilde kazanacaktır. Olası ekonomik yaptırımların boyutu, cephede kazanılan savaşın; bölgede tutunabilme sürecine yansıyıp yansımayacağını belirleyecektir.

1991’de başlayan, 2000 yılında hız kazanan ve 2008 yılından bu yana tam gaz süren Rus genişlemesinin eski Sovyet coğrafyası ayağının tarihçesi bu hafta ve geçen haftaki yazılarda özetlediğimiz şekilde. Bu sürecin geldiğimiz noktasını iyi analiz etmek için Putin’in birkaç açıklamasını ve bilinçli olarak sızdırdığı bazı istihbarat bilgilerini de analiz etmemiz gerekiyor.

Mart 2018’de yaptığı bir açıklamada Putin şu sözlerle dünyayı alenen tehditlerinin ilki olmasa da ilk açık ve net olanını yapmıştı: “Küçük boyutlarda çok güçlü bir nükleer güç kaynağı tasarladık. Bu kaynağı yeni üretilen havadan ateşlenen CH-101 füzesi veya Amerikan Tomahawk füzeleri gibi herhangi bir füzenin içine yerleştirebiliyoruz. Bu yeni nükleer kaynak füzeye 10 kat fazla uçuş menzili sağlıyor ki bu sınırsız bir güç anlamına geliyor. 2017 yılı sonunda test ettik ve tüm hava savunma sistemlerini aşabildiğini biliyoruz”

Geçen yılın sonlarına 2021 yılı Temmuz ayına geldiğimizde de Moskova merkezli olarak sızan ya da bilinçli olarak Rusya eliyle sızdırılan bir haber; Putin’in nükleer savaş tehdidi kartını biraz daha açık oynadığının bir işaretiydi: “Putin tarafından verilen emirle iki kıyamet günü uçağının yapımının başladığı bilgisi sızdı. Olası bir nükleer savaşta Putin ve kurmaylarını koruyacak birer uçan savaş üssü olarak değerlendirilen uçaklar, mevcutlardan daha büyük ve daha yüksek donanımlara sahip”

PUTİN VE MACRON

Masa boyutuyla gündeme gelen ve bu magazinel eğlenceli içerik ekseninden çıkamayan Putin – Macron görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında Putin’in yaptığı açıklamaların bir bölümü alenen tüm dünyaya bir tehdit niteliğindeydi. 6 saat süren görüşmenin akabinde yapılan basın toplantısındaki şu iki dakikalık bölüm; dünyanın kaderini değiştirebilecek bir öneme sahip. Zira bir devlet başkanı tarafından, barış amaçlı bir ikili görüşmenin ardından basına ve kamuoyuna yönelik olarak birinci ağızdan yapıldı

“Bunu zaten söylüyordum ama artık herkesin internetten veya basından duymasını istiyorum. Anlıyor musunuz anlamıyor musunuz? Ukrayna NATO’ya katılırsa ve Kırım’ı yeniden almaya çalışırsa Avrupa ülkeleri otomatik olarak Rusya ile savaşa girmiş olacak. Tabii ki NATO Rusya’dan daha güçlü. bunu biliyoruz zaten. Ama unutmayın ki Rusya’nın nükleer silah kapasitesi çoğu ülkeden daha güçlü. Bu savaşta bir galip olmayacak. Ve siz de iradenize aykırı bu savaşın bir parçası olacaksınız. NATO toplu savunmayı onaylarsa sizin de gözünüzü kırpma şansınız olmayacak. Macron bey bunu istemiyor tabi ki de. Ben de istemiyorum. Bu yüzden burada bana altı saatten beri eziyet çektiriyor.”

Putin sonuncusu çok net ve açıkça olmak üzere NATO üyesi ülkelerin halklarını tehdit ediyor. Bizlerin bir savaş yaşamama irademizi kendi siyasi ajandası lehine bir kaldıraç olarak kullanmaya çalışıyor. Siz bakmayın NATO’nun emperyalist bir kuvvet olduğunu iddia edenlere. NATO bir savunma paktıdır ve gerek Balkanlar gerek Afganistan gibi bölgelerde barışın tesisi için başarılı faaliyetler yürütmüştür.

Bu kapsamda bir eleştiri illa ki olacaksa, eleştirilmesi gereken NATO yapısı ve üye ülkelerin olası bir tehdide karşı birbirlerini koruma amacı değil; NATO’yu sürekli olarak kendi çıkarları adına kullanan ve adeta organik bir uzantısı olarak gören ABD’dir. Öte yandan ABD’siz bir NATO’nun da gereken caydırıcılığı olmayacaktır. Bu da diplomasi denilen sanatın ve kurmay askeri bilginin önemini gözler önüne sermektedir.