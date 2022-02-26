Kalbin Rağbeti

Hz. Peygamber’den (S.A.V.) nakledilen şu hadisi sanırım duymayanınız yoktur: "İçinizden biri bir kötülük görürse onu eliyle, buna gücü yetmezse diliyle değiştirsin; buna da gücü yetmezse kalbiyle değiştirsin ki bu imanın en zayıf derecesidir." (Müslim, Îmân 78)

Kötülük karşısında “ne yapılabileceğine” dair temel tutum ve davranışları ifade eden bu hadisle ilgili, kıymetli bir meslektaşım, bir tanıdığının hadiste belirtilen ilkelere dair şöyle bir yorum getirdiğini belirtti: “Bir kötülüğü eliyle düzeltmek, engellemek devletin işi. Orası beni aşar. Dilimle düzeltmeye kalksam bu defa sataşma, saygısızlık gibi algılanabilir ve tartışma başlar. Ne gerek var… Kalbimle buğz etmek, düşmanlık beslemek (çevirilerde bu ifade de geçer) ise manasız; neden birine düşmanlık besleyeyim…”

“E peki ne yapalım?” diye sorduğumuzda “Otur evinde ya!” repliğini alacağımızı düşündüren bu yorum karşısında hem meslektaşım hem de ben şaşırmıştık.

Bunca yıldır bu hadisle ilgili böyle bir yorum ne duymuş, ne de düşünmüştük.

Kötülük karşısında pasif kalmamanın yollarını ifade eden bu hadisin nasıl böyle yorumlanabildiğini, bu yoruma götüren sebepleri anlamaya çalıştık.

Zorlandık.

Hadiste kötülüğün elimizle “değiştirilmesi” ifadesinin, kötülüğe verilecek tepkisel bir karşılık mı yoksa bir kötülüğün yol açtığı, açacağı zararların kötü etkisini iyilikle tersine çevirmeye ya da engelleyebildiklerimizi, yerine iyilik inşa ederek engellemeye yönelik eylemler olarak mı anlaşılması gerektiği bir tarafa…

Dilimizle değiştirmek ifadesinin, kötülük yapanların şahıs olarak hedef alınarak yadırganması mı yoksa kötü olan şeyin kötülüğünü, meseleyi kişiselleştirmeden ortaya koyarak, yerine güzel olan neyin inşa edilebileceği üzerinde tartışmak olarak mı anlaşılması gerektiği diğer tarafa…

Yorumun beni en çok şaşırtan kısmı kalbimizin duruşuna dair yaklaşımı olmuştu…

Çünkü bu kısımla ilgili yorum, kötülükle mücadele denildiğinde akla gelenin kötü olan şeyden ziyade doğrudan ve öncelikle kötülüğü yapan insanı hedef almak olduğunu gösteriyordu.

Bir başka ifadeyle meselenin şahsileştirilmesi anlaşılıyordu.

Halbuki, hadiste “kötü insan” değil “kötülük” ifadesi geçmekte, kötülüğü kalben değiştirmek, ya da bazı çevirilerde ifade edildiği üzere ondan kalben buğz etmek, kötülüğe karşı kalben uzak durmayı, ona rağbet etmemeyi, rağbet görmesine neden olacak ilgiyi göstermemeyi işaret etmekteydi.

Neticede insanlar menfaat elde ettikleri şeyleri devam ettirme eğilime sahiptirler ve ilgi görmek de maddi ve manevi sonuçlar doğuran bir menfaattir.

O nedenle, her ne kadar imanın en zayıf derecesi olarak kabul görse de, bu zayıflığın dahi çok önemli bir adım olduğunu bugün daha iyi anlayabileceğimizi düşündüm.

Özellikle televizyon ve sosyal medyanın tesirlerini düşündüğümüzde.

Mesela sorsanız belki çoğumuzun zararlı etkileri üzerine hemfikir olduğu programların, izlenme oranlarının yüksek oluşu nedeniyle devam etmeleri gibi.

Kötü olarak tanımladığımız şeylerin takiplerle devam etmesine katkıda bulunmamız gibi.

“Sevmeyerek” de olsa izlemenin neticede sevmediğimiz şeylerin devamına vesile olması gibi.

Şiddetin kötülüklerinden dem vurup, şiddeti normalleştiren program, söylem ve tutumların prim yapmasına sebep olan ilgimizi kesmememiz gibi.

İlgi görmeyen, dolayısıyla “pazar” oluşturmayan şeylerin gündemde kalmayacağını dikkate almamamız gibi.

Kendimize yapıldığında hor gördüğümüz, tepki koyduğumuz kötülüğü bizim dışımızdakilere yapıldığında normal karşılamamız veya tepkisiz kalmamız gibi.

Tüm bu ve benzeri örneklerden anlaşıldığına göre:

Kötülüğün devamında o en zayıf tepkinin dahi gösterilmemesinin önemli bir payı bulunduğunu unutabiliyoruz.

“Bir ben mi düzelteceğim” diye değiştirmek üzere adım atmaya gerek görmediğimiz kötülüklerden kalben uzak kalmanın bile, o kötülüklerin yerine iyiliklerin inşası için ilk adım olabileceğini düşünemeyebiliyoruz.

Karınca misali “safının belli olmasının” insanın öncelikle kendi iyiliğini inşa etmesi için gerekli olduğunu anlayamayabiliyoruz.

Halbuki hayattaki pek çok değişim önce kalbimizin değişimiyle başlar.

Tıpkı yaptığımız işlerin değerini niyetlerimizin belirlemesi gibi…

Neticede çoğumuz kalbimizin rağbetine göre hareket etmiyor muyuz?