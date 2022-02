İyice göçebe olmuştu güvercin. Uyuduğu yuva başka, gün içinde zaman geçirdiği yuva başkaydı. Hava hala çok soğuktu, her yer karla kaplıydı. Sabahın seherinde gökyüzünde kanatlarını açarak, uçmaya çalışıyordu. Günleri yüreği ağzında geçiyordu. Her an yeni bir facia çıkabilirmiş gibi, geliyordu artık. Tam bir sorunu çözüyordu ki yerine o bitmeden, başka bir iş ya da sorun çıkıyordu. Zamanda da, mekanda da göçebe olmuştu. Kendini sürekli olarak, oradan oraya telaşla uçarken görüyordu… Son zamanlar da hep bir şeylere yetişme telaşı içindeydi. Ne zamana kadar böyle devam edebilirdi, kendi de bilmiyordu. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum, diye düşündü. Ne kadarsa, o kadar oluyordu artık. Önceliklerinin sırasını sürekli değiştiriyor, o an için önemsiz bulduklarını atıyor, kendine nefes aldıran basit keyiflerinden, daha sonra, diyerek vazgeçiyor, gitgide daha sade yaşar hale geliyordu. İçinden, ‘daha basit yaşamalısın, daha sade yaşamalısın, daha basit ve daha sade düşünmelisin,’ diye tekrarlar olmuştu.

Yüreği hala kızıl güvercin için yanmaya devam ediyordu. Artık üzülmeyi geçmiş, kızmaya başlamıştı. Karda yavrularına yiyecek ararken donarak hastalanan Kızıl güvercin, yuvasında hiç kımıldamadan yatmaya devam ediyordu. Tüyleri canlanmış, iyileşmeye başlanmıştı ama sanki iradesi yok olmuştu. Hiçbir şey yapmak istemiyor gibiydi. Oysa yuvasında zaman durmuştu, her şey onun iyileşmesini bekliyordu.

Güvercin ne yapacağını bilemiyordu. Telepatik olarak Kızıl güvercinin zihnine dokunduğunda, onun; dikkatli bir sakinlik içinde kımıldamadan, inatla hareket etmediğini, zihninde kendine güvenli bir alan yaratıp, orada sakince beklediğini görüyordu. Yani hep birlikte bekliyorlardı.

Sağaltıcı ile birlikte Kızıl güvercinin başına gelmişler, ne yapabiliriz, diye konuşuyorlardı.

’Onu kendine getirmen lazım güvercin’, dedi Sağaltıcı. ‘İlgiye şefkata cevap vermiyor, başka ne yapabilirim, bilemiyorum’. ‘O zaman onu ateşlemen lazım’. ‘Nasıl yapacağım bunu?’ ‘Madem pozitif enerjiye cevap vermiyor, Negatif enerjiye cevap vermesini sağlarız o zaman. Nasılsa yaşamla ölüm arasındaki kritik eşiği geçti’. ‘Ama yaşamın kıyısında durmaya devam ediyor’, dedi itiraz ederek güvercin.

‘Doğa boşluk sevmez, Onu ateşleyip ısıtmak ve kendi bedeninde istemese de kımıldatmak gerekiyor’. ‘Nasıl yapacağız, nasıl hareket ettireceğiz?’ diye sordu Güvercin.

‘Onu kızdırmak, öfkelendirmek lazım’. ‘Nasıl öfkelendireceğiz, hakaret mi edeceğiz?’ Sağaltıcı gülmeye başladı. ‘Hakaretten daha ağır sözler ve davranışlar vardır. Öyle ki içine oturur, öfkeden yerinde duramaz hale getirir. Patlayacak gibi olursun, böylece istemese bile her tarafına ateş basar. Yüreği de bedeni de ısınır. Hem sen bu yöntemi çok iyi bilir, kendinde bile zaman zaman kullanırsın’. ‘Sağ ol Sağaltıcı,’ derken küskün bakıyordu Güvercin. Gözleri kızıl güvercine takılınca; ‘iyileştirmesi için, Kızıl güvercini kızdırmak, kızgınlıktan delirtmek mi gerekiyor’, diye şaşkınlıkla yeniden sordu. ‘Bu uyuşuk halinden başka, her şeyi daha iyidir’, dedi sağaltıcı. ‘Bir an önce canlanması gerekiyor, yoksa geri dönemeyecek bir sürece girecek, organları hepten donacak’. Sagaltıcının bir bildiği vardır elbet, diye düşündü güvercin. Hemen Kızıl güvercinle konuşmaya başladı. konuşulanları duyduğu halde hiç tepki vermiyordu Kızıl güvercin.

‘Bak Kızıl güvercin, sen artık çok oldun, bencilliğin iyice sınırı açtı. Önce yiyecek arayacağım diye, kendini ve yavrularını düşünmeden gittin, kendini dondurdun, geldin yuvaya serildin, kaldın. Senin yokluğunda, senin güvenli ortamına alışan yavrular, boşlukta kaldılar. Güvensiz bir ortamda senin sıcaklığına muhtaç halde bekliyorlar. Taşıma suyla nasıl anne şefkati verilebilir ki? Huzursuzlandılar, yavrular yerinde duramaz oldular, kımıl kımıl kımıldanarak seni arıyorlardı. Senin yüzünden, şimdiden biri öldü gitti bile. Sen gayret edip kımıldamadığın için, en güçlü, en erken büyüyen ve bu yüzden en fazla sana ihtiyacı olan yavrunu telef ettin… Diğerleri de telef olmak üzere. Anladık, kımıldamak istemiyorsun ama kalan iki yavruyu da mı düşünmüyorsun? birini öldürdün zaten, diğerleri de ölsünler mi istiyorsun’, diye şiddetle bağırarak, kızıl güvercinin kulağına doğru söylenmeye başladı…

‘Senin bu yaptığın zalimlik’, dedi Sağaltıcı. ‘Sana öyle yap mı dedim ben? Kızıl Güvercine bu kadar vicdan azabı yüklemek zalimlik değil mi?’

‘Zalimlik mi? Sen zalimlik nedir görmemişsin’, dedi güvercin.

‘Zalimlik her şey yolunda yolundaymış gibi sahte davranıp, en ufak bir can sıkıntısında; ben yoruldum, bezdim’, diye bırakıp gitmektir sağaltıcı. ‘Ama bu davranış çok ergence bir davranış değil mi Güvercin?’ ‘Öyle zaten anne sevgisi görmemiş, anneleri tarafından erken terk edilmiş yavrularda görülen tipik bir davranış şekli bu. Kızıl güvercinin yavruları da böyle mi olsun istiyorsun sağaltıcı?’

‘Niye bu kadar öfkelendiğini anlayamıyorum’, dedi sağaltıcı. ‘Kızıl güvercin, yavrularının başına olsun da isterse bir daha benim yüzümü hiç görmek istemesin sağaltıcı. Hiç mühim değil bu’, diyerek öfke ile yuvayı terk etti gitti Güvercin. Sağaltıcı güvercinin arkasından endişeyle bakakalmıştı. Güvercin neye niyetlenmişti, söylediğini mi yapmaya çalışıyordu Yoksa? Yoksa…