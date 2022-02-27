İKK Başkanı Erol’dan Emniyet’e bireysel SİLAHLANMA çağrısı!

Son yıllarda ülkemizde şiddet olayları artıyor…

Umut Vakfı, Türkiye’nin 2021 yılı şiddet haritasını yayınladı…

Vakfın bize gönderdiği şiddet haritasının bir bölümü şöyleydi; 2021 yılında yerel ve ulusal basına 3 bin 801 silahlı şiddet olayı yansıdı… Türkiye’nin dört bir yanında basına yansıyan bu 3 bin 801 olayda; 2 bin 145 kişi öldü, bir kısmı ağır 3 bin 896 kişi de yaralandı. Olaylarının 3 bin 172’sinde ateşli silahlar, 629’unda ise kesici aletler kullanıldı…”

KOCAELİ, İLK 10’DA

Rapora göre; 2021 yılında Kocaeli şiddetin en fazla olduğu ilk 10 il arasında… Sıralama şöyle; 1-İstanbul 477, 2-Adana 228, 3-Samsun 222, 4-İzmir 154, 5-Bursa 149, 6-Şanlıurfa 148, 7-Antalya 135, 8-Kocaeli 133, 9-Konya 117, Diyarbakır 110…

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İzmit Kent Konseyi (İKK) Yürütme Kurulu adına başkanı Hüseyin Erol, önceki gün bireysel silahlanmayla ilgili açıklama yaptı… Birlikte okuyalım;

SİLAHLI KAVGALAR

“Bireysel silahlanmadaki önemli artış, ülkemizin gözde kentlerinden olan Kocaeli’mizde olumsuz sonuçlara yol açıyor. Kentteki muhtelif noktalarda, silahlı kavgalar meydana geliyor, cinayetler işleniyor. Bu olaylar, huzur kenti olarak anılan şehrimizin ismini karalarken, şehirde yaşayan tüm insanlarımızı da kaygılandırıyor. Gazeteciler, kadınlar ve gençler öldürülüyor. Şehrimiz güzelliklerle değil, cinayetlerle gündeme geliyor.

KENTİN HUZURU ÖNEMLİ

İzmit Kent Konseyi olarak, yasadışı yollarla gerçekleşen bireysel silahlanmanın önüne geçilmesi için yetkililere çağrı yapıyoruz. Bireysel silahlanmayla ilgili yönetmeliği bireysel silahlanmanın kapsamını genişletici yönde değil, silahlanmayı minimuma indirecek yönde düzenlenmesi, daha fazla can yanmadan, daha çok ocağa ateş düşmeden, kentlerinin huzuru kaçmadan bu değişikliklerin bir an önce yapılmasının gerektiğinin altını çiziyor, yetkilileri acil önlem almaya çağırıyoruz.

TİPİOĞLU’NA ÖNEMLİ ÇAĞRI

Çok yakın bir geçmişte, “İlimizdeki huzur ortamını ve suç rakamlarını istediğimiz düzeye getirmek en büyük amacımızdır” diyerek içimizi ferahlatan Kocaeli Emniyet Müdürümüz Veysel Tipioğlu'nun çalışmalarını takdirle karşılıyoruz. Ancak; son günlerde oldukça artan ve insanların yanlarında çakmak taşır gibi tabanca ve kesici aletler taşımasın önüne geçilmesini için, emniyet güçlerimizin, bu yöndeki kontrollerini sıklaştırmalarını rica ediyoruz. Silahların değil, huzurun gölgesinde yaşamayı arzuluyoruz”

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İzmit Kent Konseyi Başkanı Hüseyin Erol’un bireysel silahlanmayla ilgili görüşlerini, endişelerini ve uyarılarını yukarıda sizinle paylaştım…

Şiddetin artması demek, kentin huzurunun bozulması demek…

Son zamanlarda artan şiddet olayları, herkesi tedirgin ediyor…