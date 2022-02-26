Gönlümden geçen: 1-2

Kocaelispor deplasmanda İstanbulspor karşısına çıkacak. Hatırladığım kadroyla İstanbul’un bize şansı pek tutmaz. Bugün de şans yanımızda olsun, ama önce çalışalım ve savaşalım. Çalışmadan şans olmaz. Şans ateşleyici güç olur. İsmet, Berkan, Mazlum, Kolovos, Babacar, hele hele Mehmet Yılmaz, iyi durumdalar. Kulübede kalmaları, tamamen risk olur. Kolovos’ta ısrar edilmeli. Uzun savunma arasında böyle driplingleri olan adamlar her zaman iş görür. Ön libero konusunda sıkıntı hala sürüyor. Mandjeck de, Mehmet Taş da bir türlü istikrarı sağlayamıyor. Belki eskisi gibi İstanbul’a taraftar çıkarması yapamıyoruz ama, on binlerce kalp bu gece Esenyurt’ta atacak.