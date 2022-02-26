Sebze fidelerinin yetiştirilmesi

Saygıdeğer Okuyucularım; Bu yazımda, sizlerle sebze fidelerinin yetiştirilmesiyle ilgili bilgileri paylaşacağım. Sebze bitkilerinden fasulye, bezelye, bakla, turp, ıspanak, bamya tohumları doğrudan doğruya tarlaya ekilir. Bunlardan sık çıkanlar, yerinde seyreltilir. Kereviz, marul, karnabahar, salata, lahana, pırasa gibi kışlık sebzelerin fideleri, ayrıca gübre ve camekânla ısıtılmaya lüzum görülmeden soğuk yastıklara dikilmek suretiyle yetiştirilir. Bunun için bahçenin nispeten kuytuca bir yerinde yüz yirmi santim genişliğinde, dört metre boyunda ve yirmi beş santim derinliğinde tavalar hazırlanır. İçerisine gübre çürüntüsü, toprak ve kumdan hazırlanmış harçlı toprak konulur.

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Mart, Nisan Aylarında adi soğuk yastıkların metrekaresine altı veya yedi gram lahana tohumu, pırasa tohumu da 5 veya 6 gram hesabı ile ekilir. Tırmıkla toprağa karıştırılır, bastırılır. Kaymak bağlamasını önlemek üzere gayet ince bir tabaka kum serpilir. Bunlar, azami on ile on beş gün içerisinde çimlenirler. Zaman zaman otu alınır, sulanır. Lahana fideleri dört, beş yaprak; pırasa fideleri kurşunkalem kalınlığı olunca ve yerine göre Mayıs veya Haziran Aylarında bahçedeki yerlerine kaldırılır. Dikimden evvel fidelerin kök ve yapraklarında kısaltmalar yapılır.

Camekânlı Sıcak Yastıklar

Domates, biber, patlıcan ve bazı yerlerde yapıldığı gibi kabak ve hıyar fidelerinin yetiştirilmesinde sıcak yastık ve camekânlar kullanılır. Camekânlar, bir veya ikiyüzlü olur. İç Anadolu iklim bölgesi için bir yüzlüleri, sahil bölgeleri için de ikiyüzlüleri daha pratiktir. Bir yüzlü olan camekânların yönü, Güney’e ve uzunlamasına doğrultusu Doğu-Batı; ikiyüzlü olanların doğrultusu ise Kuzey-Güney’dir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere…