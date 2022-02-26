Ali Ulvi’nin o karikatürü ve Ukrayna Savaşı

Hani karikatürler vardır.

Bakarsın bir daha bakarsın, düşünürsün düşünürsün…

Sanki bir kitap okumuş gibi olursun.

Ali Ulvi’nin Cumhuriyet’te çıkan “o karikatürü” işte böyle bir karikatürdü.

Taa 1975’te gazeteden özenle kesmiş, arşivime kaldırmıştım, dün bu yazıyı yazarken baktım, yerinde yok.

Hay aksilik!

Oysa o karikatürü bugün köşeme alıp, altına da sadece şu notu düşecektim:

“Dünyada 47 yıldır değişen bir şey yok. O savaş gemisi şimdi Ukrayna’da”

O karikatür, nasıldı?

Yıl, 1975…

Sovyetler Birliği’nin başını çektiği Doğu Bloğu ile Batı Bloğunun başını çeken ABD güçleri arasında 20 yıldır devam eden Vietnam Savaşı yeni bitmişti.

Cumhuriyet Gazetesi’nin birinci sayfasında savaşın sona erdiğini bildiren bir haber ve Ali Ulvi’nin o karikatürü.

Top tüfekle yüklü bir savaş gemisi ve altında üç sözcüklü şu cümle:

“Şimdi nereye gidiyoruz?”

O karikatür, dünyanın gerçeğini anlatıyordu.

O karikatür, emperyalizmin acımasızlığını anlatıyordu.

O karikatür, bir “yüzyılı” anlatıyordu.

Vietnam ne ki, o savaş gemisi Vietnam’dan önce de kaç ülke dolaştı, Vietnam’dan sonra da daha kaç ülkeye gidecek.

Şöyle 1975’ten bugüne kadar geçen yılları bir gözünüzün önüne getirin.

Dünyada savaş hiç eksik oldu mu?

Hiç savaşsız geçen üç beş yıl hatırlıyor musunuz?

“Savaş gemisi”, ülke ülke dolaşıyor.

İşte daha yeni Ukrayna’ya uğradı.

Daha sonra dümenini kim bilir hangi ülkeye kıracak.

Kaç hayat sönecek, kaç ülkenin ekonomisi yerle bir olacak.

Ne uğruna?

Emperyalist ülkelerin paylaşımı sürsün, silah sanayisi çarkını döndürsün diye.

Dünya Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana, 31 yıldır, “tek kutuplu” yönetiliyordu.

ABD, “tek başına kalmış canavar” olarak dünyayı kasıp kavuruyordu.

Rusya kendini topladı, Ukrayna’da boy gösterdi, “Oyunda artık ben de varım” dedi.

Dünyayı bundan böyle “daha sıcak günler” bekliyor.

Ali Ulvi, “çizginin şairi” idi

Yaşı müsait olanlar ve düzenli gazete okurları hatırlar, Ali Ulvi (Ersoy) sanat dünyasında “çizginin şairi” olarak bilinirdi.

Öylesine usta, öylesine mesleğinin zirvesindeydi.

Aslına bakarsanız, gazete karikatürcüleri birer “tarih yazarı”dır da.

Çizgileriyle dönemlerini anlatırlar.

Siyasi entrikaları, yolsuzlukları, savaşları, toplumun sıkıntılarını…

Günü, çizgiyle yorumlarlar.

İşte Ali Ulvi’yi bugün, 47 yıl önce çizdiği bir karikatürle hatırlıyoruz.

Bu, “tarih yazarlığı” değil de nedir?

Çizginin gücüne bakar mısınız?

Ali Ulvi (1924-1996), dönemine “dürüst, geniş kültürlü, kıvrak zekâlı, ince esprili ve devrimci bir sanatçı” olarak damgasını vurmuştu.

Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü mezunuydu.

Çok okurdu, karikatür sanatçısının biyolojiyi, atom fiziğini, ekonomiyi, felsefeyi, tarihi, dini, sosyolojiyi bilmesi gerektiği görüşündeydi.

Uluslararası bir çizerdi.

ABD ve İngiltere’de birçok dergide çizmiş, ama sonunda yerim burası deyip Cumhuriyet’e geri dönmüştü.

Ali Ulvi’nin, dönemini anlatan pek çok karikatürü var.

Ama Vietnam savaşının bittiği gün çizdiği o karikatür, “Savaş gemisinin altında ‘Şimdi nereye gidiyoruz?’ diye yazan karikatürü” Ali Ulvi’yi yaşatmaya devam ediyor.

“Ali Ulvi’nin savaş gemisi”, 47 yıldır liman liman dolaşıyor, son uğradığı liman da Ukrayna.